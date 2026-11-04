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ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Δυτική Λεμεσός, 4 έως 8 Νοεμβρίου. Με θεματική τις «μετακινήσεις και διαδρομές», το 3ο φεστιβάλ «Η Γειτονιά του Σίνε Βόλος» του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ επιστρέφει με θέατρο, κινηματογράφο, μουσική, εργαστήρια και περιπάτους σε χώρους της γειτονιάς. Το πρόγραμμα ανοίγει σήμερα με το θεατρικό αναλόγιο «Μια γυναίκα 116 χρονών», σε κείμενο και σκηνοθεσία Άδωνη Φλωρίδη, με την Έλενα Καλλινίκου. Την ίδια βραδιά, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Cutting Through Rocks» των Μοχαμάντρεζα Έινι και Σάρα Χάκι. mitos.org.cy

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Λευκωσία, Λεμύθου και Γαλάτα, 4 έως 7 Νοεμβρίου. Περισσότεροι από 40 δημιουργοί από την Κύπρο και το εξωτερικό συμμετέχουν στο φετινό 7ο Διεθνές Λογοτεχνικό-Ποιητικό Φεστιβάλ «ες γην εναλίαν Κύπρον» που διοργανώνουν η Λίλη Μιχαηλίδου και η Νόρα Χατζησωτηρίου. Στο επίκεντρο οι διεθνείς συνεργασίες, οι νέες ποιητικές φωνές και η ανταλλαγή ιδεών. Το πρόγραμμα αρχίζει σήμερα 4 στις 7μ.μ., στο Παλαιό Δημαρχείο Λευκωσίας, στην Πλατεία Ελευθερίας, με την εκδήλωση «Ελεύθερος Λόγος», που περιλαμβάνει αναγνώσεις, προβολές και περφόρμανς.

Λεμεσός, Ξυδάδικο, 7.30μ.μ. Η Νάσια Διονυσίου, ο Γιάννης Δούκας και ο Αντώνης Μπαλασόπουλος συζητούν για το έργο του Ρέιμοντ Κάρβερ, με αφορμή και την κινηματογραφική μεταφορά διηγημάτων του από τον Ρόμπερτ Άλτμαν. Με τίτλο «Ρέιμοντ Κάρβερ – Η ποιητική της καθημερινότητας», η συνάντηση εντάσσεται στη σειρά εκδηλώσεων του Βιβλιοτροπίου με επίκεντρο το διήγημα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προβληθούν αποσπάσματα από την ταινία «Short Cuts» του Ρόμπερτ Άλτμαν, η οποία βασίζεται σε διηγήματα του Κάρβερ. Κρατήσεις: 99667599.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα «Εύη Σοφιανού», Πανεπιστημιούπολη. Εκατό χρόνια από τη γέννηση του Κυριάκου Μάτση συμπληρώνονται το 2026 και το Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοξενεί φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στη ζωή και τη διαδρομή του ήρωα του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955–1959, γνωστού και ως «Σταυραετού του Πενταδακτύλου». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου Πέτρος Παπαπολυβίου θα αναπτύξει το θέμα «Ζωή και θάνατος του Κυριάκου Χρ. Μάτση (1926–1958)». Εγκαίνια: 5μ.μ. Μέχρι 30/11. Πληροφορίες: 22894347

ΘΕΑΤΡΟ

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). «Ο φύλακας των σταφυλιών και άλλες παρεμφερείς ιστορίες» του Χρίστου Ν. Χρίστου. Μέχρι 14/11.

Γκλόρια (22762605). «Belonging» («Ανήκειν»), του Πασχάλη Αναστάση. Μέχρι 17/11

Diatopos Art Centre (22766117). «A Planet in Common» του Γιάννου Οικονόμου. Μέχρι 13/11.

Θκιό Ππαλιές. Η έκθεση «Routine Maintenance: A Tale» είναι μια γλυπτική ηχητική εγκατάσταση της Lower Levant Company, των Εμίντιο Βάσκες και Πίτερ Εράμιαν, σε συνεργασία με την εικαστικό Όλγα Μιτσίνσκα (Olga Micińska). Μέχρι 6/11 thkioppalies.org

Sic. Contemporary Culture (97 867289). «Scores for Somatheque Orchestra» του Λοΐζου Ολύμπιου Μέχρι 13/11.

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Έκθεση νομισμάτων με τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Μέχρι 10/1/2027

Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7/2027

Λεμεσός

Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού- Αποθήκες Παπαδάκη. Ομαδική έκθεση «Ταπεινές Γαίες: Πέρα από το Δυτικό Πλαίσιο — Διαπολιτισμικοί Μοντερνισμοί». Μέχρι 12/12.

The Edit Gallery (25251710). Twelfth Night της Έβελυν Αναστασίου. Μέχρι 14/11

Ρουάν (25350845). «The Sanctuary of Small Things», της Γεωργίας Μιχαηλίδη Σάαντ. Μέχρι 13/11

The Gallery 45 (97901106). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Land Written in Verse: Contemporary Landscapes». Μέχρι 29/11

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12

eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12

Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. Μέχρι 15/12

NeMe. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Power Lines». Μέχρι 6/11

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Motherwitch (σκηνοθεσία Μίνως Παπάς με τους Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Μίλτο Γερολέμου, Δανάη Κατσαμένη), Godzilla Minus Zero (σκηνοθεσία Takashi Yamazaki με τους Minami Hamabe, Jun Kunimura, Ryunosuke Kamiki), Beware Boiuna (σκηνοθεσία Mike P. Nelson με τους Jessica Rothe, Logan Marshall-Green, Kiana Madeira), Monster Mia (ταινία animation σε σκηνοθεσία Verena Fels), Coyote vs. Acme (ταινία animation σε σκηνοθεσία Dave Green) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.