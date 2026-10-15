Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η προεκλογική στον Δημοκρατικό Συναγερμό βρίσκεται σε εξέλιξη, η ονοματολογία στο ΑΚΕΛ έχει αρχίσει και η σκακιέρα των προεδρικών εκλογών αρχίζει σιγά σιγά να στήνεται. Τα πρόσωπα και οι συνεργασίες είναι τα κύρια σημεία αναφοράς στη δημόσια συζήτηση, ωστόσο, ο δρόμος μέχρι το 2028 είναι μακρύς και κάποιοι παράγοντες παραμένουν άγνωστοι. ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ είναι δύο βασικοί συντελεστές στην εξίσωση των προεδρικών εκλογών και των ισορροπιών του σκηνικού. Τι θα πράξουν τα δύο αυτά κόμματα;

Ο Κουλίας και οι άλλοι

Στο τελευταίο Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΚΟ, η συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές δεν μπήκε σε βάθος. Ο Ζαχαρίας Κουλίας είπε, όμως, αυτά που τις τελευταίες μέρες λέει συνεχώς και δημόσια. Δηλαδή, ότι στηρίζει και υποστηρίζει την αυτόνομη κάθοδο του Δημοκρατικού Κόμματος στις προεδρικές εκλογές, με υποψήφιο τον πρόεδρο του κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλο.

Επίσημα, κανένα άλλο στέλεχος του ΔΗΚΟ δεν τοποθετήθηκε στη γραμμή Κουλία. Ακόμα και εντός της συνεδρίας του Εκτελεστικού Γραφείου δεν δόθηκε συνέχεια στην αναφορά, ενώ οι όποιες αποφάσεις για τις προεδρικές εκλογές παραπέμφθηκαν σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, αφού προηγουμένως γίνει ο εσωκομματικός διάλογος και ξεκαθαρίσει το σκηνικό.

Είναι γεγονός ότι, ως σκέψη, αυτό που δηλώνει δημόσια ο Ζαχαρίας Κουλίας περνά και από το μυαλό άλλων στελεχών του ΔΗΚΟ. Βέβαια, δεν αποτελούν πλειοψηφία. Αντιθέτως, το έρεισμα του Νίκου Χριστοδουλίδη εντός του ΔΗΚΟ είναι ισχυρό και μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό έχει γίνει ακόμα ισχυρότερο. Είναι επίσης δύσκολο να βρεθεί πολιτικό αφήγημα για να αιτιολογηθεί μια τέτοια κίνηση.

Παρ’ όλα αυτά, από τη στιγμή που η άποψη αυτή ακούγεται και τίποτα δεν είναι δεδομένο, το σενάριο μιας άλλης επιλογής του ΔΗΚΟ, πέραν της στήριξης του Νίκου Χριστοδουλίδη, μπορεί να παίξει ή τουλάχιστον αιωρείται ως πιθανότητα. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όμως, είναι προφανές ότι οι ισορροπίες στο σκηνικό αλλάζουν σημαντικά, αφού το ΔΗΚΟ είναι ο βασικός κομματικός πυλώνας στήριξης του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ο Ζαχαρίας Κουλίας, στη χθεσινή του παρέμβαση στο ΣΙΓΜΑ, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Όπως είπε, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι είναι νωρίς για προεκλογικά, την ώρα που ο ίδιος περιοδεύει σε εκδηλώσεις και σφίγγει το χέρι ακόμη και του τελευταίου παρευρισκόμενου. Ο κ. Κουλίας διευκρίνισε ότι δεν θεωρεί παράλογο το να διεκδικεί επανεκλογή, ζήτησε όμως από τον Πρόεδρο να σέβεται τη λογική των πολιτών.

Η περίπτωση ΕΛΑΜ

Η δεύτερη βασική παράμετρος του σκηνικού των προεδρικών εκλογών είναι το ΕΛΑΜ. Στο κόμμα είναι κοινό μυστικό πως επικρατούν δύο τάσεις. Στήριξη του Νίκου Χριστοδουλίδη από τον πρώτο γύρο ή αυτόνομη κάθοδος με δικό του υποψήφιο; Ως προβληματισμός μπαίνει στο τραπέζι και ένα τρίτο σενάριο, αυτό της κατά συνείδηση ψήφου.

Η στήριξη Χριστοδουλίδη προωθείται κυρίως από τους πρώην συναγερμικούς του ΕΛΑΜ, ενώ από τους πιο σκληροπυρηνικούς προωθείται η γραμμή της αυτόνομης καθόδου με δικό του υποψήφιο.

Δεδομένη είναι η πολιτική θέση του κόμματος για συμμετοχή, μέσω συνεργασιών, στην άσκηση εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει απόφαση για συνεργασίες. Δεν σημαίνει, βέβαια, ότι αυτές μπορεί να γίνουν από τον πρώτο γύρο ή ότι είναι δεδομένο πως θα γίνουν.

Οι απόψεις είναι διιστάμενες και ως προς το κατά πόσο θα δημιουργήσει πρόβλημα στη συνεργασία του Νίκου Χριστοδουλίδη με το ΔΗΚΟ μια απόφαση στήριξής του ή ανοιχτής συνεργασίας μαζί του από το ΕΛΑΜ, από τον πρώτο γύρο. Όλα αυτά είναι ζητήματα που θα απασχολήσουν, τόσο τον εσωκομματικό διάλογο, όσο, ενδεχομένως, και έναν διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πολιτικών μερών.

Σίγουρα, μια αυτόνομη κάθοδος του ΕΛΑΜ με δικό του υποψήφιο, τον οποίο θα στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις για μια ισχυρή παρουσία στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, αλλάζει την εξίσωση για τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Πάντως, ορισμένοι θεωρούν δεδομένο ότι, σε κάθε σενάριο, ένα ποσοστό ψήφων από το ΕΛΑΜ θα κατευθυνθεί προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ανεξάρτητα από την τελική απόφαση του κόμματος».

Αννίτα: Ολοκληρώθηκε ο κύκλος επαφών με τα επαρχιακά συμβούλια

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος επαφών με τα επαρχιακά συμβούλια του Δημοκρατικού Συναγερμού, με επίκεντρο το Κυπριακό. Η τελευταία συνεδρία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, στο Παραλίμνι, με το Επαρχιακό Συμβούλιο Αμμοχώστου. Μήνυμα ενότητας έστειλε επίσης η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, παρουσία και των υποψηφίων για το χρίσμα των προεδρικών εκλογών.

Η Αννίτα Δημητρίου υπογράμμισε ότι το Κυπριακό παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για την παράταξη, τονίζοντας ότι η υπευθυνότητά της στο εθνικό ζήτημα έχει αποδειχθεί διαχρονικά και επιβεβαιώνεται στην πράξη και σήμερα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Αμμόχωστο, τονίζοντας την ανάγκη αποτροπής νέων τετελεσμένων και επιστροφής των νόμιμων κατοίκων στην κατεχόμενη γη τους.