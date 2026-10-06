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Διαφημίστηκε απο τον ΘΟΚ ως η παράσταση «που έσπασε ταμεία» και η αλήθεια είναι πως τα σχόλια από όσους είχαν δει την παράσταση ήταν θετικά. Το πρόβλημα βέβαια είναι όταν έχεις γνώμη χωρίς να έχεις το κριτήριο της σύγκρισης.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Με το «Έγκλημα στο Orient Express» ο Τάκης Τζαμαργιάς απέδειξε δύο πράγματα: πρώτον ότι είναι ένας καλός σκηνοθέτης και δεύτερον ότι έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές του. Όποιος έχει δει την παράσταση «Η τάξη μας» αντιλαμβάνεται πως η σκηνοθεσία δεν έχει εξελιχθεί, αλλά αντίθετα ανακυκλώνει τα ίδια μέσα για να δομήσει την σκηνική πράξη. Ένας καλλιτέχνης οφείλει να εξελίσσεται. Σ’ αυτή την παραγωγή ο σκηνοθέτης κινήθηκε στη ζώνη ασφαλείας του, δίνοντας μάλιστα το μίνιμουμ των δυνατοτήτων που έχει δείξει σε άλλες παραστάσεις.

Αυτή η αποτελμάτωση και το αδιέξοδο στην εύρεση νέων τρόπων απέβη σε βάρος της ατμοσφαιρικότητας του έργου. Η κατάχρηση των μηχανημάτων καπνού σίγουρα δεν αποτελεί δόκιμη λύση αλλά τετριμμένο πια εφφέ.

Τα εντυπωσιακά σκηνικά, για τα οποία άκουγα, δεν με εντυπωσίασαν, όπως δεν με εντυπωσιάζει οτιδήποτε έχει όγκο και τεράστιες διαστάσεις αλλά παραμένει χωρίς νόημα. Επίσης, δεν με εντυπωσιάζει οτιδήποτε προσπαθεί να κλέψει ή να εκμαιεύσει τις εντυπώσεις.

Σε ό,τι αφορά στις ερμηνείες, η Κοραλία Καράντη έπαιζε με ολοφάνερη έλλειψη σεβασμού προς το κοινό αφού κινήθηκε ολότελα εκτός ρόλου. Η Αννίτα Σαντοριναίου ήταν ένα σχήμα, ενώ η Άννα Γιαγκιόζη υπερέπαιζε ολισθαίνοντας διαρκώς στην υπερβολή. Οι υπόλοιπες ερμηνείες ήταν αξιοπρεπείς και στάθηκαν ψηλά. Αυτό ήταν και το μόνο που με κράτησε στην παράσταση: η αξιόλογη προσπάθεια των ηθοποιών και ειδικά του Κωνσταντίνου Γαβριήλ, να υπηρετήσουν με επαγγελματισμό την αποστολή τους.

Η πρόταση του κρατικού θεάτρου δεν ήταν κακή. Έλειπαν, όμως, πολλά συστατικά για να θεωρηθεί επιτυχημένη. Εύχομαι η νέα διευθύντρια του ΘΟΚ να βάλει ψηλά κριτήρια και να επιδιώξει να μετακινήσει το κρατικό θέατρο από τον βάλτο της μετριότητας, όπου βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια.