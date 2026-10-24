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Στη σύλληψη άνδρα ηλικίας 35 ετών και κατάσχεση ποσότητας μεθαμφεταμίνης ενός κιλού και 197 γραμμαρίων περίπου, προχώρησαν μέλη της ΔΑΟΕ – Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών – Υποδιεύθυνση Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρήσεων), στο πλαίσιο επιχείρησης που διενήργησαν στις επαρχίες Λάρνακας και Λεμεσού.

Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε κατόπιν συνεργασίας με τις Αρχές ευρωπαϊκής χώρας και ενημέρωσης για μεταφορά στην Κύπρο, ταχυδρομικού πακέτου που περιέχει την ποσότητα μεθαμφεταμίνης μεικτού βάρους ενός κιλού και 197 γραμμαρίων.

Μετά από συνεργασία της ΔΑΟΕ με το Τμήμα Τελωνείων, το πακέτο εντοπίστηκε στις 21/10/2026 στο αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου είχε αφιχθεί από το εξωτερικό.

Χθες 23/10/2026, γύρω στις 4.00 το απόγευμα, κατά την παράδοση του πακέτου στον 35χρονο, ο οποίος παρουσιάστηκε ως ο παραλήπτης του, τα μέλη της ΔΑΟΕ προχώρησαν στη σύλληψη του για αυτόφωρο αδίκημα.

Ο 35χρονος τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης εισαγωγής, κατοχής, και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σήμερα, οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού και εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα προσωποκράτησης διάρκειας έξι ημερών.

Η ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.