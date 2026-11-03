Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μέσω ενός έργου αντικατάστασης πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ) επιχειρεί να μειώσει τις απώλειες νερού και να εξοικονομήσει υδατικούς πόρους. Οι εργασίες θα καλύψουν περιοχές της Λάρνακας και του δημοτικού διαμερίσματος Ορόκλινης και από αυτές θα επωφεληθούν 1.185 υποστατικά.

Ήδη έχει υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία C.G. Kokias Ltd και οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός των ημερών. Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε €3.1 εκατ. (πλέον ΦΠΑ) και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα εγκατασταθεί καινούργιο υδρευτικό δίκτυο σε επτά περιοχές περιμετρικά́ και εντός του κεντρικού́ αστικού́ πυρήνα της πόλης της Λάρνακας, καθώς και σε μια περιοχή́ εντός του οικιστικού́ πυρήνα στην Ορόκλινη. Οι περιοχές χωροθέτησης στη Λάρνακα εμπίπτουν στις ενορίες Χρυσοπολίτισσας, Σκάλας, Σωτήρος και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Το νέο υδρευτικό́ δίκτυο αναμένεται να οδεύει υπόγεια εντοìς υφιστάìμενων εγγεγραμμεìνων δροìμων ηì/και πεζοδρομίων και οι αγωγοί που θα αντικατασταθουìν αναμένεται να εìχουν συνολικό μήκος 15 – 18km.

«Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων και ανθεκτικών υποδομών, οι οποίες θα ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων», ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, τονίζοντας πως η υλοποίηση τέτοιων έργων αναδεικνύει τα οφέλη της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.