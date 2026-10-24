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Οι Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν είχαν μέχρι τώρα πάνω από δέκα συναντήσεις τετ α τετ. Κι άλλες στην παρουσία της Ολγκίν ή και του Γκουτέρες. Είναι δυνατόν σε αυτές τις συναντήσεις να μην συζητήθηκε ποτέ η εκ περιτροπής προεδρία;

Δηλαδή, ο Έρχιουρμαν δεν άκουσε τη θέση του Χριστοδουλίδη για αυτό το ζήτημα; Την άκουσε και την γνωρίζει σίγουρα. Όμως μέρα παρά μέρα επιμένει να ζητά δέσμευση του Προέδρου ότι αποδέχεται την εκ περιτροπής κατ΄ αρχήν και άνευ όρων. Και επαναλαμβάνει πως αν δεν πάρει αυτή τη δήλωση δεν πάει σε διαπραγματεύσεις.

Δεν ξέρω σε ποια διαπραγμάτευση στην παγκόσμια ιστορία η μια πλευρά προσφέρει αυτά που ζητά η άλλη πλευρά προκαταβολικά και άνευ όρων. Στην περίπτωσή μας τι νόημα έχει η διαπραγμάτευση αν η ε/κ πλευρά δώσει τα κύρια ζητούμενα της άλλης πλευράς χωρίς να πάρει τίποτε απολύτως; Είναι δούναι και λαβείν οι διαπραγματεύσεις. Ακόμα και δυο επιχειρήσεις να διαπραγματεύονται για να μοιράσουν την αγορά (παράνομα) ή για να συγχωνευτούν (νόμιμα) ακολουθούν μια διαδικασία αμοιβαίων συμβιβασμών. Κάθε πλευρά δίνει κάτι και κερδίζει κάτι άλλο.

Έτσι γίνεται στους αιώνες των αιώνων η διαπραγμάτευση. Ακόμα και το ΑΙ να ρωτήσεις αυτό θα σου πει. Εμείς εδώ καλούμαστε να αντικαταστήσουμε ακόμα και την τεχνητή νοημοσύνη με την τουρκική νοημοσύνη. Για να μας κάνουν τη χάρη να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και , μάλιστα, όχι για να απονεμηθεί δικαιοσύνη, όχι για να μας επιστρέψουν ειρηνικά μερικά από εκείνα που μας έκλεψαν, αλλά για να νομιμοποιήσουν όλα όσα έκλεψαν.

Προχτές, λοιπόν, το κορύφωσε το ζήτημα ο Έρχιουρμαν. Στη Νέα Υόρκη, είπε, έλαβε το μήνυμα μέσω της Ολγκίν ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη να αποδεχθεί την εκ περιτροπής προεδρία. Αλλά ούτε αυτό τον ικανοποίησε. Ήταν έτοιμος, είπε, να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αν ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωνε ρητά ότι αποδέχεται κατ΄ αρχήν και άνευ όρων την εκ περιτροπής προεδρία. Αλλά δεν έλαβε απάντηση στο αίτημά του.

Δεν του αρκεί που έλαβε διαβεβαίωση από τα Ηνωμένα Έθνη, θέλει να το πει ο Χριστοδουλίδης. Για να τον εξευτελίσει; Ή επειδή ξέρει πως δεν θα του πει κάτι τέτοιο δημοσίως και προκαταβολικά, διότι τον ενημέρωσε στις κατ΄ ιδίαν συναντήσεις για τη θέση του κι επειδή το ξέρει αυτό, το χρησιμοποιεί για να ροκανίζει τον χρόνο εκ μέρους της Τουρκίας; Αυτό είναι τίμια συναλλαγή στην τουρκική νοημοσύνη!

Φτάσαμε σε όρια παραφροσύνης, πλέον. Ελπίζουμε να μην παρασυρθεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε αυτή την παγίδα. Ούτε από τον Έρχιουρμαν, ούτε από τους χρήσιμους ηλίθιους της πλευράς μας, που θέλουν να τον δουν να ανταποκρίνεται στις αξιώσεις του Έρχιουρμαν. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε είδους διαπραγματεύσεις, αλλά η προετοιμασία πρέπει να γίνει σωστά», είπε στην ίδια συνέντευξη στον «Μπαϊράκ». Εδώ και ένα σχεδόν χρόνο, η προετοιμασία που ζητά είναι δόλια. Όσα θέτει στο πλαίσιο αυτής της δήθεν προετοιμασίας είναι όσα κλείνουν το Κυπριακό νομιμοποιώντας τη διχοτόμηση. Όσα έθετε και ο προκάτοχός του, ο ακραίος, ο τοξικός, ο διχοτομιστής, απλώς αυτός χρησιμοποιεί άλλους όρους.

Ακόμα και για τα οδοφράγματα παραμένει σταθερός στην απαίτηση να ανοίξει η Μια Μηλιά, διότι δήθεν είναι κέρδος και για τις δυο πλευρές και βρίσκει χίλιες αντιρρήσεις για να μην ανταποκριθεί στο ανθρωπιστικό αίτημα της πλευράς μας (αυτό κι αν θα ήταν «οικοδόμηση εμπιστοσύνης») για τον απεγκλωβισμό της Αθηένου ή της Τηλλυρίας. Μιλά για την αρχή της πολιτικής ισότητας η οποία «δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης» και αποφεύγει τον όρο «κυριαρχική ισότητα» που ζητούσε προκαταβολικά ο προκάτοχός του. Αλλά ταυτόχρονα προβάλλει την εκ περιτροπής προεδρία «κατ΄ αρχήν και άνευ όρων», που είναι το ίδιο. Ίσως και χειρότερο. Θα γράψουμε αύριο επί τούτου.