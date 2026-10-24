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Αναλυτές και εμπειρογνώμονες αποδίδουν τις αρνητικές εξελίξεις με το «τουρκολυβικό μνημόνιο» (επικύρωση από το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης) στη θέση ότι η ελληνική πλευρά δεν στήριξε επαρκώς κι απρόσκοπτα την οικογένεια Χαφτάρ. Αν και ο Ερντογάν τάχθηκε υπέρ της κυβέρνησης της Τρίπολης, πλέον, κατάφερε να πάρει με το μέρος του τους Χαφτάρ, πατέρα και υιό, ηγέτες της αντιμαχόμενης πλευράς.

Οι ειδήμονες υποδεικνύουν ότι οι Χαφτάρ πήραν από την Τουρκία αυτά που ζητούσαν. Πάντως, να θυμίσουμε ότι η Κύπρος είχε διασυνδεθεί (2021) με τις επιχειρήσεις των δυνάμεων του Χαφτάρ στο παρελθόν. Θυμίζουμε την υπόθεση του Thrush 510G, του αεροσκάφους που παρουσιαζόταν να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Χαφτάρ στη Λιβύη και εντοπίστηκε σε υπόστεγο (hangar) που διατηρεί κυπριακός Όμιλος εταιρειών στο αεροδρόμιο Πάφου. Δεύτερο αεροσκάφος (Pilatus PC-6 B2-H4), πέρασε από την Κύπρο πριν βρεθεί στη Λιβύη, όπου φέρεται να επιχειρούσε για λογαριασμό των δυνάμεων του στρατάρχη Χαφτάρ. Μάλιστα, για την ανάμειξη της Κύπρου υπήρχαν αναφορές σε έκθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Οι καιροί έχουν γυρίσματα κι αυτό που μετρά είναι ακριβώς τι κέρδη έχεις από κάθε πλευρά…

Φ.Μ.