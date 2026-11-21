Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI, ενός από τα πλέον πολυαναμενόμενα βιντεοπαιχνίδια των τελευταίων ετών, συμπίπτει με ένα νέο κύμα απολύσεων στη διεθνή βιομηχανία ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Παρά την αύξηση των εσόδων του κλάδου, που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 213 δισ. δολάρια το 2026, τουλάχιστον 7.773 εργαζόμενοι έχουν χάσει τις δουλειές τους από την αρχή του έτους, σύμφωνα με έρευνα της TradingPlatforms.io.

Μόλις λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI, η εκδότρια εταιρεία του, Take-Two Interactive, προχώρησε στην περικοπή περίπου 60 θέσεων εργασίας στη Firaxis Games, το στούντιο ανάπτυξης των δημοφιλών σειρών Civilization και XCOM. Οι απολύσεις αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο του προσωπικού της Firaxis, ενώ από τη θέση της αποχωρεί και η επικεφαλής του στούντιο, Heather Hazen.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τις αντιφάσεις που χαρακτηρίζουν τη βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών. Την ώρα που μεγάλες εταιρείες επενδύουν εκατοντάδες εκατομμύρια στην ανάπτυξη νέων τίτλων και η παγκόσμια αγορά συνεχίζει να αναπτύσσεται, χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με απολύσεις, αναδιαρθρώσεις και κλείσιμο στούντιο.

Σύμφωνα με την TradingPlatforms.io, από τις αρχές του 2026 έχουν καταγραφεί 7.773 απολύσεις σε 98 εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών. Ο αριθμός έχει υπερδιπλασιαστεί από τον Ιούνιο, όταν οι καταγεγραμμένες περικοπές ανέρχονταν σε περίπου 3.700.

Ο κλάδος κατατάσσεται πλέον στην ένατη θέση μεταξύ των τομέων της τεχνολογίας με τις περισσότερες απολύσεις. Συνολικά, οι περικοπές θέσεων εργασίας στον παγκόσμιο τεχνολογικό τομέα έχουν φτάσει τουλάχιστον τις 214.730 το 2026.

Epic Games και Ubisoft στην κορυφή των απολύσεων

Τις μεγαλύτερες περικοπές προσωπικού στον κλάδο έχει πραγματοποιήσει η Epic Games, δημιουργός των Fortnite, Rocket League και Fall Guys, με 1.000 απολύσεις τον Μάρτιο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Tim Sweeney, απέδωσε την απόφαση στη μείωση της δραστηριότητας των παικτών στο Fortnite, η οποία είχε ως αποτέλεσμα οι δαπάνες της εταιρείας να υπερβαίνουν τα έσοδά της.

Ακολουθεί η Ubisoft, με 902 απολύσεις στο πλαίσιο διαδοχικών αναδιαρθρώσεων. Η εταιρεία, γνωστή για τη σειρά Assassin’s Creed, έκλεισε τα στούντιό της στο Χάλιφαξ, το Γουίνιπεγκ και το Βελιγράδι, ενώ τον Οκτώβριο προχώρησε σε διαδικασίες κλεισίματος της RedLynx στη Φινλανδία και περιέκοψε 70 θέσεις εργασίας στη Σιγκαπούρη.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Fortis Games, με 440 απολύσεις, μετά το κλείσιμο της εταιρείας ανάπτυξης παιχνιδιών για κινητές συσκευές, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο.

Σημαντικές περικοπές καταγράφηκαν επίσης στην Electronic Arts και στη Bungie, με περίπου 400 απολύσεις η καθεμία.

Στην Electronic Arts, οι περικοπές περιλάμβαναν περίπου 50 εργαζομένους της BioWare, ενώ στη Bungie, που ανήκει στη Sony, επηρεάστηκαν εργαζόμενοι από τις ομάδες ανάπτυξης των Destiny 2 και Marathon.

Ακολουθούν η Strikerz με 250 απολύσεις, η ZeniMax Online Studios με 213, η Intrepid Studios με 200, η Build a Rocket Boy με 170 και η ZeniMax Media με 166.

Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν το 58% των απολύσεων

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση απολύσεων καταγράφεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχουν περικοπεί 4.497 θέσεις εργασίας, περίπου το 58% του παγκόσμιου συνόλου.

Οι εταιρείες με έδρα την Καλιφόρνια ευθύνονται για 1.818 απολύσεις, ενώ στη Βόρεια Καρολίνα καταγράφονται 1.070, σχεδόν όλες στην Epic Games.

Στην Ευρώπη έχουν χαθεί 2.642 θέσεις εργασίας. Οι γαλλικές εταιρείες αντιπροσωπεύουν περισσότερες από τις μισές περικοπές, με 1.360 απολύσεις, κυρίως λόγω των αναδιαρθρώσεων της Ubisoft.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφονται 399 απολύσεις, με τη Build a Rocket Boy του Εδιμβούργου να έχει περικόψει 170 θέσεις, την nDreams 78 και τη Supermassive Games 75.

Στην Κύπρο, οι περικοπές φτάνουν τις 290 θέσεις εργασίας, σχεδόν όλες στη Strikerz, η οποία, σύμφωνα με την έρευνα, έχει απολύσει περισσότερο από το μισό προσωπικό της.

Αύξηση εσόδων παρά τις χιλιάδες απολύσεις

Οι απολύσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια αγορά βιντεοπαιχνιδιών παρουσιάζει αύξηση εσόδων.

Σύμφωνα με τη Newzoo, τα έσοδα της βιομηχανίας έφτασαν τα 201,6 δισ. δολάρια το 2025, σημειώνοντας αύξηση 9,1% σε ετήσια βάση. Για το 2026, η εταιρεία αναλύσεων προβλέπει περαιτέρω ανάπτυξη κατά 6,1%, με την αγορά να φτάνει τα 213,9 δισ. δολάρια.

Η μεγαλύτερη συνεισφορά προέρχεται από τα παιχνίδια για κινητές συσκευές, τα οποία απέφεραν 113,3 δισ. δολάρια το 2025, καταγράφοντας αύξηση 10,7%.

Τα έσοδα από παιχνίδια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές αυξήθηκαν κατά 12%, φτάνοντας τα 43,6 δισ. δολάρια, ενώ η αγορά παιχνιδιών για κονσόλες ενισχύθηκε κατά 2,8%, στα 44,7 δισ. δολάρια.

Η Newzoo εκτιμά ότι το 2026 τα έσοδα από παιχνίδια για κινητά θα φτάσουν τα 121,1 δισ. δολάρια, από κονσόλες τα 46,9 δισ. και από ηλεκτρονικούς υπολογιστές τα 45,9 δισ. δολάρια.

Η ανάπτυξη της αγοράς, ωστόσο, δεν συνεπάγεται αντίστοιχη αύξηση της απασχόλησης. Η ενίσχυση των εσόδων από υφιστάμενα παιχνίδια, συνδρομητικές υπηρεσίες και αγορές εντός εφαρμογών επιτρέπει σε ορισμένες εταιρείες να αυξάνουν τον κύκλο εργασιών τους χωρίς απαραίτητα να επεκτείνουν τις ομάδες ανάπτυξης.

Το κόστος των επενδύσεων της πανδημίας

Η αναλύτρια της TradingPlatforms.io, Diliana Hristova, συνδέει το σημερινό κύμα απολύσεων με τις επενδυτικές αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την πανδημία.

Όπως επισημαίνει, το κλείσιμο στούντιο αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τέταρτο των φετινών απολύσεων. Πολλά από αυτά είχαν εξαγοραστεί την περίοδο των περιοριστικών μέτρων, όταν η αυξημένη ζήτηση για ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα χαμηλά επιτόκια ενθάρρυναν τις εξαγορές.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η Meta, η οποία έκλεισε τον Ιανουάριο τα στούντιο Sanzaru Games, Twisted Pixel και Armature, καθώς και η Sony, η οποία έκλεισε τον Φεβρουάριο την Bluepoint Games, μετά την ακύρωση έργου της σειράς God of War.

