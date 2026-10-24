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Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στις κυριότερες οδικές αρτηρίες της Κύπρου το πρωί του Σαββάτου (24/10), σύμφωνα με την Αστυνομία.

Στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, στο τμήμα μεταξύ Σκαρίνου και Γερμασόγειας και στις δύο κατευθύνσεις, θα διεξάγονται εργασίες από τις 7.00 το πρωί μέχρι και τις 3.00 το απόγευμα, για καθαρισμό σχαρών ομβρίων υδάτων στο έρεισμα του δρόμου. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά σε μήκος 200 μ. το έρεισμα του αυτοκινητόδρομου. Η κυκλοφορία θα διακινείται κανονικά στον αυτοκινητόδρομο.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.