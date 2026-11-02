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Όλα δείχνουν πως η διακαής επιθυμία της Λάρνακας για απόκτηση δημόσιας πανεπιστημιακής σχολής δεν θα μείνει, αυτή τη φορά, στα χαρτιά. Η έναρξη των εργασιών για την ανέγερση του κτηρίου των €11 εκατ. της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ στο Μακένζι, αλλά και οι εντατικές διεργασίες ώστε από του χρόνου ν’ αρχίσει σε άλλον χώρο το προπτυχιακό πρόγραμμα του ενός τμήματος, καταδεικνύουν πως όλα πήραν τον δρόμο τους.

Το ζητούμενο, πλέον, είναι να πετύχει η Σχολή, κάτι που προϋποθέτει εκδήλωση ενδιαφέροντος από φοιτητές, αλλά και ν’ αλληλεπιδράσει με την κοινωνία της Λάρνακας, ώστε τα οφέλη από την παρουσία της να πολλαπλασιαστούν. Τον θεμέλιο λίθο της σχολής κατέθεσε την περασμένη Παρασκευή, σε πανηγυρική τελετή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Το όραμα πίσω από τη δημιουργία της σχολής, τους στόχους της, καθώς και τις ενέργειες που γίνονται για να τηρηθούν τα κρίσιμα ορόσημα που έχουν τεθεί, ξεδίπλωσαν, μιλώντας στον «Φ», ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Παναγιώτης Ζαφείρης και ο κοσμήτορας της σχολής, καθηγητής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης.

Οι δύο τους είναι κι επίσημα οι δύο πρώτοι καθηγητές του Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης και έπιασαν ήδη δουλειά σε γραφεία, που παραχωρήθηκαν από τον Δήμο Λάρνακας, στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης.

Πρόσφατα, έχουν προσληφθεί άλλοι δύο ακαδημαϊκοί, ενώ θα προστεθούν άλλοι δύο μέχρι τον Δεκέμβριο. «Χρειάζεται μια πενταετία για να έχουμε σε πλήρη ανάπτυξη τη σχολή. Από του χρόνου, όμως, θα είναι αισθητή η παρουσία του πανεπιστημίου στη Λάρνακα, επειδή έχουμε κάνει την αίτησή μας στον ΔΙΠΑΕ και περιμένουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι πιστοποιημένο το ένα πρόγραμμα για να μπορέσουμε τον Σεπτέμβριο του 2027 να προσφέρουμε το προπτυχιακό πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης», ανέφερε ο κ. Ζαφείρης.

Η πορεία για τη δημιουργία της σχολής δεν ήταν εύκολη, όπως εξηγεί ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, τονίζοντας πως πέτυχε επειδή υπήρχε στήριξη από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και τον δήμαρχο Λάρνακας. «Η κυβέρνηση είχε ζητήσει μελέτη βιωσιμότητας και εξασφαλίσαμε επιστολή/ δέσμευση για την πολιτική απόφαση δημιουργίας της.

Εξ’ όσων γνωρίζω, είναι η πρώτη δημόσια σχολή στην Κύπρο, που εγκρίθηκε με μελέτη βιωσιμότητας», σημείωσε, υποδεικνύοντας πως για τη δημιουργία της σχολής συστάθηκε διεθνής ακαδημαϊκή επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, καθηγητές από τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ.

Ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ πρόσθεσε πως η σχολή στη Λάρνακα δεν θα επηρεάσει τις αναπτύξεις του πανεπιστημίου σε άλλες πόλεις, τονίζοντας πως η έδρα και ο μεγάλος πυρήνας του ΤΕΠΑΚ θα είναι πάντα στη Λεμεσό. «Από το 2020 ο αριθμός τον φοιτητών στα προγράμματα σπουδών μας που προσφέρονται στη Λεμεσό έχει αυξηθεί από 2.000 σε 2.500.

Άρα, ο θόρυβος που προκλήθηκε πως φεύγουν σχολές και θ’ αποδυναμωθεί το ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό δεν ισχύει. Στην Πάφο υπάρχουν άλλοι 500 φοιτητές. Στη Λεμεσό τα προγράμματα αναπτύσσονται και θα προστεθούν κι άλλοι φοιτητές, ενώ στη Λάρνακα θα έχουμε 300 φοιτητές, με προοπτική για 500. Ο λόγος που αναπτυχθήκαμε σε άλλες πόλεις είναι επειδή αδυνατούσαμε να το κάνουμε στο κέντρο της Λεμεσού».

Τα προγράμματα που θα παρέχει η σχολή

Η σχολή του ΤΕΠΑΚ θα έχει δύο Τμήματα: Αυτό των Θαλάσσιων Επιστημών και Τεχνολογίας (Θαλάσσια Βιολογία) και αυτό της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι δύο ακαδημαϊκοί εξηγούν πως αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ένα δημόσιο τμήμα Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. «Οι απόφοιτοί μας θα μπορούν να κάνουν ακριβώς ότι και οι απόφοιτοι Βιολογίας, απλώς, θα έχουν την ευκαιρία να επικεντρωθούν και σ’ έναν άλλον τομέα», πρόσθεσε ο κ. Ζαφείρης.

