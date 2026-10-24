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Δύο κουκουλοφόροι εισέβαλαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα στον χώρο υποδοχής συγκροτήματος στην επαρχία Πάφου και προκάλεσαν ζημιές.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε σχετικά αμέσως μετά και μέλη του ΤΑΕ Πάφου μετέβησαν στο σημείο. Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι δύο άτομα που φορούσαν κουκούλες εισήλθαν στο χώρο και προκάλεσαν ζημιές σε διάφορα αντικείμενα.

Η σκηνή τέθηκε υπό φρούρηση και με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν εξετάσεις για να διαλευκανθεί η υπόθεση.