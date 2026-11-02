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Μια κόντρα βγαλμένη από το παρελθόν, που θυμίζει το ψυχροπολεμικό κλίμα ανάμεσα στους δύο πόλους της κυπριακής πολιτικής σκηνής. Για ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ, η αντιπαράθεση είναι «εργοστασιακά ρυθμισμένη» και αρκεί μία αναφορά για να ξεκινήσει ο πόλεμος των ανακοινώσεων.

Οι κατηγορίες που εξαπέλυσε το Σάββατο ο Στέφανος Στεφάνου στην Κεντρική Επιτροπή για τη διακυβέρνηση του ΔΗΣΥ προκάλεσαν άμεση αντίδραση της Πινδάρου, με το ΑΚΕΛ να απαντά λίγο αργότερα. Η αντιπαράθεση επιδιώκει να δώσει πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, λειτουργεί όμως ταυτόχρονα και ως προσκλητήριο συσπείρωσης των οπαδών.

Το κατηγορητήριο του ΑΚΕΛ

Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ υποστήριξε ότι ο ΔΗΣΥ και η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη δεν διαφέρουν ουσιαστικά στις πολιτικές τους επιλογές: «Τους συνδέουν οι ίδιες πολιτικές, ενώ τους χωρίζουν προσωπικές φιλοδοξίες και σκοπιμότητες». Πρόσθεσε ότι «οι δημόσιες αναφορές αλληλοϋποστήριξης στον δεύτερο γύρο των εκλογών καταδεικνύουν αυτή τη σύγκλιση».

Αποδίδοντας τη δύσκολη κατάσταση των κυπριακών νοικοκυριών σε συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, ο κ. Στεφάνου επέκρινε έντονα τις κυβερνήσεις Νίκου Αναστασιάδη και Νίκου Χριστοδουλίδη, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές τους τα τελευταία 13 χρόνια «έχουν οδηγήσει στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία». Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν για την προηγούμενη διακυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για το κούρεμα των καταθέσεων, τη διαχείριση του Συνεργατισμού, τις αλλαγές στη νομοθεσία για τις εκποιήσεις, το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, καθώς και για φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς.

Μίλησε, επίσης, για υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, υποστηρίζοντας ότι «η θεσμική διαπλοκή και η διαφθορά συνοδεύτηκαν από προσπάθειες συγκάλυψης και ατιμωρησίας».

«Τα σκάνδαλα φύτρωσαν σαν μανιτάρια σε μεγάλα έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων, τα οποία έμειναν μισοτέλειωτα και σε αχρησία, γιατί αυτό που προείχε για κάποιους δεν ήταν η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, αλλά το ποσοστό της μίζας που θα έβαζαν στην τσέπη», είπε.

Με ποια διαπιστευτήρια;

Σχολιάζοντας την ομιλία του Σ. Στεφάνου στην Κεντρική Επιτροπή, που είχε θέμα τις προεδρικές εκλογές, ο ΔΗΣΥ διερωτήθηκε με ποια διαπιστευτήρια το ΑΚΕΛ θέλει να επιστρέψει στην εξουσία.

Κατά την Πινδάρου, αυτό το ζητά το κόμμα «επί της διακυβέρνησης του οποίου η Κύπρος αποκλείστηκε από τις διεθνείς αγορές, οδηγήθηκε σε βαθιά οικονομική κρίση, στην ανεργία και το κλείσιμο επιχειρήσεων, στη φτώχεια και την ανέχεια».

Θέτει, παράλληλα, δύο ακόμη ερωτήματα, που σχετίζονται με την αναζήτηση υποψηφίου από την κυπριακή Αριστερά:

Και αν, όπως διατείνεται, το ΑΚΕΛ εκπροσωπεί την κοινωνία και την καθαρότητα, ενώ άλλοι τα συμφέροντα, γιατί δεν τολμά να διεκδικήσει με δικό του υποψήφιο;

Μήπως παραδέχονται εκ προοιμίου την αλήθεια; Μήπως παραδέχονται έμμεσα ότι όσα συνεχίζουν να σερβίρουν στην κοινωνία δοκιμάστηκαν και απέτυχαν;

Ο ΔΗΣΥ υποστηρίζει ότι «χρειάστηκαν τεράστιες θυσίες από τους πολίτες, δύσκολες αποφάσεις και δέκα χρόνια συνεχούς προσπάθειας για να σταθεί ξανά η οικονομία στα πόδια της και να παραδώσουμε το 2023 μια χώρα με ανάπτυξη, δημοσιονομική σταθερότητα και αποκατεστημένη διεθνή αξιοπιστία» και προσθέτει ότι «αυτή την πορεία ο Δημοκρατικός Συναγερμός την υπερασπίζεται».

