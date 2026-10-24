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Στη σκηνή της Junior Eurovision 2026 ανεβαίνει απόψε, ο Χάρης Γεωργίου, εκπροσωπώντας την Κύπρο με το τραγούδι «WHO I CAN BE». Ο 24ος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο MFCC της Μάλτας, με τον νεαρό Κύπριο ερμηνευτή να εμφανίζεται δεύτερος στη σειρά, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η μεγάλη βραδιά αρχίζει στις 22:00, ώρα Κύπρου, ενώ το κοινό μπορεί να στηρίξει την κυπριακή συμμετοχή μέσω της δωρεάν διαδικτυακής ψηφοφορίας.

Ο νεαρός εκπρόσωπος της Κύπρου εντυπωσίασε χθες βράδυ, κατά τη διάρκεια της πρόβας των επιτροπών, με μια εξαιρετική ερμηνεία και μια μαγική εμφάνιση… κάτω από τα αστέρια. Απόψε θα εμφανιστεί στη δεύτερη θέση και είναι έτοιμος να ανοίξει τα φτερά του στη σκηνή της Junior Eurovision.

Το ΡΙΚ καλεί το κοινό και τους Κυπρίους σε όλο τον κόσμο να στηρίξουν τον Χάρη, ψηφίζοντας τη συμμετοχή με τον αριθμό 2, ώστε να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ, κ. Θανάσης Τσώκος, δήλωσε: «Το ΡΙΚ, από την πρώτη στιγμή της επιλογής του Χάρη Γεωργίου, στάθηκε δίπλα στον νεαρό ερμηνευτή, προσφέροντάς του ολόθερμη στήριξη σε κάθε στάδιο της προετοιμασίας του. Πιστεύουμε ότι ο Χάρης έχει το ταλέντο και τη δύναμη ψυχής για να λάμψει απόψε στη σκηνή. Του ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία».

Η κυπριακή αποστολή βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό του Χάρη, στηρίζοντας την προετοιμασία του με φροντίδα και αφοσίωση, με στόχο την καλύτερη δυνατή εμφάνιση.

Την αποστολή αποτελούν η Μαρία Χαρή, Αρχηγός Αποστολής, ο Ανδρέας Αναστασίου (Head of Media), καθώς και οι Ναταλία Μιχαήλ, Άντρια Χρίστου, Χριστίνα Τσελέπου, Σταύρη Καλοπετρίδου και Κωνσταντίνα Νεοφύτου. Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης η Γιάννα Ιακώβου και η Έλενα Μακρή, εκπροσωπώντας τη Γενική Διεύθυνση και το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.

Η ψηφοφορία είναι δωρεάν και πραγματοποιείται διαδικτυακά στο JESC.TV. Το κοινό μπορεί να ψηφίσει την Κύπρο ακόμη και από την ίδια την Κύπρο, στηρίζοντας τον Χάρη Γεωργίου και το «WHO I CAN BE», με τον αριθμό 2.

Το ΡΙΚ ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς που στηρίζουν την κυπριακή συμμετοχή: το Joey της Τράπεζας Κύπρου, την ΚΕΑΝΙΤΑ και τη Finstella.

Παρακολουθήστε τον διαγωνισμό απόψε, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στις 22:00, ώρα Κύπρου, ζωντανά από το ΡΙΚ1, το ΡΙΚ HD, το ΡΙΚ Sat και το Πρώτο Πρόγραμμα Ραδιοφώνου, καθώς και διαδικτυακά στο rik.cy. Στον σχολιασμό της μετάδοσης θα βρίσκεται ο Κυριάκος Πατσίδης.

Καλή επιτυχία, Χάρη! Καλή επιτυχία, Κύπρος!