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Το βλέμμα του 16ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου ανοίγει φέτος ακόμη περισσότερο προς τον κόσμο. Τριάντα πέντε ταινίες από διαφορετικές χώρες και κινηματογραφικές κουλτούρες συγκροτούν το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα της διοργάνωσης, που πραγματοποιείται από τις 10 έως τις 16 Οκτωβρίου στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό.

Από τη Χιλή, την Κούβα και την Αλγερία μέχρι το Ιράν, την Παλαιστίνη, τη Νότια Κορέα, την Ταϊβάν και το Βιετνάμ, οι φετινές επιλογές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων κινηματογραφικών αναζητήσεων. Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ και animation συνυπάρχουν σε ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στο προσωπικό και το πολιτικό, στην κοινωνική πραγματικότητα και την πειραματική φόρμα.

Το διεθνές εύρος του διαγωνιστικού αντικατοπτρίζεται και στη σύνθεση της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής, στην οποία συναντώνται άνθρωποι με διαφορετικές διαδρομές στον χώρο του κινηματογράφου, από τη διεύθυνση και τον προγραμματισμό φεστιβάλ μέχρι τη σκηνοθεσία και τις εικαστικές τέχνες.

Το Διεθνές Διαγωνιστικό, σε επιλογή των καλλιτεχνικών διευθυντών Καίτης Παπαδήμα και Διομήδη Κουφτερού, περιλαμβάνει ταινίες δημιουργών από την Ευρώπη, την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Ανάμεσά τους βρίσκονται ιστορίες που αγγίζουν τον πόλεμο και τη μνήμη, την ταυτότητα, την οικογένεια, την κοινωνική περιθωριοποίηση, αλλά και πιο προσωπικές ή υπαρξιακές αναζητήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία της Παλαιστίνης σε περισσότερες από μία παραγωγές, μεταξύ άλλων στα Kentucky Gaza του Omar Rammal, Baisanos των Andrés και Francisca Khamis Giacoman και Coyotes του Said Zagha. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες από χώρες και κινηματογραφικά περιβάλλοντα που σπάνια βρίσκουν τόσο συγκεντρωμένη παρουσία στις κυπριακές αίθουσες.

Kentucky Gaza του Omar Rammal

Ελληνική παρουσία υπάρχει επίσης στο διεθνές πρόγραμμα. Ο Σταύρος Μαρκουλάκης συμμετέχει με το Τροπικός του Θρηνούντος Γκέκο (Ελλάδα/ Γαλλία/ Ολλανδία), ο Αλέξανδρος Σταματιάδης με τον Ατλαντικό (Ελλάδα), ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη το Baisanos με συμπαραγωγή Παλαιστίνης και το Coyotes με συμμετοχή Παλαιστίνης, Ιορδανίας και Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι προβολές του διαγωνιστικού πραγματοποιούνται στις 8μ.μ.. από την τελετή έναρξης το Σάββατο 10 Οκτωβρίου έως την τελετή βράβευσης την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Οι ταινίες του διεθνούς προγράμματος

HYENA , σκηνοθεσία: Altay Ulan Yang, ΗΠΑ, Κίνα

σκηνοθεσία: Altay Ulan Yang, ΗΠΑ, Κίνα Cosmonauts , σκηνοθεσία: Leo Černic, Σλοβενία, Ιταλία

σκηνοθεσία: Leo Černic, Σλοβενία, Ιταλία Kentucky Gaza , σκηνοθεσία: Omar Rammal, Ιορδανία

σκηνοθεσία: Omar Rammal, Ιορδανία Mother Lidia , σκηνοθεσία: Joaquín Nercasseau και Juan Bautista Tagle, Χιλή

σκηνοθεσία: Joaquín Nercasseau και Juan Bautista Tagle, Χιλή Tongue , σκηνοθεσία: Lim Da Seul, Νότια Κορέα

σκηνοθεσία: Lim Da Seul, Νότια Κορέα Family Feast, σκηνοθεσία: Nadir Taji, Ιταλία

σκηνοθεσία: Nadir Taji, Ιταλία If You Don’t Like It, Look Away, σκηνοθεσία: Margaux Fournier, Γαλλία

