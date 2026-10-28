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Το επιστημονικό περιοδικό The Cyprus Review προκηρύσσει, όπως κάθε έτος, τα Ετήσια Βραβεία Βιβλίου (CRABA 2026) και καλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων στα ακόλουθα πεδία: (Ι) Ιστορία και Πολιτικές Επιστήμες, (ΙΙ) Κοινωνικές Επιστήμες και (ΙΙΙ) Νομική. Γίνονται δεκτές υποψηφιότητες που αφορούν σε αγγλόγλωσσα ή ελληνόγλωσσα βιβλία, που εκδόθηκαν εντός του 2025 και είναι κυπρολογικά, δηλαδή έχουν ως αντικείμενο την Κύπρο. Δεν είναι κατά κανόνα αποδεκτές υποψηφιότητες που αφορούν σε επανεκδόσεις βιβλίων ή σε επιμέλεια συλλογικών τόμων. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν από τους ίδιους τους συγγραφείς, τους εκδότες ή και από τρίτα πρόσωπα.

Τα αποτελέσματα των Ετήσιων Βραβείων Βιβλίου του επιστημονικού περιοδικού The Cyprus Review (CRABA 2026), για βιβλία που εκδόθηκαν το 2025, ανακοινώθηκαν από το κυπρολογικό περιοδικό.

Οι φετινές διακρίσεις καλύπτουν τις κατηγορίες της Ιστορίας και των Πολιτικών Επιστημών και της Νομικής, ενώ δύο βραβεία συνολικής προσφοράς απονέμονται στον εγκληματολόγο Ανδρέα Καπαρδή και την ιστορικό Νάσα Παταπίου.

Στην κατηγορία Ιστορίας και Πολιτικών Επιστημών, το Βραβείο Κώστα Κύρρη στην Ιστορία απονέμεται στον Τάσο Σακελλαρόπουλο για το βιβλίο «Απόρρητα Έγγραφα της ΚΥΠ για το Κυπριακό» (εκδόσεις Μεταίχμιο). Το Βραβείο Νέου Επιστήμονα απονέμεται στη Μαρία Τσέλεπου για το βιβλίο «Κυπριακό Εθνικό Σήμα» (εκδόσεις Παπαζήση).

Επιστημονική Επιτροπή: Αιμίλιος Α. Σολωμού, Πέτρος Παπαπολυβίου, Μιχάλης Κοντός, Οδυσσέας Χρίστου, Γιώργος Χαραλάμπους, Μαρία Χατζηθανασίου.

Στην κατηγορία της Νομικής, το Βραβείο Κωνσταντίνος Αιμιλιανίδης απονέμεται στον Πέτρο Κωνσταντινίδη για το έργο «Η οριζόντια επίδραση θεμελιωδών δικαιωμάτων και η υποδοχή της στην κυπριακή έννομη τάξη» (εκδόσεις Σάκκουλα). Το Βραβείο Νέου Επιστήμονα απονέμεται στη Νάντια Κορνιώτη για το βιβλίο Law’s Politics. The Cyprus Troubles, 1960-1968 (Springer).

Επιστημονική Επιτροπή: Χρήστος Παπαστυλιανός, Χάρης Παπαχαραλάμπους, Χρίστια Μίτλεττον, Νικόλας Κυριακίδης, Θεογνωσία Κουσπή.

Δύο Βραβεία Συνολικής Προσφοράς απονέμονται για το 2026. Ο καθηγητής Ανδρέας Καπαρδής τιμάται για τη συνεισφορά του στη μελέτη της εγκληματολογίας, της δικαστικής ψυχολογίας και των ποινικών επιστημών. Η Νάσα Παταπίου τιμάται για τη διαχρονική συμβολή της στη μελέτη της περιόδου της Ενετοκρατίας στην Κύπρο, ιδιαίτερα μέσα από την έρευνά της στο Κρατικό Αρχείο της Βενετίας.

Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 7μ.μ., στο Discovery Hall του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.