Η Hristova σημειώνει ότι η ανάπτυξη ενός μεγάλου βιντεοπαιχνιδιού μπορεί να διαρκέσει πέντε χρόνια ή περισσότερο, με αποτέλεσμα επενδύσεις που αποφασίστηκαν σε διαφορετικές οικονομικές συνθήκες να αξιολογούνται σήμερα σε μια αγορά με υψηλότερο κόστος.

«Οι δημιουργοί των παιχνιδιών χάνουν τις δουλειές τους εξαιτίας αποφάσεων που έλαβαν πριν από χρόνια στελέχη της διοίκησης, τα οποία, στη μεγάλη πλειονότητά τους, εξακολουθούν να διατηρούν τις δικές τους θέσεις εργασίας», αναφέρει.

Η έρευνα της TradingPlatforms.io βασίζεται σε ανακοινώσεις εταιρειών, επίσημες γνωστοποιήσεις απολύσεων στις ΗΠΑ και ανεξάρτητες καταγραφές από τον Ιανουάριο του 2026. Τα στοιχεία αποτελούν καταγραφή επιβεβαιωμένων περικοπών μέχρι την περίοδο της έρευνας και όχι τελικό απολογισμό του έτους.

Κύπρος: Βιομηχανία €3,2 δισ. με περισσότερες από 400 εταιρείες και 290 απολύσεις

Σημαντική θέση στη διεθνή βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών κατέχει η Κύπρος, η οποία, παρά τις περικοπές προσωπικού που καταγράφονται το 2026, διαθέτει έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο με έσοδα άνω των €3,2 δισ. το 2025.

Σύμφωνα με την έκθεση «Cyprus Video Game Industry Report 2025», που δημοσιοποίησε τον Αύγουστο ο Σύνδεσμος Δημιουργών Ψηφιακών Παιχνιδιών Κύπρου (CYGMA), στη χώρα δραστηριοποιούνται περισσότερες από 400 εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών. Από τις 431 επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν, οι 415 επαληθεύτηκαν μέσω του Εφόρου Εταιρειών.

Ο κλάδος απασχολούσε 4.320 εργαζομένους το 2024, έναντι 1.438 το 2019, καταγράφοντας αύξηση 200% μέσα σε πέντε χρόνια.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από €1,26 δισ. το 2019 σε €4,35 δισ. το 2024, ενώ η συνεισφορά στο κυπριακό ΑΕΠ έφτασε τα €1,15 δισ., αντιπροσωπεύοντας το 3,3% της οικονομίας.

Για το 2025, η έκθεση υπολογίζει έσοδα άνω των €3,2 δισ., εκ των οποίων περίπου €1,8 δισ. από παιχνίδια για κινητές συσκευές και €1,4 δισ. από παιχνίδια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κονσόλες.

Η Κύπρος κατατάσσεται, σύμφωνα με τον CYGMA, πρώτη παγκοσμίως κατά κεφαλήν ως προς τον αριθμό εταιρειών βιντεοπαιχνιδιών, τα έσοδα του κλάδου και τις εγκαταστάσεις παιχνιδιών σε κινητές συσκευές.

Παράλληλα, εταιρείες με έδρα την Κύπρο κυκλοφόρησαν 571 νέα παιχνίδια για κινητά το 2025, συγκεντρώνοντας 615 εκατ. λήψεις.

Ωστόσο, η έρευνα της TradingPlatforms.io καταγράφει 290 απολύσεις σε εταιρείες με έδρα την Κύπρο το 2026, σχεδόν όλες στη Strikerz.

Η εξέλιξη αναδεικνύει τις διαφορετικές τάσεις στην κυπριακή αγορά, όπου η ανάπτυξη των εσόδων και η διεθνής επέκταση του κλάδου συνυπάρχουν με αναδιαρθρώσεις και απώλειες θέσεων εργασίας.