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Ένα αβοκάντο και ένα φλιτζάνι μάνγκο την ημέρα μπορεί να έχουν ευνοϊκή επίδραση στη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, ακόμη και όταν η κατανάλωσή τους δεν συνοδεύεται από απώλεια βάρους.

Αυτό υποδεικνύουν τα αποτελέσματα κλινικής μελέτης, αναδεικνύοντας τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίζει η ποιότητα των τροφίμων στην καρδιαγγειακή υγεία.

Στη μελέτη συμμετείχαν 82 ενήλικες με προδιαβήτη, δηλαδή άτομα των οποίων τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα είναι υψηλότερα από τα φυσιολογικά, χωρίς όμως να πληρούν τα κριτήρια διάγνωσης διαβήτη τύπου 2.

Οι ερευνητές εξέτασαν κατά πόσον η καθημερινή ένταξη αβοκάντο και μάνγκο στη διατροφή θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία των αγγείων και άλλους καρδιομεταβολικούς δείκτες.

Η παρέμβαση διήρκεσε οκτώ εβδομάδες, διάστημα κατά το οποίο οι συμμετέχοντες ακολούθησαν το προβλεπόμενο διατροφικό πρόγραμμα.

Βελτίωση στη λειτουργία των αγγείων

Το βασικό εύρημα ήταν η βελτίωση ενός δείκτη που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων.

Ο δείκτης αυτός σχετίζεται με την ικανότητα των αγγείων να διαστέλλονται όταν αυξάνεται η ροή του αίματος, διαδικασία στην οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο το ενδοθήλιο, δηλαδή η εσωτερική επένδυση των αγγείων.

Η καλή λειτουργία του ενδοθηλίου θεωρείται σημαντική για τη διατήρηση της καρδιαγγειακής υγείας, καθώς συμβάλλει στη φυσιολογική ρύθμιση της κυκλοφορίας του αίματος.

Οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν καθημερινά αβοκάντο και μάνγκο παρουσίασαν βελτίωση στην αγγειακή λειτουργία, χωρίς να καταγραφούν σημαντικές μεταβολές στο σωματικό τους βάρος.

Το αποτέλεσμα αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή δείχνει ότι ορισμένες αλλαγές στην ποιότητα της διατροφής ενδέχεται να επηρεάζουν δείκτες υγείας ανεξάρτητα από την απώλεια κιλών.

Ωστόσο, η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η καθημερινή κατανάλωση των δύο φρούτων μειώνει τον κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου. Για τέτοια συμπεράσματα απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες και μακροχρόνια παρακολούθηση.

Γιατί επιλέχθηκαν αυτά τα δύο φρούτα

Το αβοκάντο και το μάνγκο έχουν διαφορετικά διατροφικά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά.

Το αβοκάντο περιέχει κυρίως μονοακόρεστα λιπαρά, φυτικές ίνες και κάλιο. Τα μονοακόρεστα λιπαρά αποτελούν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής και μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ όταν αντικαθιστούν κορεσμένα λιπαρά.

Το μάνγκο περιέχει βιταμίνη C, καροτενοειδή, φυτικές ίνες και διάφορες φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτική δράση.

Ο συνδυασμός των δύο τροφίμων προσφέρει διαφορετικά θρεπτικά συστατικά, τα οποία ενδέχεται να επηρεάζουν μηχανισμούς που σχετίζονται με την αγγειακή λειτουργία.

Οι επιστήμονες, ωστόσο, δεν μπορούν να αποδώσουν με βεβαιότητα το αποτέλεσμα σε ένα συγκεκριμένο συστατικό ούτε να υποστηρίξουν ότι ο ίδιος συνδυασμός θα έχει ανάλογη επίδραση σε όλους τους ανθρώπους.

Χωρίς απώλεια βάρους

Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της μελέτης είναι ότι η βελτίωση στην αγγειακή λειτουργία παρατηρήθηκε χωρίς σημαντική μείωση του σωματικού βάρους.

Το εύρημα υπενθυμίζει ότι η αξιολόγηση μιας διατροφικής παρέμβασης δεν πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στη ζυγαριά.

Η ποιότητα των τροφίμων, η πρόσληψη φυτικών ινών, η σύνθεση των λιπαρών και η συνολική ποικιλία της διατροφής μπορούν να έχουν σημασία ακόμη και όταν το βάρος παραμένει σταθερό.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το σωματικό βάρος παύει να έχει σημασία για την καρδιομεταβολική υγεία, αλλά ότι αποτελεί μόνο έναν από τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Τι πρέπει να προσέχουμε

Η μελέτη είχε σχετικά μικρό αριθμό συμμετεχόντων και περιορισμένη διάρκεια, ενώ αφορούσε συγκεκριμένα ενήλικες με προδιαβήτη.

Επομένως, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τα ίδια αποτελέσματα ισχύουν αυτομάτως για παιδιά, υγιείς ενήλικες ή άτομα με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο.

Επίσης, η κατανάλωση αβοκάντο και μάνγκο δεν υποκαθιστά τη φαρμακευτική θεραπεία, τη σωματική δραστηριότητα ή τις υπόλοιπες διατροφικές συστάσεις για ανθρώπους με αυξημένο καρδιομεταβολικό κίνδυνο.

Το μάνγκο περιέχει φυσικά σάκχαρα και το αβοκάντο είναι σχετικά πλούσιο σε θερμίδες, επομένως οι ποσότητες πρέπει να εντάσσονται στο συνολικό διατροφικό πρόγραμμα.

Το ουσιαστικό συμπέρασμα είναι ότι η επιλογή θρεπτικών τροφίμων μπορεί να έχει οφέλη που δεν αποτυπώνονται απαραίτητα στη ζυγαριά. Η μελέτη προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο υπέρ μιας διατροφής με ποικιλία φρούτων, φυτικές ίνες και ακόρεστα λιπαρά, χωρίς να αναδεικνύει κάποιο μεμονωμένο τρόφιμο σε θεραπεία.