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Τέσσερα πρόσωπα συνελήφθησαν για διάφορα αδικήματα στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων της Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε παγκύπρια βάση.

Οι συλλήψεις αφορούν, μεταξύ άλλων, υποθέσεις διαρρήξεων, κλοπών, παράνομης εισόδου και κακόβουλης ζημιάς.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, η Αστυνομία πραγματοποίησε οργανωμένες περιπολίες σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 605 οχήματα, ενώ ελέγχθηκαν 742 οδηγοί και επιβάτες. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 33 έλεγχοι υποστατικών, χωρίς να προκύψουν καταγγελίες.

Στο πλαίσιο των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 328 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις, εκ των οποίων οι 132 αφορούσαν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.

Διενεργήθηκαν επίσης 136 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν έξι θετικά αποτελέσματα, καθώς και τέσσερις προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ, με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν ακόμη 20 οχήματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι επιχειρήσεις για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και επιχειρησιακή δράση.