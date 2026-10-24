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Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές της Ιορδανίας, μετά την αιματηρή επίθεση της Παρασκευής (23/10) σε ελληνορθόδοξη εκκλησία, με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται στους οκτώ. Όπως ανακοίνωσε η αμερικανική πρεσβεία στο Αμμάν, τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενισχυθεί σε εμπορικά κέντρα, ξένες διπλωματικές αποστολές και άλλα σημεία της χώρας, ενώ οι ιορδανικές αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση τρομοκρατική ενέργεια εξτρεμιστών.

Η επίθεση, που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κηδείας στην επαρχία Καράκ, άφησε πίσω της 8 νεκρούς και 40 τραυματίες, ενώ οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι και καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας της Ιορδανίας, οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ και πυροβολούσαν αδιάκοπα επί αρκετά λεπτά μέσα στην ελληνορθόδοξη εκκλησία.

Ενισχυμένη αστυνόμευση και έρευνες για τους δράστες

Οι αρχές της Ιορδανίας συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, επισημαίνοντας ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να διαπιστωθεί εάν συνδέονται με γνωστές οργανώσεις που δρουν εντός ή εκτός της χώρας.

Βίντεο του Reuters κατέγραψε το Σάββατο αστυνομικούς να περιπολούν έξω από την εκκλησία στο Χαμούντ, νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Αμμάν.

Τέτοιου είδους επιθέσεις είναι σπάνιες στην Ιορδανία. Ωστόσο, οι αρχές της χώρας, η οποία αποτελεί σύμμαχο των ΗΠΑ, αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αποτρέψει επανειλημμένα απόπειρες επιθέσεων από ισλαμιστές εξτρεμιστές.

«Δεν θα επιτρέψουμε στην κοινωνία να ακολουθήσει τον δρόμο του εξτρεμισμού»

Ο πρωθυπουργός της Ιορδανίας, Τζαφάρ Χασάν, καταδίκασε την επίθεση, αποδίδοντάς την στην τρομοκρατική ιδεολογία και τον τυφλό εξτρεμισμό.

«Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας τρομοκρατικής ιδεολογίας και τυφλού εξτρεμισμού και δεν θα επιτρέψουμε στην κοινωνία να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Βασιλιάς Αμπντάλα: «Οι δράστες θα τιμωρηθούν με σιδερένια πυγμή»

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Αμπντάλα, ο οποίος αποτελεί βασικό εταίρο των ΗΠΑ στον αγώνα κατά των ένοπλων ισλαμιστικών οργανώσεων, επισκέφθηκε την περιοχή Καράκ λίγες ώρες μετά την επίθεση.

Ο Ιορδανός μονάρχης διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν «με σιδερένια πυγμή».

Οι χριστιανοί αποτελούν μειονότητα στον πληθυσμό της Ιορδανίας, μιας χώρας που φιλοξενεί αρκετούς τόπους βιβλικής σημασίας, οι οποίοι προσελκύουν χριστιανούς προσκυνητές από ολόκληρο τον κόσμο.

Η Ιορδανία συγκαταλέγεται στους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή που έχουν δεχθεί ιρανικές επιθέσεις μέσα στο 2026, μετά τα στρατιωτικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο.

skai.gr