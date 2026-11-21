Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το στενό μαρκάρισμα του Τμήματος Φορολογίας στα ποδοσφαιρικά σωματεία/ εταιρείες τα τελευταία χρόνια άρχισε να φέρνει αποτελέσματα. Και αυτό καθώς κατάφερε να εισπράξει παλαιά χρέη εκατομμυρίων, τα οποία είχαν συσσωρευθεί και δεν υπολόγιζε ότι θα εισέπραττε, αλλά και να εξασφαλίσει την καταβολή των τρεχουσών φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», από το 2023 μέχρι τον Αύγουστο του 2026, το Τμήμα Φορολογίας εισέπραξε από τις ποδοσφαιρικές εταιρείες €32 εκατ. Από αυτά, ποσό €9 εκατ. προήλθε από την εφαρμογή του σχεδίου αποπληρωμής οφειλών με δόσεις, ενώ τα υπόλοιπα €23 εκατ. αφορούσαν τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα, το 2023 τα φορολογικά χρέη των ποδοσφαιρικών ομάδων ανέρχονταν σε €36 εκατ., τα οποία μέχρι τον Αύγουστο του 2026 είχαν μειωθεί στα €27 εκατ. Παράλληλα, το Τμήμα Φορολογίας εισέπραξε €23 εκατ. από τις ποδοσφαιρικές εταιρείες, μέσω άλλων φορολογιών.

Από χίλια μύρια κύματα

Ως γνωστόν, το σχέδιο αποπληρωμής των οφειλών πέρασε από χίλια μύρια κύματα, καθώς κάποιες ποδοσφαιρικές εταιρείες, έχοντας διαχρονικά τις πλάτες του κράτους, δεν ανταποκρίνονταν στις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει.

Το 2023, το σχέδιο αναθεωρήθηκε, ωστόσο κάποιες εταιρείες συνέχισαν να μη συμμορφώνονται. Το 2025 μπήκε μια τάξη στις οφειλές των σωματείων, καθώς ορισμένα από αυτά εξόφλησαν τα νέα χρέη που είχαν δημιουργήσει και αναπροσάρμοσαν τις μηνιαίες δόσεις που καταβάλλουν.

Με βάση το σχέδιο του 2023, τα σωματεία έπρεπε να εξοφλήσουν τα χρέη τους σε 168 δόσεις, ενώ τον Ιούνιο του 2025 απέμεναν περίπου 145 δόσεις. Εκτιμάται ότι σήμερα απομένουν 129-130 δόσεις μέχρι την πλήρη εξόφληση των οφειλών τους.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το σχέδιο, σε περίπτωση που οι ομάδες δεν συμμορφώνονται με τις πρόνοιές του, δηλαδή δεν καταβάλλουν τρεις δόσεις, θα αποκλείονται αυτόματα από αυτό. Παράλληλα, στα χρέη τους θα προστίθενται οι τόκοι και οι επιβαρύνσεις που είχαν παγοποιηθεί λόγω της συμμετοχής τους στο σχέδιο. Πέραν αυτού, κάποια σωματεία, τα οποία το περασμένο καλοκαίρι είχαν κάνει «νερά» και δημιούργησαν νέες οφειλές, τις έχουν σχεδόν εξοφλήσει.

Υποχρεωτική η φορολογική ταυτότητα

Και όλα αυτά μετά τον προβληματισμό που προκάλεσαν τα ευρήματα της χθεσινής έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για φοροδιαφυγή στο ποδόσφαιρο. Ως γνωστόν, η Υπηρεσία διαπίστωσε ότι κάποια «αστέρια» του κυπριακού ποδοσφαίρου δεν ήταν εγγεγραμμένα στο Τμήμα Φορολογίας και δεν είχαν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις. Εντοπίστηκαν, επίσης, αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών απολαβών τους και των ποσών που δήλωναν στο Τμήμα Φορολογίας.

Πάντως, εδώ και ενάμιση χρόνο, όλοι οι εργαζόμενοι έχουν την υποχρέωση να αποκτούν φορολογική ταυτότητα. Αρμόδια πηγή ανέφερε στον «Φ» ότι οι εργαζόμενοι, περιλαμβανομένων των ποδοσφαιριστών, εγγράφονται στο φορολογικό μητρώο. Επιπλέον, όπως μας αναφέρθηκε, οι ομάδες βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση από τεχνοκράτες του Τμήματος Φορολογίας. Σε περίπτωση που παραβιάζουν τις πρόνοιες του σχεδίου, τους γίνονται αμέσως συστάσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αποκλείονται από αυτό, όπως συνέβη το 2025.

Έκπτωση 50% στους παίκτες

Ένα άλλο σημείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι η πλειονότητα των ξένων ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στο κυπριακό πρωτάθλημα πληρώνουν λιγότερο φόρο εισοδήματος από τους Κύπριους. Και αυτό γιατί αξιοποιούν το σχέδιο φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση εργαζομένων από το εξωτερικό, το οποίο προβλέπει την παραχώρηση έκπτωσης 50% στον φόρο εισοδήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο σχέδιο είναι οριζόντιο και καλύπτει όλα τα επαγγέλματα, γι’ αυτό και το αξιοποιούν πολλοί ξένοι ποδοσφαιριστές. Όπως πληροφορούμαστε, το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί σημαντικό κίνητρο για αρκετούς ξένους ποδοσφαιριστές προκειμένου να έρθουν και να αγωνιστούν στην Κύπρο.