Πιο μεγάλη πρόκληση αποτελεί το πρώτο στην Κύπρο Τμήμα Βιώσιμης Ανάπτυξης, που θα καλύψει μεγάλο εύρος. «Πολλοί νομίζουν πως έχει σχέση μόνο με το περιβάλλον και τη μηχανική (engineering). Ωστόσο, είναι περισσότερο ένα τμήμα που θα ασχολείται με θέματα όπως μεθοδολογίες σχεδιασμού, μάρκετινγκ, επικοινωνίας, πολιτικής, τα οικονομικά και τον βιώσιμο σχεδιασμό πόλεων», σημείωσε ο κ. Χαραλαμπίδης, επισημαίνοντας πως το πανεπιστήμιο θα υπογράψει σύντομα μνημόνιο συνεργασίας με μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς στην Κύπρο, ώστε οι φοιτητές να κάνουν εκεί την πρακτική τους.

Κληθείς ν’ αναφέρει πού θα μπορεί να δουλέψει κάποιος απόφοιτος της σχολής Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ υπέδειξε πως θα έχουν δυνατότητα απασχόλησης σε διάφορους τομείς. «Υπάρχει οδηγία στην ΕΕ ότι σε μεγάλους και μικρομεσαίους οργανισμούς θα είναι υποχρεωτικό να έχεις λειτουργό βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτούς τους οργανισμούς θα είναι περιζήτητοι. Μπορούν, επίσης, να προσληφθούν σε εταιρείες που κάνουν μελέτες βιωσιμότητας ή σε δήμους για την αστική ανάπτυξη. Εάν δεις, για παράδειγμα, το Λάρνακα 2030 ετοιμάζει το Κέντρο Τεχνών που θα έχει δράσεις που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη».

«Η σχολή μπορεί να γίνει εργαστήριο για διά βίου μάθηση»

Τόσο ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, όσο και ο κοσμήτορας της σχολής τόνισαν το μακροπρόθεσμο κέρδος, που έχει και μεγαλύτερη αξία, όταν ρωτήθηκαν για τα οφέλη που θ’ αποκομίσει η Λάρνακα. «Όταν η εκπαίδευση συνδέεται με τις ανάγκες της κοινότητας και οι φοιτητές συνεργάζονται με τους τοπικούς φορείς, τα οφέλη πολλαπλασιάζονται. Χτίζεται σταδιακά ένα οικοσύστημα που προσελκύει ανθρώπους από το εξωτερικό και γεννά νέα προϊόντα και νέα είδη επιχειρήσεων.

Οι καρποί, όμως, αυτής της διασύνδεσης θα φανούν σε βάθος εικοσαετίας», σημείωσε ο κοσμήτορας της σχολής, με τον κ. Ζαφείρη να προσθέτει πως το ζητούμενο δεν είναι μόνο να ενοικιαστούν διαμερίσματα και να δουλέψουν οι χώροι εστίασης. «Η σχολή μπορεί να δέσει με το Λάρνακα 2030 και με τη διαφορετικότητα της πόλης, που δεν θέλει, για παράδειγμα, ψηλά κτήρια. Είναι και το οικοσύστημα του CMMI, στο οποίο θα μπορεί να δουλέψει, αλλά μας δίνει τεράστιο πλεονέκτημα και το γεγονός ότι θα είναι κοντά στο αεροδρόμιο, λόγω αυτών που θα έρχονται από το εξωτερικό. Η σχολή μπορεί να γίνει εργαστήριο για διά βίου μάθηση, που είναι ακόμη ένα όφελος.

Σκεφτείτε να κάνουμε κάτι που αφορά την πόλη και να έρθουν ξένοι επιστήμονες για ν’ αναπτύξουν μαζί μας τις ιδέες τους», είπε ο κ. Ζαφείρης, υπογραμμίζοντας πως θα υπάρχει συνεργασία και με τοπικές επιχειρήσεις, αλλά και με οργανισμούς όπως το CMMI, αλλά και το Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου (ΕΚΘΥΚ) του Τμήματος Αλιείας. Σημείωσε, ακόμη, πως υπάρχει πρόθεση για δημιουργία εστιών δίπλα από τη σχολή στο Μακένζι, οι οποίες λόγω της τοποθεσίας τους θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς, όπως συνέδρια και summer schools.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΤΕΠΑΚ, τα πρώτα μεταπτυχιακά προγράμματα αναμένεται ν’ αναπτυχθούν το 2031-2032, ενώ πιο νωρίς θα προσφερθούν τα διδακτορικά προγράμματα. Στο πλάνο του πανεπιστημίου βρίσκεται πάντως και η δημιουργία αγγλόφωνων προγραμμάτων. «Για τα αγγλόφωνα έχουμε συνεργασία με την Κίνα.

Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και υπογράψαμε και μνημόνια συνεργασίας. Μπορούμε να φέρουμε ανθρώπους από το εξωτερικό μέσω αυτών των προγραμμάτων. Πρέπει να έχουμε απόφοιτους, όμως, για να μπορούμε να δείξουμε πως έχει επιτυχία η σχολή», τόνισε ο κ. Ζαφείρης. Από την πλευρά του, ο κοσμήτορας της σχολής σημείωσε πως υπάρχουν ήδη σε εξέλιξη επαφές με πανεπιστήμια, ώστε οι φοιτητές να πηγαίνουν στο εξωτερικό για ένα εξάμηνο, μέσω του Erasmus.