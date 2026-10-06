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Η Βρετανία εξετάζει την επιβολή δασμών στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, εν μέσω ανησυχιών για εισαγωγές κρατικά επιδοτούμενων οχημάτων και για τις επιπτώσεις των ευρωπαϊκών σχεδίων «Made in Europe» στη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο υπουργός Επιχειρήσεων Τζόναθαν Ρέινολντς καταρτίζει πακέτο πιθανών δασμών, ανέφερε την Κυριακή η εφημερίδα, επικαλούμενη ανησυχίες ότι οι κινεζικές εταιρείες διοχετεύουν επιδοτούμενα οχήματα στη βρετανική αγορά, όπως μεταδίδει το Reuters.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης, απαντώντας στο πρακτορείο, δήλωσε ότι δεν έχουν επιβληθεί δασμοί στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τη βιομηχανία, έτσι ώστε η προσέγγισή μας να αντικατοπτρίζει τα εθνικά συμφέροντα του τομέα και του Ηνωμένου Βασιλείου», ανέφερε σε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Σύμφωνα με τους Times, οι Βρετανοί υπουργοί είναι έτοιμοι να εξετάσουν δασμούς αντίστοιχους με το 45% που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Στόχος είναι να περιοριστεί ο κίνδυνος αποκλεισμού της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας από τις ρυθμίσεις «Made in Europe», κάτι που θα μπορούσε να πλήξει τις πωλήσεις της στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία επιδιώκει να μειώσει την εξάρτηση από κινεζικά εξαρτήματα, δίνοντας προτεραιότητα σε προϊόντα ευρωπαϊκής κατασκευής. Προκαλεί, ωστόσο, ανησυχίες στις βρετανικές εταιρείες που προμηθεύουν εξαρτήματα σε ευρωπαϊκές γραμμές παραγωγής και πωλούν οχήματα στην ΕΕ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «έμπιστος εταίρος» στο πλαίσιο των προτεινόμενων κανόνων, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενος αποκλεισμός θα μπορούσε να βλάψει την αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας.

Οι Financial Times είχαν αναφέρει τον Σεπτέμβριο ότι οι Βρυξέλλες παρότρυναν τον Μπέρναμ να ευθυγραμμιστεί στενότερα με την εμπορική πολιτική της ΕΕ και να αυξήσει τους δασμούς στα κινεζικά αυτοκίνητα, προκειμένου η Βρετανία να αποφύγει τα εμπόδια που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις.

Πάντως, σύμφωνα με ανώτερες κυβερνητικές πηγές που επικαλούνται οι Times, οι υπουργοί θεωρούν ότι οποιαδήποτε απόφαση για τους δασμούς πρέπει να στηρίζεται στο εθνικό συμφέρον της Βρετανίας, χωρίς αυτόματη υιοθέτηση της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι προειδοποίησε την ΕΕ να μην αποκλείσει το Ηνωμένο Βασίλειο από το σχέδιό της για την προστασία των ευρωπαϊκών βιομηχανιών από τον αθέμιτο κινεζικό ανταγωνισμό.

Σε συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στο Δουβλίνο, ο Χίλι ζήτησε στενότερη συνεργασία στους τομείς της τεχνολογίας, της άμυνας και της μεταποίησης. Σύμφωνα με πηγές του βρετανικού υπουργείου Οικονομικών που μίλησαν στο BBC, κάλεσε την Ένωση να σχεδιάσει το πρόγραμμα «Made in Europe» ώστε να ενισχύει τους δεσμούς με τη Βρετανία «αντί να υψώνει νέα εμπόδια».

Η πρωτοβουλία, με την επίσημη ονομασία Νόμος για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή (IAA), βρίσκεται υπό εξέταση στην ΕΕ και αποσκοπεί στην προστασία της ευρωπαϊκής μεταποίησης μέσω περιορισμών σε αγαθά τρίτων χωρών. Η βρετανική κυβέρνηση ανησυχεί ότι οι προβλέψεις της θα μπορούσαν να αποκλείσουν εταιρείες της χώρας από τις ευρωπαϊκές εφοδιαστικές αλυσίδες.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν ότι ο Χίλι επιδιώκει να περιορίσει τον οικονομικό αντίκτυπο του Brexit και να ενισχύσει τους δεσμούς με την ΕΕ, χωρίς όμως να αποδεχθεί οποιοδήποτε κόστος για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τις ανησυχίες του κλάδου είχε εκφράσει νωρίτερα φέτος και η Nissan, επισημαίνοντας ότι η μεταποίηση στην ΕΕ και στη Βρετανία είναι βαθιά αλληλένδετες. Η εταιρεία προειδοποίησε ότι η παροχή δημόσιας στήριξης αποκλειστικά για οχήματα που συναρμολογούνται στην ΕΕ θα έπληττε την ανταγωνιστικότητα, θα διατάρασσε τις εφοδιαστικές αλυσίδες και θα υπονόμευε την ευρωπαϊκή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Πηγή: ΑΠΕ–ΜΠΕ