Οι διαφορές με Χριστοδουλίδη

Επειδή ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ταύτισε τον ΔΗΣΥ με τον Χριστοδουλίδη, η Πινδάρου έκρινε απαραίτητο να επικρίνει στην απάντησή της και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σημειώνοντας τις μεταξύ τους διαφορές:

«Μόνο με μια διακυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού μπορεί ο τόπος, αφενός, να αφήσει πίσω του την ασυνεννοησία, την προχειρότητα, την ατολμία και την αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη και, αφετέρου, να αποφύγει καταστροφικούς αριστερούς πειραματισμούς».

Καταλήγει υποστηρίζοντας ότι «μόνο έτσι η χώρα θα προχωρήσει μπροστά αποτελεσματικά, με σταθερότητα, προοπτική και αισιοδοξία».

Πάρκαραν τον τόπο στο αδιέξοδο

Η απάντηση του ΑΚΕΛ δεν άργησε. Η ανακοίνωσή του υπενθυμίζει ότι ο γενικός γραμματέας του κόμματος «ήταν πολύ σαφής στην κριτική του: ο ΔΗΣΥ κυβερνά τα τελευταία 13 χρόνια» και εξηγεί:

«Πριν η Κυβέρνηση Αναστασιάδη και τώρα η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη στρώνουν χαλί στα μεγάλα συμφέροντα, βάζουν τα μεγάλα κέρδη πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας, ξηλώνουν το κοινωνικό κράτος και τις εργασιακές σχέσεις, αφήνουν χιλιάδες μικρομεσαίους στο έλεος του πληθωρισμού, απογειώνουν με τα έργα και τις ημέρες τους τη θεσμική διαφθορά και διαπλοκή».

Βλέπει και άλλα κίνητρα

Σύμφωνα με την Εζεκία Παπαϊωάννου, η αντίδραση της Πινδάρου εξυπηρετεί και άλλους σκοπούς: «Προφανώς ο ΔΗΣΥ χρησιμοποιεί τον αντιακελισμό για να καλύψει τα διάφορα εσωκομματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Πλέον, όμως, δεν πείθει κανένα με το ν’ απαντά στη δικαιολογημένη κριτική με την καραμέλα “το κακό ΑΚΕΛ”».

«Πάρκαραν τον τόπο στο αδιέξοδο και περιμένουν να τους χειροκροτήσουμε», καταγγέλλει το κόμμα.

Η ανακοίνωση κλείνει με τη δέσμευση ότι το ΑΚΕΛ «θα συνεχίσει να ασκεί τεκμηριωμένη κριτική και να καταθέτει θέσεις και προτάσεις. Και θ’ αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις για να πετύχει αυτό που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος μας: την προοδευτική αλλαγή».

Και η συνέχεια…

Ο ΔΗΣΥ επανήλθε με νέα ανακοίνωση: «Οι πολίτες γνωρίζουν την αλήθεια. Τη μια και μόνη φορά που εμπιστεύτηκαν το ΑΚΕΛ να κυβερνήσει, διέλυσε τη χώρα». Και φέρνει ως παραδείγματα:

«Φτώχεια, ανεργία, κλείσιμο επιχειρήσεων, κοινωνικά παντοπωλεία, μείωση μισθών και συντάξεων, ανισότητες, ελλείμματα. Η Κύπρος στα σκουπίδια!»

«Είδαν επίσης το εμφάνταστο σκάνδαλο του ΑΚΕΛ στη Δρομολαξιά, όχι κατ’ ισχυρισμό αλλά με βούλα δικαστηρίου. Και το ΑΚΕΛ έξω από τα δικαστήρια να διαμαρτύρεται!»

«Με τις δογματικές τους αντιλήψεις ήθελαν να προσέχουν τα παράνομα εκρηκτικά, και ανατίναξαν τη χώρα».

Τέλος, σημειώνει: «Αυτά και πολλά άλλα γνωρίζουν οι πολίτες. Και το ΑΚΕΛ τα γνωρίζει. Με τόσο στόμφο που μιλά, αν τα πίστευε κιόλας θα τολμούσε να διεκδικήσει με δικό του υποψήφιο».