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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον έχει σημειώσει «μεγάλη πρόοδο» με το Ιράν και ότι η Τεχεράνη επιθυμεί μια συμφωνία. Ταυτόχρονα ισχυρίστηκε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν πρόσφατα ένα νέο ιρανικό σύστημα αεράμυνας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε: «Έχουμε να κάνουμε μαζί τους τώρα. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία».

«Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο με το Ιράν», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε τον χαρακτηρισμό της σύγκρουσης ως «πολέμου», λέγοντας ότι οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει αυτό που χαρακτήρισε «τον μεγαλύτερο αποκλεισμό στη στρατιωτική ιστορία» εναντίον της Τεχεράνης.

«Δεν πολεμάμε», είπε, αντιπαραβάλλοντας τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και ισχυριζόμενος ότι Αμερικανικό προσωπικό δεν έχει σκοτωθεί εδώ και επτά μήνες.

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει αυτό που χαρακτήρισε ως «μικρές επιθέσεις εναντίον ιρανικού στρατιωτικού εξοπλισμού».

Αναφερόμενος σε ένα νέο αμυντικό σύστημα της Ισλαμικής Δημοκρατίας το οποίο οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν, δήλωσε: «Κατασκεύασαν μια μικρή αντιαεροπορική συσκευή και την καταστρέψαμε σε περίπου 15 λεπτά, ίσως και σε 5 (λεπτά)», είπε, ωστόσο δεν διευκρίνισε πότε ή πού έλαβε χώρα η επίθεση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε επίσης ότι το ναυτικό του Ιράν είχε καταστραφεί και ότι η χώρα βιώνει πληθωρισμό 300%.

Οι επιθέσεις στο Ιράν έσωσαν το Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ταυτόχρονα ότι το Ισραήλ δεν θα υπήρχε πια αν είχε επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Μιλώντας στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα την Παρασκευή, ο Τραμπ υπερασπίστηκε τη στρατιωτική του εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ισχυριζόμενος ότι εμπόδισε την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Αν επέτρεπα στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, σήμερα δεν θα υπήρχε Ισραήλ», είπε, προσθέτοντας, «το Ισραήλ θα είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης».

Τα σχόλιά του έγιναν εν μέσω ανησυχιών για την ανανεωμένη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

skai.gr