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Σε μια κρίσιμη καμπή για την επόμενη μέρα της ΕΔΕΚ πραγματοποιείται σήμερα, το καταστατικό συνέδριο του κόμματος, στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία. Έπειτα από μια μακρά περίοδο εσωκομματικών αντιπαραθέσεων και εσωστρέφειας, η νέα ηγεσία επιχειρεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο, με την πρόεδρο Σοφία Χριστοδούλου Μακρή να βρίσκεται ενώπιον της πρώτης μεγάλης πολιτικής δοκιμασίας της.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην έγκριση των προτεινόμενων καταστατικών αλλαγών, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία του κόμματος, ενόψει και του εκλογικού συνεδρίου που έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο.

Η εκλογή της Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή στην προεδρία είχε συμβάλει στην αποκλιμάκωση των εσωκομματικών εντάσεων. Ωστόσο, η επιστολή 11 μελών και η κριτική που ακολούθησε για τους χειρισμούς της έφεραν εκ νέου στην επιφάνεια τις διαφωνίες στο εσωτερικό της ΕΔΕΚ.

Για τη νέα ηγεσία, το σημερινό συνέδριο αποτελεί τον πρώτο από τους τρεις βασικούς στόχους που έχουν τεθεί μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Οι άλλοι δύο είναι η πραγματοποίηση του εκλογικού συνεδρίου και η ολοκλήρωση του οικονομικού ελέγχου, σε μια προσπάθεια οργανωτικής και οικονομικής ανασυγκρότησης του κόμματος.

Οι διεργασίες του Καταστατικού Συνεδρίου της ΕΔΕΚ ξεκίνησαν στις 10 το πρωί με την ομιλία της Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή.

Η πρόεδρος, κάνοντας πράξη την ενότητα έμπρακτα μέχρι τώρα με τη στάση της, καλωσόρισε όλες και όλους τους παρευρισκόμενους, χαιρέτισε τις επιστροφές συναγωνιστών στην ΕΔΕΚ και τόνισε την αναγκαιότητα ύπαρξης της ΕΔΕΚ για την Κύπρο και την κοινωνία.

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«Κανείς μας δεν είναι μεγαλύτερος από την ΕΔΕΚ»

«Η ΕΔΕΚ δεν θα σωθεί από έναν άνθρωπο. Αλλά από όλους μας. Θα σωθεί αν αποφασίσουμε όλοι μαζί ότι αξίζει να τη σώσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η επιβίωση, η ενότητα και η αναγέννηση του κόμματος αποτελούν αλληλένδετους στόχους.

Η πρόεδρος της ΕΔΕΚ παραδέχθηκε ότι ανέλαβε την ηγεσία σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, σημειώνοντας πως πριν από έναν χρόνο διεκδικούσε την προεδρία της Νεολαίας του κόμματος, χωρίς να φαντάζεται ότι σήμερα θα βρισκόταν στην κορυφή της κομματικής πυραμίδας.

Όπως ανέφερε, αντιμετωπίζει την εμπιστοσύνη που της δόθηκε ως ευθύνη απέναντι στα μέλη, στα ιστορικά στελέχη και σε όσους εξακολουθούν να πιστεύουν στην ΕΔΕΚ.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή στις εσωκομματικές διαφωνίες και στην ανάγκη υπέρβασής τους, θέτοντας το ζήτημα της συλλογικής ευθύνης για την επόμενη μέρα.

«Τι αξία έχει να κερδίσει κάποιος μια εσωτερική διαφωνία, αν στο τέλος χάσουμε όλοι μαζί την ΕΔΕΚ;», διερωτήθηκε, καλώντας τα στελέχη να αναλογιστούν τις συνέπειες των αντιπαραθέσεων.

«Κανείς μας δεν είναι μεγαλύτερος από την ΕΔΕΚ. Κανένα αξίωμα δεν είναι σημαντικότερο από την αποστολή μας. Και καμία προσωπική διαφωνία δεν μπορεί να είναι σημαντικότερη από το μέλλον του κόμματός μας», τόνισε.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η ενότητα δεν προϋποθέτει την απουσία διαφωνιών ή την αποσιώπηση προβλημάτων.

