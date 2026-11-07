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Μια ασυνήθιστη πρόταση στον επικεφαλής του UFC, της μεγαλύτερης διοργάνωσης μικτών πολεμικών τεχνών, Ντάνα Γουάιτ (Dana White), απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ανακοινώνοντας μέσω του Truth Social ότι του προσφέρθηκε η θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Γουάιτ «σκληρό μαχητή και πολεμιστή», καλώντας τον να αποδεχθεί την πρόταση.

Στην ίδια ανάρτηση ανέφερε ότι ζήτησε από τον επικεφαλής του UFC να έχει μαζί του ως συνεργάτες γνωστά ονόματα των μικτών πολεμικών τεχνών, ακόμη και αθλητές που δεν είναι Αμερικανοί πολίτες. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους Ισλάμ Μαχάτσεφ, Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ, Τζάστιν Γκέιτζι, Ντάνιελ Κόρμιερ και Αμάντα Νούνιες, καθώς και στην Κέιλα Χάρις.

«Χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους για να μας υπερασπιστούν απέναντι στην παρανοϊκή Αριστερά» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι ο Ντάνα Γουάιτ θα είναι ένας εκπρόσωπος Τύπου διαφορετικός από οποιονδήποτε έχει αναλάβει στο παρελθόν τη συγκεκριμένη θέση. «Ο Ντάνα θα είναι ένας εκπρόσωπος Τύπου που δεν θα μοιάζει με κανέναν άλλον. Ντάνα, σε παρακαλώ, αποδέξου τη θέση!» κατέληξε στην ανάρτησή του.

Δείτε την ανάρτηση Τραμπ:

protothema.gr