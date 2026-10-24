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Τέσσερις πιλότοι έχασαν τη ζωή τους στις Φιλιππίνες, όταν δύο εκπαιδευτικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας συγκρούστηκαν στον αέρα, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Την τραγωδία επιβεβαίωσε το Σάββατο (24/10) η Πολεμική Αεροπορία της χώρας, ανακοινώνοντας τον θάνατο των τεσσάρων χειριστών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (23/10), στην αεροπορική βάση Φερνάντο (Fernando Air Base), στην πόλη Λίπα της επαρχίας Μπατάνγκας, νότια της πρωτεύουσας Μανίλας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές, στην άσκηση συμμετείχαν δύο μονοκινητήρια, ελικοφόρα αεροσκάφη τύπου SF-260, τα οποία συγκρούστηκαν ενώ βρίσκονταν σε πτήση σε χαμηλό ύψος.

Η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 15:51 τοπική ώρα, με τα δύο αεροσκάφη να καταλήγουν στο έδαφος εντός της περιμέτρου της στρατιωτικής εγκατάστασης.

Και οι τέσσερις χειριστές που επέβαιναν στα δύο αεροσκάφη σκοτώθηκαν, ενώ, παρά τη σφοδρότητα του δυστυχήματος, δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί ή απώλειες στο έδαφος.

Ο εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας των Φιλιππίνων, συνταγματάρχης Άλβιν Τζέι Καπινγκιάν, επιβεβαίωσε το περιστατικό, αναφέροντας ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν αμέσως μετά τη συντριβή.

«Και τα δύο αεροσκάφη συνετρίβησαν εντός της περιμέτρου της βάσης, χωρίς να αναφερθούν άλλα θύματα», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Οι στρατιωτικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι τέσσερις πιλότοι έχασαν τη ζωή τους, χωρίς αρχικά να δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους, ζητώντας να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα των οικογενειών τους.

Σε ανακοίνωσή της, η Πολεμική Αεροπορία εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια των τεσσάρων στελεχών, αποτίοντας φόρο τιμής στην προσφορά τους και διαβεβαιώνοντας ότι θα παρασχεθεί η απαραίτητη υποστήριξη στους συγγενείς τους.

Πώς σημειώθηκε η σύγκρουση στον αέρα

Τα δύο αεροσκάφη εκτελούσαν εκπαιδευτική πτήση, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους και κατέπεσαν στον χώρο της στρατιωτικής βάσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press, η σύγκρουση συνέβη σε χαμηλό ύψος, ενώ αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ένα από τα αεροσκάφη κατέπεσε κοντά σε κτίριο που χρησιμοποιείται για τη στέγαση στρατιωτικού προσωπικού.

Παρά το γεγονός ότι η συντριβή σημειώθηκε εντός ενεργής στρατιωτικής εγκατάστασης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των ατόμων που βρίσκονταν στο έδαφος.

Αρχικά, η Πολεμική Αεροπορία είχε επιβεβαιώσει το αεροπορικό συμβάν, χωρίς να δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη.

Στη συνέχεια, δύο αξιωματούχοι που μίλησαν στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για σύγκρουση των αεροσκαφών εν πτήσει.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί τα ακριβή αίτια, ούτε εάν το δυστύχημα σχετίζεται με ανθρώπινο λάθος, τεχνική αστοχία ή άλλους παράγοντες.

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει επίσης εάν τα αεροσκάφη πραγματοποιούσαν άσκηση πτήσης σε σχηματισμό ή διαφορετικό εκπαιδευτικό ελιγμό όταν σημειώθηκε η σύγκρουση.

Τον Μάιο είχαν σκοτωθεί άλλοι δύο πιλότοι με αεροσκάφος του ίδιου τύπου

Το νέο δυστύχημα σημειώνεται μόλις πέντε μήνες μετά από ακόμη μία τραγωδία με αεροσκάφος SF-260.

Στις 20 Μαΐου 2026, δύο πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας έχασαν τη ζωή τους όταν το εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη σε ορεινή περιοχή της επαρχίας Μπενγκέτ, στο βόρειο τμήμα των Φιλιππίνων.

Το αεροσκάφος πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση πλοήγησης προς την πόλη Μπαγκιό και ήταν μέρος ομάδας στρατιωτικών αεροπλάνων που είχαν απογειωθεί από την ίδια αεροπορική βάση Φερνάντο.

Σύμφωνα με τις τότε ανακοινώσεις, η συντριβή σημειώθηκε περίπου στις 10:30 το πρωί, κοντά στην περιοχή Τούμπα.

Τα δύο θύματα είχαν ταυτοποιηθεί ως η υποσμηναγός Ρουθ Ανζελίκ Πάσος, εκπαιδεύτρια πτήσεων, και ο ανθυποσμηναγός Τσέρκι Εμπουντό, που υπηρετούσαν στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης.

Οι δύο πιλότοι εντοπίστηκαν αρχικά χωρίς τις αισθήσεις τους και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ο θάνατός τους.

Η Πολεμική Αεροπορία είχε ανακοινώσει τη διεξαγωγή έρευνας και επανεξέταση των διαδικασιών ασφάλειας, ενώ τα θύματα τιμήθηκαν με στρατιωτικές τιμές.

Τρίτο θανατηφόρο δυστύχημα με SF-260 μέσα σε λίγα χρόνια

Το δυστύχημα της 23ης Οκτωβρίου δεν είναι το μοναδικό περιστατικό με αεροσκάφη SF-260 τα τελευταία χρόνια.

Τον Ιανουάριο του 2023, ένα ακόμη στρατιωτικό εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου SF-260 TP Marchetti είχε συντριβεί κατά τη διάρκεια πτήσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο χειριστές.

Με βάση τα τρία περιστατικά του 2023 και του 2026, ο απολογισμός ανέρχεται σε οκτώ νεκρούς στρατιωτικούς αεροπόρους.

Τα δυστυχήματα αυτά δεν έχει αποδειχθεί ότι συνδέονται μεταξύ τους ή ότι οφείλονται σε κοινό τεχνικό πρόβλημα.

protothema.gr