«Σημαίνει ότι πρέπει να μάθουμε να διαφωνούμε χωρίς να διαλυόμαστε. Να συζητάμε χωρίς να απαξιώνουμε», υπογράμμισε.

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα τόσο στα στελέχη που παρέμειναν στο κόμμα όσο και σε εκείνα που επέστρεψαν, τονίζοντας ότι όλοι έχουν θέση στην προσπάθεια ανασυγκρότησης.

Άρση διαγραφών και προσπάθεια εσωκομματικής ομαλότητας

Αναφερόμενη στις ενέργειες που προωθήθηκαν κατά τον τελευταίο ενάμιση μήνα, η πρόεδρος της ΕΔΕΚ ανακοίνωσε ότι η ηγεσία προχώρησε στην εφαρμογή της απόφασης για τα μητρώα με άρση των διαγραφών.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι να κλείσει ο κύκλος των αντιπαραθέσεων που συνδέονται με τα μητρώα των μελών και να αποκατασταθεί η ομαλή εσωκομματική λειτουργία.

Η ίδια ανέφερε ότι μέσα σε ενάμιση μήνα η νέα ηγεσία προχώρησε στην υλοποίηση των τεσσάρων αποφάσεων του Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου, υποστηρίζοντας ότι έχουν ήδη γίνει συγκεκριμένα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Στήριξη στις καταστατικές αλλαγές

Σημαντικό μέρος της ομιλίας της αφιερώθηκε στο αντικείμενο του σημερινού συνεδρίου και στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του καταστατικού.

Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή εξέφρασε τη στήριξή της στα τρία ομαδοποιημένα έγγραφα που τίθενται προς ψηφοφορία, επισημαίνοντας ότι αποσκοπούν στην ενίσχυση της εσωκομματικής δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την ίδια, ζητούμενο είναι ένα καταστατικό που θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής, έκφρασης και εκπροσώπησης, καθώς και δυνατότητα διεκδίκησης κομματικών αξιωμάτων χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς.

Τόνισε επίσης την ανάγκη ύπαρξης σαφών διαδικασιών και κανόνων που θα εφαρμόζονται ισότιμα για όλα τα μέλη.

Οικονομικά μέτρα και προσφορές από οκτώ ανεξάρτητους οίκους

Στο οικονομικό μέτωπο, η πρόεδρος της ΕΔΕΚ ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί μελέτη για τη βιωσιμότητα του κόμματος και έχουν εφαρμοστεί οικονομικά και διορθωτικά μέτρα.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει ξεκινήσει εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης από τα μέλη, έπειτα από την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και των απαραίτητων ενεργειών.

Σε ό,τι αφορά τον οικονομικό έλεγχο, ανακοίνωσε ότι έχουν κατατεθεί οι όροι εντολής για τη διενέργεια ελέγχου δικανικής λογιστικής, με την ηγεσία να έχει ζητήσει προσφορές από οκτώ ανεξάρτητους οίκους.

Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή δεσμεύθηκε επίσης ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του καταστατικού συνεδρίου θα παραμείνει στην αίθουσα, προκειμένου να παρουσιάσει τον οικονομικό και οργανωτικό απολογισμό και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών.

Όπως σημείωσε, θεωρεί απαραίτητη την πλήρη ενημέρωση, τη διαφάνεια και τον ουσιαστικό διάλογο.

Επτά περιφερειακές συσκέψεις και επαφές με τη βάση

Η πρόεδρος της ΕΔΕΚ προχώρησε και σε απολογισμό των οργανωτικών ενεργειών της νέας ηγεσίας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, κατά το τελευταίο ενάμιση μήνα πραγματοποιήθηκαν δύο επισκέψεις σε κάθε επαρχία και συνολικά επτά περιφερειακές συσκέψεις, με στόχο την ενίσχυση της άμεσης επικοινωνίας με τα στελέχη και την κομματική βάση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Πρόεδρο της Βουλής, υπουργούς, άλλους αξιωματούχους και πρέσβεις, καθώς και στην κατάθεση πολιτικών προτάσεων.

Σε σχέση με τις επόμενες κομματικές διαδικασίες, επεσήμανε ότι η πραγματοποίηση του καταστατικού συνεδρίου εντάσσεται στον προγραμματισμό για τη διεξαγωγή του εκλογικού συνεδρίου εντός του προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου.

