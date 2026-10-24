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Πολλά ερωτήματα προκύπτουν ως προς τους χειρισμούς του Υπουργείου Μεταφορών για το κομβικής σημασίας έργο του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, για το οποίο υπάρχει πολιτική απόφαση από τον περασμένο Μάιο πως θ’ αναπτυχθεί ενιαία από την Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ).

Παρά το γεγονός πως το Υπουργείο Μεταφορών κατείχε από τις 9 Οκτωβρίου την περιβόητη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, που στην ουσία απαγορεύει στην ΑΛΚ να κάνει αναπτύξεις στη μαρίνα και τους χερσαίους χώρους, έπρεπε να πάει με… καθυστέρηση εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας στην Επιτροπή Μεταφορών για ν’ αποκαλυφθεί το περιεχόμενό της, που προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις απ’ όλους τους φορείς της Λάρνακας.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως το περιεχόμενο της εν λόγω γνωμάτευσης δεν αναφέρθηκε ούτε στον δήμαρχο Λάρνακας, κατά τη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας με την υπουργό Μεταφορών, όπως είπε ο ίδιος χθες στον «Φ». «Αυτό μας το έκρυψε η υπουργός. Μας είπε πως προκύπτουν κάποια πράγματα με τη μαρίνα και πως θέλουν να τα δουν. Αν δεν έχουμε ξεκάθαρες απαντήσεις θα προχωρήσουμε σε μέτρα», ανέφερε ο κ. Βύρας.

Οι θυελλώδεις αντιδράσεις προκάλεσαν παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος χθες το μεσημέρι επικοινώνησε με τον δήμαρχο Λάρνακας, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό. «Ο Πρόεδρος με διαβεβαίωσε ότι ο σχεδιασμός δεν αλλάζει. Το έργο θα υλοποιηθεί από την Αρχή Λιμένων Κύπρου, όπως συμφωνήσαμε και στη βάση του συμφωνημένου οδικού χάρτη. Μου ανέφερε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία και ότι μέχρι τη Δευτέρα θ’ ανακοινωθεί ο τρόπος με τον οποίο θα ξεπεραστεί το νομικό ζήτημα, διαβεβαιώνοντάς με ότι υπάρχει λύση», ανέφερε ο κ. Βύρας, ο οποίος είπε πως ξεκαθάρισε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη πως μέχρι τη Δευτέρα θα πρέπει να δοθεί η τελική λύση.

Η παρέμβαση Χριστοδουλίδη αφήνει, πάντως, ακόμη πιο εκτεθειμένο το Υπουργείο Μεταφορών και την πολιτική του προϊστάμενη, Εύη Τσολάκη, αφού φαίνεται πως δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες μετά τις 9 Οκτωβρίου, ώστε να βρεθεί λύση στο κώλυμα που επικαλέστηκε η Νομική Υπηρεσία. Η εκπρόσωπος της τελευταίας, μάλιστα, Ρένα Παπαέτη, έκανε λόγο ακόμα και για ενδεχόμενες νομικές διεκδικήσεις από την Kition, εάν δεν προκηρυχθεί διαγωνισμός για τη μαρίνα.

Χθες το απόγευμα ήρθε και η πρώτη επίσημη κυβερνητική τοποθέτηση. Σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και να καταλαγιάσουν οι αντιδράσεις δόθηκαν διαβεβαιώσεις πως το έργο θα υλοποιηθεί όπως εξαγγέλθηκε. «Η Κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε συνεχή επαφή με τη Νομική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση των νομικών ζητημάτων που έχουν προκύψει και την άμεση εξεύρεση λύσης, ώστε να προχωρήσει ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, στη βάση του προγραμματισμού που έχει καθοριστεί», ανέφερε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, σημειώνοντας πως ο Πρόεδρος ενημέρωσε τον δήμαρχο Λάρνακας για τις ενέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη «η Κυβέρνηση παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου, στρατηγικής σημασίας για την πόλη, την οικονομία και την αναπτυξιακή προοπτική της ευρύτερης περιοχής».

Σημειώνεται πως σχεδόν όλοι οι επίσημοι φορείς της Λάρνακας ζήτησαν εξηγήσεις για όσα αναφέρθηκαν στην Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής, ενώ την Τρίτη θα συνέλθει εκτάκτως η Επιτροπή Ανάπτυξης. Όσα ακούστηκαν στην Επιτροπή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της υπομονής στη Λάρνακα, που εδώ και μια εικοσαετία δέχεται υποσχέσεις για αναπτύξεις στο λιμάνι και τη μαρίνα, οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

Η οργή που υπάρχει στη Λάρνακα φαίνεται και από το ιδιαίτερα αιχμηρό λεκτικό που χρησιμοποίησαν στις τοποθετήσεις τους οι πρόεδροι του ΕΟΑΛ και του ΕΒΕΛ. «Πλέον άρχισα να πιστεύω πως υπάρχουν σκοπιμότητες πίσω απ’ όλα αυτά», είπε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους και διερωτήθηκε γιατί δεν ζητήθηκε γνωμάτευση πριν να ληφθεί η πολιτική απόφαση.

«Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτές τις αποφάσεις. Τώρα πρέπει να βγούμε δυναμικά μπροστά, να μιλήσουμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να απαιτήσουμε εκείνα τα οποία μας έχει υποσχεθεί», είχε αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ, δρ Νάκης Αντωνίου, εκφράζοντας θυμό και απογοήτευση.