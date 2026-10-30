Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η σύλληψη του Άξελ Κάρδενας, ο οποίος φέρεται να είναι δεύτερος στην ιεραρχία μιας από τις οργανώσεις που συγκροτούν το Καρτέλ του Κόλπου, ακολουθήθηκε από οδοφράγματα με φλεγόμενα οχήματα, αποκλεισμούς δρόμων και σκηνές πανικού στη Ματαμόρος του Μεξικού, την Πέμπτη (29/10). Τα περιστατικά καταγράφηκαν στη βορειοανατολική πόλη, στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επιχείρηση του μεξικανικού στρατού προκάλεσε αναταραχή στην πόλη, με τις τοπικές αρχές να αναστέλλουν τη λειτουργία των σχολείων και να καλούν τους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στη Ματαμόρος, στην πολιτεία Ταμαουλίπας, απέναντι από το Τέξας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού.

Αμέσως μετά, σε διάφορα σημεία της πόλης εμφανίστηκαν φλεγόμενα οδοφράγματα, μια τακτική που χρησιμοποιούν συχνά οι εγκληματικές οργανώσεις της χώρας ως αντίδραση στις συλλήψεις ηγετικών στελεχών τους.

Μέλη των καρτέλ κλέβουν οχήματα, τα πυρπολούν και τα εγκαταλείπουν σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, επιχειρώντας να παρεμποδίσουν τις κινήσεις των δυνάμεων ασφαλείας.

🚨 Balaceras, autos quemados y bloqueos se registraron en Matamoros, Tamaulipas.



Esto ocurre tras la captura de Axel Cárdenas, hijo de José Alfredo Cárdenas "El Contador", líder de facción del Cártel del Golfo. pic.twitter.com/OEj2O7cPge October 29, 2026

Πανικόβλητοι γονείς έσπευσαν στα σχολεία

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) που βρίσκονταν στη Ματαμόρος κατέγραψαν αποκλεισμένους δρόμους και γονείς να σπεύδουν πανικόβλητοι στα σχολεία για να παραλάβουν τα παιδιά τους.

Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση στην καθημερινή ζωή της πόλης, με τις τοπικές αρχές να προχωρούν στην αναστολή των μαθημάτων για λόγους ασφαλείας.

Ο δήμαρχος της Ματαμόρος, Αλμπέρτο Γρανάδος, κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους, αποφεύγοντας τις μετακινήσεις στις περιοχές όπου είχαν στηθεί οδοφράγματα.

Matamoros, Tamaulipas, registró bloqueos esta mañana en accesos a la ciudad y zonas céntricas, tras un operativo de fuerzas federales en el que fue detenido un objetivo prioritario presuntamente vinculado con la delincuencia organizada. La captura habría desatado bloqueos… pic.twitter.com/RyiLXTVC3y — Alejandro Valladares Almanza (@valmanza) October 29, 2026

Ποιος είναι ο Άξελ Κάρδενας και ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού, ο Άξελ Κάρδενας θεωρείται το δεύτερο σημαντικότερο στέλεχος μιας φράξιας του Καρτέλ του Κόλπου, μιας από τις εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών από το Μεξικό προς τις ΗΠΑ.

Οι αρχές τον συνδέουν με ανθρωποκτονίες, απαγωγές και διακίνηση ναρκωτικών μέσω των συνόρων των δύο χωρών.

Επιπλέον, κατηγορείται ότι είχε την ευθύνη για επίθεση εναντίον ομοσπονδιακών πρακτόρων τον περασμένο Μάιο, κατά την οποία σκοτώθηκε ένας άνθρωπος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται από τις μεξικανικές αρχές. Το 2023 είχε συλληφθεί από τον στρατό, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή της δίκης του, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Το Καρτέλ του Κόλπου και ο χαρακτηρισμός του ως τρομοκρατικής οργάνωσης

Το Καρτέλ του Κόλπου συγκαταλέγεται στις εγκληματικές οργανώσεις της Λατινικής Αμερικής που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές οργανώσεις από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η δράση του συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών, τη βία και τον ανταγωνισμό για τον έλεγχο περιοχών κοντά στα αμερικανομεξικανικά σύνορα.

Η Ματαμόρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης απέναντι από το Τέξας, αποτελεί σημαντικό σημείο για τις μετακινήσεις ανθρώπων και εμπορευμάτων μεταξύ των δύο χωρών.

¡Lo intentaron rescatar pero no lo lograron!

🚨#Matamoros en #Tamaulipas vivió jornada de pánico tras la

detención de Axel Alfredo “N”, alias “Axel”, segundo al mando de la célula delictiva “Ciclones” del Cártel del Golfo #CDG.

a plena luz del día hubó cógido rojo,… pic.twitter.com/M7tBwiI9qK — Corresponsales MX (@CorresponsalsMX) October 30, 2026

Η σύλληψη του Κάρδενας και τα επεισόδια που ακολούθησαν αναδεικνύουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μεξικανικές αρχές κατά τις επιχειρήσεις εναντίον των καρτέλ, καθώς η σύλληψη ηγετικών στελεχών συνοδεύεται συχνά από βίαιες αντιδράσεις.

protothema.gr