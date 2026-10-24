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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με την Α.Μ. τον Βασιλιά Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας, κατά την οποία εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια της Κυβέρνησης και του λαού της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα θύματα της αποτρόπαιης τρομοκρατικής επίθεσης στον Ελληνορθόδοξο Ναό του Αγίου Γεωργίου, στην περιοχή Καράκ της Ιορδανίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση εναντίον αθώων ανθρώπων σε χώρο λατρείας, εκφράζοντας την αμέριστη αλληλεγγύη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ιορδανία και τον λαό της σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Κατά τη συνομιλία τους, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν την κοινή τους προσήλωση στην προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας, στον σεβασμό της ανθρώπινης ζωής και στην προάσπιση της ειρηνικής συνύπαρξης. Τόνισαν ότι τέτοιες πράξεις βίας και μισαλλοδοξίας δεν μπορούν να κλονίσουν τις αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες οικοδομείται η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή μας, και για την προάσπιση των οποίων οι χώρες μας συνεργάζονται στενά.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επαναβεβαίωσε τη σταθερή προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περαιτέρω ενίσχυση των στενών σχέσεων και της συνεργασίας με την Ιορδανία, στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, των κοινών προκλήσεων και της κοινής επιδίωξης για μια περιοχή ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας.