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Πρέπει να πάρει δημόσια σαφή απάντηση ο Τουφάν Έρχιουρμαν για την εκ περιτροπής προεδρία. Για να ξέρουμε όλοι τι μας γίνεται. Διότι θέτει ξανά και ξανά την αξίωση του να δεσμευτεί προκαταβολικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης ότι την αποδέχεται, αλλιώς δεν πάει, λέει, σε συνομιλίες.

Πέρα από την παραποίηση της έννοιας των διαπραγματεύσεων (γράψαμε χθες), δημιουργεί και μια εικόνα αρνητική για την πλευρά μας. Πάγια εικόνα. Ότι το πρόβλημα είναι ότι οι Ε/κ δεν θέλουν να μοιραστούν την εξουσία. Παρότι, όπως αποκάλυψε ο ίδιος προχτές, στη Νέα Υόρκη πήρε διαβεβαίωση από την Ολγκίν ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη να αποδεχθεί την εκ περιτροπής προεδρία, ο ίδιος δεν δέχεται τη διαβεβαίωση και απαιτεί να δηλώσει ρητά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ότι την αποδέχεται κατ’ αρχήν και άνευ όρων.

Αλλά η εκ περιτροπής προεδρία ή και όποια άλλη αξίωση αγγίζει την ουσία της όποιας διευθέτησης δεν μπορεί να «κλείσει» χωρίς διαπραγμάτευση. Η ελληνοκυπριακή πλευρά δέχθηκε ήδη την εκ περιτροπής προεδρία, σε διάφορες φάσεις των διαπραγματεύσεων. Από τη διαπραγμάτευση του σχεδίου Ανάν μέχρι αυτήν του Κραν Μοντάνα. Αλλά με τον όρο ότι θα συμφωνηθούν και τα υπόλοιπα. Είναι λογικό δηλαδή να συμφωνηθεί προκαταβολικά η εκ περιτροπής προεδρία χωρίς καν να ξέρουμε τι θα παραχωρήσει η άλλη πλευρά και πώς θα διαμορφωθεί η τελική μορφή της εξουσίας στη νέα Κύπρο;

Η ελληνοκυπριακή πλευρά συνδέει την εκ περιτροπής προεδρία και γενικά την εκτελεστική εξουσία κυρίως με την ασφάλεια και τις εγγυήσεις. Ε, τι στο καλό! Θα έχει η Κύπρος Τουρκοκύπριο πρόεδρο αλλά θα έχει και τουρκικό στρατό και τουρκικές εγγυήσεις για να αποφασίζουν εκείνοι πώς θα διοικείται η Κύπρος και τι αποφάσεις θα λαμβάνει ο πρόεδρος;

Στο Κραν Μοντάνα, λοιπόν, στα πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών που αποκάλυψε ο Φιλελεύθερος, αναφέρεται ρητά ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Στο πρακτικό του τελικού δείπνου, όπου επήλθε το ναυάγιο, ο Γκουτέρες κάνει μια εκτενή αναφορά για τις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν. Για την εκ περιτροπής προεδρία αναφέρεται επί λέξη:

«Για το θέμα της Διακυβέρνησης και του Διαμοιρασμού της Εξουσίας , ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι οι πλευρές “πρακτικά ήταν σε πλήρη συμφωνία’’. Θα υπήρχε ένα σύστημα εκ περιτροπής προεδρίας στην βάση του 2:1, με την κατανόηση ότι “τίποτα δεν συμφωνείται αν δεν συμφωνηθούν όλα’’ και πως το θέμα της εκ περιτροπής προεδρίας είναι συνδεδεμένο με το αποτέλεσμα των συζητήσεων στο εδαφικό και ασφάλειας και εγγυήσεων».

Σαφές; Σαφέστατο. Οι πλευρές «πρακτικά ήταν σε πλήρη συμφωνία», συμφώνησαν και την εκ περιτροπής προεδρία, υπήρχε και κατανόηση πως η εκ περιτροπής είναι συνδεδεμένη με το εδαφικό, την ασφάλεια και τις εγγυήσεις. Ήρθε τώρα ο πιο διαλλακτικός όλων των Τούρκων, ο αριστερός με το ευρωπαϊκό προφίλ, ο Έρχιουρμαν, να απαιτεί την εκ περιτροπής προεδρία προκαταβολικά και άνευ όρων. Διότι, έλεγε προχτές στον Μπαϊράκ, «δεν θεωρεί σωστό να συνδέεται η εκ περιτροπής προεδρία με την ασφάλεια και τις εγγυήσεις». Δεν έχει σημασία αν το συνδέει η ελληνοκυπριακή πλευρά, έχει σημασία μόνο ότι οι ίδιος δεν το θεωρεί σωστό. Κι εμείς πρέπει να δεχτούμε την αξίωσή του, όχι για τη λύση, αλλά μόνο για να πάει σε συνομιλίες.

Με την ίδια λογική, όμως, γιατί να μην θέσει και άλλα ζητήματα μετά από αυτό. Ας πούμε, γιατί να μην δεχτούμε προκαταβολικά τα δικαιώματα των Τούρκων υπηκόων και τις αναλογίες που θέτει η τουρκική πλευρά για τους νεοαφιχθέντες Τούρκους μετά τη λύση; Ότι θα έρχεται ένας Τούρκος για κάθε έναν Έλληνα υπήκοο. Γιατί να μην δεχτούμε προκαταβολικά τη συνδιαχείριση του φυσικού αερίου; Γιατί να μην δεχτούμε προκαταβολικά τον χάρτη που κατέθεσαν οι Τούρκοι για το εδαφικό στις 11 Ιανουάριου 2017 στην Γενεύη;

Αν το 2017, στο ζήτημα της Διακυβέρνησης και του Διαμοιρασμού της Εξουσίας οι πλευρές «πρακτικά ήταν σε πλήρη συμφωνία», όπως έλεγε ο Γκουτέρες, τι έμεινε να διαπραγματευτούμε; Την απαλλαγή της Κύπρου από την Τουρκία. Τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού. Την απελευθέρωση. Μπορεί ο Έρχιουρμαν να φτάσει ως εκεί; Ή πρέπει να δώσουμε όσα αξιώνει για να μας πουν ότι αυτά που ζητάτε εσείς είναι όνειρα θερινής νυκτός;

* Όπως την εικόνα στη νεκρή ζώνη γίναμε κ. Έρχιουρμαν, ερείπια, έτσι μας θέλεις;

