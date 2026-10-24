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Δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις κακοποίησης ή παραμέλησης δίχρονου παιδιού στην Πάφο, για το οποίο είχαν δημοσιοποιηθεί σχετικοί ισχυρισμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την Αστυνομία. Όπως προέκυψε από τη διερεύνηση, το παιδί ήταν άρρωστο, παρουσιάζοντας πυρετό και συμπτώματα ίωσης, στα οποία αποδιδόταν το παρατεταμένο κλάμα του.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία διαψεύδει παράλληλα τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί μη ανταπόκρισής της στο περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι τα μέλη της μετέβησαν άμεσα στο σημείο.

Όπως διευκρινίζει, η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή μελών του οργανισμού Hope For Children, καθώς και διερμηνέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η επικοινωνία με την οικογένεια του παιδιού.

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν δεν προέκυψαν στοιχεία που να παραπέμπουν σε κακοποίηση ή παραμέληση του ανηλίκου.

Η Αστυνομία επισημαίνει ότι είναι θεμιτό και αναγκαίο οι πολίτες να εκφράζουν την ανησυχία τους και να ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές όταν θεωρούν ότι ένα παιδί ενδεχομένως βρίσκεται σε κίνδυνο.

Τονίζει, ωστόσο, ότι η δημοσιοποίηση περιστατικών και η εξαγωγή αυθαίρετων συμπερασμάτων, χωρίς προηγούμενη διασταύρωση των γεγονότων, ενδέχεται να οδηγήσουν σε άδικη στοχοποίηση προσώπων και οικογενειών, δημιουργώντας παράλληλα λανθασμένες εντυπώσεις για το έργο των αρμόδιων Αρχών.

Καταλήγοντας, υπογραμμίζει ότι η προστασία των παιδιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, όπως και ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητα κάθε οικογένειας.