σκηνοθεσία: Margaux Fournier, Γαλλία Ali, σκηνοθεσία: Adnan Al Rajeev, Μπαγκλαντές, Φιλιππίνες

σκηνοθεσία: Adnan Al Rajeev, Μπαγκλαντές, Φιλιππίνες Abortion Party, σκηνοθεσία: Julia Mellen, Ισπανία

σκηνοθεσία: Julia Mellen, Ισπανία The Shift, σκηνοθεσία: Samaneh Yadollahi, Ιράν

σκηνοθεσία: Samaneh Yadollahi, Ιράν First!, σκηνοθεσία: Michał Gątarek, Πολωνία

σκηνοθεσία: Michał Gątarek, Πολωνία Stolen Memories, σκηνοθεσία: Anders Davidsen, Νορβηγία, Σουηδία

σκηνοθεσία: Anders Davidsen, Νορβηγία, Σουηδία Sisters’ Swim, σκηνοθεσία: Lola Degove, Γαλλία, Βέλγιο

σκηνοθεσία: Lola Degove, Γαλλία, Βέλγιο Orla, σκηνοθεσία: Marie Lukáčová, Τσεχία, Σλοβακία

σκηνοθεσία: Marie Lukáčová, Τσεχία, Σλοβακία Norheimsund, σκηνοθεσία: Ana A. Alpizar, Κούβα, ΗΠΑ

σκηνοθεσία: Ana A. Alpizar, Κούβα, ΗΠΑ Daria’s Night Flowers, σκηνοθεσία: Maryam Tafakory, Ιράν, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία

σκηνοθεσία: Maryam Tafakory, Ιράν, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία A Shot at Art, σκηνοθεσία: Ilke Paddenburg, Ολλανδία

σκηνοθεσία: Ilke Paddenburg, Ολλανδία Τροπικός του Θρηνούντος Γκέκο / Tropic of the Mourning Gecko , σκηνοθεσία: Σταύρος Μαρκουλάκης, Ελλάδα, Γαλλία, Ολλανδία

σκηνοθεσία: Σταύρος Μαρκουλάκης, Ελλάδα, Γαλλία, Ολλανδία Nothing Happens After Your Absence, σκηνοθεσία: Ibrahim Omar, Σουδάν

σκηνοθεσία: Ibrahim Omar, Σουδάν Without Kelly, σκηνοθεσία: Lovisa Sirén, Σουηδία

σκηνοθεσία: Lovisa Sirén, Σουηδία What Do the Maknines Dream of, σκηνοθεσία: Sarra Ryma, Γαλλία, Αλγερία

σκηνοθεσία: Sarra Ryma, Γαλλία, Αλγερία Praying Mantis, σκηνοθεσία: Joe Hsieh, Ταϊβάν

σκηνοθεσία: Joe Hsieh, Ταϊβάν La Barrière, σκηνοθεσία: Christophe Deram, Γαλλία

σκηνοθεσία: Christophe Deram, Γαλλία Send Nudes, σκηνοθεσία: David Sick, Γερμανία

σκηνοθεσία: David Sick, Γερμανία Someday a Child, σκηνοθεσία: Marie-Rose Osta, Γαλλία, Ρουμανία, Λίβανος

σκηνοθεσία: Marie-Rose Osta, Γαλλία, Ρουμανία, Λίβανος The Dream is a Snail, σκηνοθεσία: Thien An Nguyen, Βιετνάμ, Νότια Κορέα

σκηνοθεσία: Thien An Nguyen, Βιετνάμ, Νότια Κορέα Baisanos, σκηνοθεσία: Andrés Khamis Giacoman και Francisca Khamis Giacoman, Χιλή, Ισπανία, Παλαιστίνη

σκηνοθεσία: Andrés Khamis Giacoman και Francisca Khamis Giacoman, Χιλή, Ισπανία, Παλαιστίνη Ατλαντικός / Atlantic , σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Σταματιάδης, Ελλάδα

σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Σταματιάδης, Ελλάδα Nobody Barks, σκηνοθεσία: Júlia Coldwell Serra, Ισπανία

