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Από τα στρατηγεία και τις στρατιωτικές διαταγές, στα κρέατα και τα λίπη ουράς! Συνταξιούχος αντιστράτηγος των κατοχικών δυνάμεων, με αρχικά Β.Μ., συνελήφθη στον Άγιο Δομέτιο με 305 κιλά βοδινό και 41 κιλά λίπος αρνιού στο πορτμπαγκάζ. Κι αν το περιστατικό μοιάζει με ανέκδοτο, γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον, καθώς, σύμφωνα με τη Γενί Μπακίς, ο ίδιος είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για μεταφορά καπνού τσιγάρων. Επαγγελματίας λαθρέμπορος.

Φαίνεται πως ο στρατηγός, ακόμη και μετά την αποστρατεία του, δεν εγκατέλειψε τις… επιχειρησιακές αποστολές.

Πέραν από την στρατιωτική του καριέρα, θα έχει να θυμάται κιλά, τελωνειακούς ελέγχους και εγγυήσεις. Τελικά, η αποστρατεία δεν σημαίνει απαραίτητα και τέλος στις αποστολές. Αρκεί να μην καταλήγουν… στο κρεοπωλείο της Δικαιοσύνης!

Μάριος