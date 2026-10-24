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Την έντονη καταδίκη του για τη φονική τρομοκρατική επίθεση στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Χαμούντ, στην περιοχή Καράκ της Ιορδανίας, εκφράζει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, με επιστολή του προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης Θεόφιλο. Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου εκφράζει παράλληλα τη βαθύτατη συμπάθεια, την αμέριστη συμπαράσταση και την αδελφική του αγάπη προς τον Πατριάρχη.

Στην επιστολή του, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου γράφει ότι συμμετέχει στο πένθος των Ορθοδόξων Χριστιανών της Ιορδανίας και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, μεταφέροντας την αμέριστη αδελφική αγάπη και τις προσευχές του για την παρηγορία των οικογενειών των θυμάτων. Προσθέτει ότι «καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την εγκληματική αυτή πράξη», τονίζοντας ότι «η βία και η μισαλλοδοξία στρέφονται κατά της ανθρώπινης ζωής, της θρησκευτικής ελευθερίας και της ειρηνικής συνύπαρξης».

Εκφράζει επίσης την ευχή όπως οι αρμόδιες Αρχές διερευνήσουν πλήρως το συμβάν και λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων, των ιερών ναών και όλων των πολιτών.

ΚΥΠΕ