«Δεν μας περιμένουν για να λύσουμε τις μεταξύ μας διαφορές»

Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή συνέδεσε την προσπάθεια ανασυγκρότησης της ΕΔΕΚ με την ανάγκη επιστροφής του κόμματος στα προβλήματα της κοινωνίας.

«Δεν μας περιμένουν για να λύσουμε τις μεταξύ μας διαφορές. Μας περιμένουν για να δώσουμε λύσεις στα δικά τους προβλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο στεγαστικό πρόβλημα, στην ακρίβεια, στους χαμηλοσυνταξιούχους, στις μονογονεϊκές οικογένειες και στα νέα ζευγάρια, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΔΕΚ πρέπει να διεκδικεί αποτελεσματικότερα για την κοινωνία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη υπεράσπισης των δικαιωμάτων των πολιτών, αντιμετώπισης των κοινωνικών ανισοτήτων και διεκδίκησης δίκαιης λύσης στο Κυπριακό.

Στο ίδιο πλαίσιο, απέρριψε την αντίληψη ότι η ΕΔΕΚ έχει ολοκληρώσει τον ιστορικό της κύκλο, τονίζοντας ότι το κόμμα πρέπει να συνεχίσει να έχει ουσιαστική πολιτική παρουσία.

«Η σελίδα γύρισε και δεν γυρίζει πίσω»

Κλείνοντας την ομιλία της, η πρόεδρος της ΕΔΕΚ επανήλθε στην ανάγκη συλλογικής προσπάθειας, σημειώνοντας ότι το κόμμα πρέπει να παραμείνει ζωντανό, ενωμένο και ικανό να συνεχίσει την πολιτική του διαδρομή.

Κάλεσε τα στελέχη να επιστρέψουν στις επάλξεις και να αναδείξουν εκ νέου τις αρχές της αντίστασης, της διεκδίκησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, στις οποίες στηρίχθηκε η πορεία της ΕΔΕΚ.

«Το πρώτο κεφάλαιο στη νέα σελίδα της ΕΔΕΚ ήδη ξεκίνησε να γράφεται. Η σελίδα γύρισε και δεν γυρίζει πίσω», ανέφερε.

«Γιατί η ΕΔΕΚ έχει παρελθόν που μας τιμά, παρόν που μας δοκιμάζει και μέλλον που έχουμε χρέος να κατακτήσουμε όλοι μαζί», κατέληξε.

Ο επόμενος σταθμός και ο οικονομικός έλεγχος

Μετά το σημερινό συνέδριο, η προσοχή θα στραφεί στο εκλογικό συνέδριο του Δεκεμβρίου, κατά το οποίο θα αναδειχθεί η νέα ηγεσία της ΕΔΕΚ.

Η διαδικασία αυτή θα σηματοδοτήσει και την επίσημη είσοδο του κόμματος στις διεργασίες για τις προεδρικές εκλογές.

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, επιδίωξη είναι η ΕΔΕΚ να συμμετάσχει μελλοντικά σε μια κυβέρνηση στην οποία θα διαθέτει ουσιαστικό ρόλο και δυνατότητα παρέμβασης στη διαμόρφωση του πολιτικού προγράμματος.

Την ίδια ώρα, σημαντική πρόκληση παραμένει η οικονομική κατάσταση του κόμματος, με τη νέα ηγεσία να έχει θέσει ως προτεραιότητα τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρεί η προετοιμασία για τη διενέργεια ελέγχου δικανικής λογιστικής, με την ΕΔΕΚ να προγραμματίζει την αποστολή αιτημάτων για υποβολή προσφορών σε οκτώ εταιρείες.

Κομματικές πηγές επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία, η οποία, ωστόσο, κρίνεται αναγκαία.

Η θέση της σημερινής ηγεσίας είναι πως ο οικονομικός έλεγχος θα πρέπει να ολοκληρωθεί ανεξάρτητα από το ποια πρόσωπα θα αναλάβουν τη διοίκηση της ΕΔΕΚ μετά το εκλογικό συνέδριο του Δεκεμβρίου.