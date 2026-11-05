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Η Τβέντε νίκησε 3-1 την Πάφος FC με ανατροπή στο «Ντε Χρολς Φέστε», για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κόνφερενς Λιγκ, αφήνοντας τους γαλάζιους με άδεια χέρια. Ό,τι έχτισε η ομάδα του Ρικάρντο Σα Πίντο στο πρώτο ημίχρονο, το γκρέμισε μέσα σε λίγα λεπτά, όταν δεν άντεξε στην ασφυκτική πίεση των γηπεδούχων.

Ο Λελέ, από πρόσωπο του αγώνα μετά το εντυπωσιακό γκολ του, έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής: έχασε διπλή μοναδική ευκαιρία για το 2-0 δευτερόλεπτα πριν την ισοφάριση και, λίγο μετά το γκολ του Νάισταντ, αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την Πάφο με δέκα. Η αποβολή ήρθε στο χειρότερο σημείο, γέρνοντας ακόμη περισσότερο την ψυχολογική πλάστιγγα υπέρ της Τβέντε. Οι Ολλανδοί αξιοποίησαν το αριθμητικό πλεονέκτημα, ολοκλήρωσαν την ανατροπή και διεύρυναν το προβάδισμά τους.

Η Πάφος έμεινε χωρίς νίκη στη League Phase και συμπλήρωσε έξι αγώνες χωρίς τρίποντο σε όλες τις διοργανώσεις. Με μόλις έναν βαθμό, βρίσκεται στην 30η θέση και η συνέχεια γίνεται πλέον πιο δύσκολη για τους Παφίτες.

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