σκηνοθεσία: Júlia Coldwell Serra, Ισπανία Faux Bijoux, σκηνοθεσία: Jessy Moussallem, Γαλλία, Λίβανος

σκηνοθεσία: Jessy Moussallem, Γαλλία, Λίβανος Crazy for You, σκηνοθεσία: Greta Díaz Moreau, Ισπανία

σκηνοθεσία: Greta Díaz Moreau, Ισπανία A Hint of Daily Terrors, σκηνοθεσία: Astrid Rothaug, Αυστρία

σκηνοθεσία: Astrid Rothaug, Αυστρία Coyotes, σκηνοθεσία: Said Zagha, Γαλλία, Παλαιστίνη, Ιορδανία, Ηνωμένο Βασίλειο

The Shift, σκηνοθεσία: Samaneh Yadollahi

Η διεθνής επιτροπή

Η φετινή επιτροπή δεν περιορίζεται σε μια αμιγώς φεστιβαλική ή ακαδημαϊκή ματιά. Συγκεντρώνει προγραμματιστές φεστιβάλ, ανθρώπους της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας, δημιουργούς και εικαστικούς, με διαφορετικές αφετηρίες και αισθητικές αναφορές.

Πρόεδρος της επιτροπής είναι ηRiina Mikkonen, εκτελεστική διευθύντρια και υπεύθυνη επιλογής προγράμματος του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τάμπερε στη Φινλανδία. Με περισσότερα από 20 χρόνια ενασχόλησης με το σινεμά μικρού μήκους, έχει εργαστεί ως κριτικός, επιμελήτρια και επαγγελματίας του κινηματογραφικού χώρου, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αισθητική και την ηθική του κινηματογράφου, καθώς και για queer και περιβαλλοντικές θεματικές.

Στην επιτροπή συμμετέχει επίσης η Jing Haase, επικεφαλής του τμήματος για επαγγελματίες του Kurzfilmtage Winterthur στην Ελβετία. Έχει περισσότερες από δύο δεκαετίες εμπειρίας στον χώρο του μικρού μήκους και έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, στο Nordisk Panorama και στο Σουηδικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου, με αντικείμενο τη διεθνή διανομή ταινιών.

Ο Mina el Naggar, ιδρυτής και διευθυντής του MedFest Egypt, φέρνει στην επιτροπή την εμπειρία ενός φεστιβάλ που συνδέει το σινεμά μικρού μήκους με ζητήματα υγείας και κοινωνικού αντίκτυπου. Το MedFest έχει πραγματοποιήσει επτά διοργανώσεις σε περισσότερες από 13 περιφέρειες της Αιγύπτου, ενώ ο ίδιος έχει συμμετάσχει και σε διεθνείς κριτικές επιτροπές.

Ελληνική παρουσία στην επιτροπή έχει ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Θανάσης Νεοφώτιστος, δημιουργός ταινιών μικρού μήκους που έχουν παρουσιαστεί και βραβευθεί σε διοργανώσεις όπως η Βενετία, το Sundance, το Τορόντο, το Λοκάρνο και το Κλερμόν-Φεράν. Ο Νεοφώτιστος διετέλεσε επικεφαλής προγράμματος του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας από το 2019 έως το 2024.

Την κυπριακή εικαστική και κινηματογραφική σκηνή εκπροσωπεί η Μαρίνα Ξενοφώντος, η οποία κινείται ανάμεσα στον κινηματογράφο, τη γλυπτική και την εγκατάσταση. Η ταινία της Overnight Coup απέσπασε, μεταξύ άλλων, το Βραβείο Καλύτερης Εικαστικής Ταινίας στο St. Moritz, ενώ το 2026 εκπροσώπησε την Κύπρο στην 61η Μπιενάλε της Βενετίας.

Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τις ταινίες στην πρωτότυπη γλώσσα τους, με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Το ημερήσιο εισιτήριο κοστίζει €5, ενώ η κάρτα διαρκείας €25. Οι προβολές είναι κατάλληλες για άτομα άνω των 18 ετών.

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