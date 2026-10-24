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Απεβίωσε η πρώην Διευθύντρια των Ιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, Όλγα Καλακούτα, η οποία υπηρέτησε επί σειρά ετών στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η κηδεία της τελέστηκε σήμερα το πρωί.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, Δημήτρης Λαμπριανίδης, έκανε λόγο για έναν σπουδαίο άνθρωπο που υπηρέτησε τη δημόσια υγεία με υπευθυνότητα, ωστόσο η ίδια, όπως είπε, δυστυχώς δεν την απόλαυσε και έφυγε νωρίς μετά τη συνταξιοδότησή της.

Η Όλγα Καλακούτα είχε υπηρετήσει στο υπουργείο Υγείας ως πρώτη λειτουργός υγείας και διευθύντρια των Ιατρικών Υπηρεσιών.