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Τις νέες προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολιτικής για την περίοδο 2027–2030, αλλά και κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο και τα δικαιώματα των δημιουργών απέναντι στις τεχνολογικές εξελίξεις, ανέδειξε το Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσώπησε η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, η οποία συμμετείχε στις συζητήσεις και παρενέβη σε θέματα που βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ατζέντας.

Σημαντικό αποτέλεσμα της συνεδρίασης ήταν η έγκριση του νέου Προγράμματος Εργασίας της ΕΕ για τον Πολιτισμό 2027–2030, το οποίο καθορίζει τις προτεραιότητες και τους άξονες συνεργασίας των κρατών-μελών για την επόμενη τετραετία.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, το πρόγραμμα αποτυπώνει σε σημαντικό βαθμό τις προτεραιότητες και τις αρχές που αναδείχθηκαν μέσα από την Κοινή Δήλωση «Η Ευρώπη για τον Πολιτισμό – Ο Πολιτισμός για την Ευρώπη», την οποία συνυπέγραψαν κατά την Κυπριακή Προεδρία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Η Κοινή Δήλωση αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας, καθώς αποτύπωσε το κοινό όραμα για την ενίσχυση του πολιτισμού ως οριζόντιας δημόσιας πολιτικής, με αναπτυξιακή, κοινωνική και δημοκρατική διάσταση. Η έγκριση του νέου προγράμματος εργασίας συνιστά το επόμενο βήμα για τη μεταφορά αυτών των κατευθύνσεων σε ευρωπαϊκές δράσεις και συνεργασίες.

Προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον

Κατά τη συζήτηση για την προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προστασία των Παιδιών στο Διαδίκτυο (EU Kids Act), η Κλέα Παπαέλληνα υπογράμμισε ότι η ασφάλεια των ανηλίκων στον ψηφιακό χώρο αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Τόνισε, ωστόσο, ότι η προστασία των παιδιών πρέπει να συνδυάζεται με τον σεβασμό της ιδιωτικότητας, της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος πρόσβασης στη γνώση και την επικοινωνία.

Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη οι διαδικτυακές πλατφόρμες να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο στην προστασία των ανηλίκων, ενσωματώνοντας σχετικά μέτρα στον σχεδιασμό και στη λειτουργία των υπηρεσιών τους. Η παρέμβαση της Κύπριας Υφυπουργού ανέδειξε έτσι την ανάγκη εξισορρόπησης ανάμεσα στην ασφάλεια των παιδιών και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στο ψηφιακό περιβάλλον.

Πνευματικά δικαιώματα και τεχνητή νοημοσύνη

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η κυπριακή συμμετοχή σε πρωτοβουλία για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η Κυπριακή Δημοκρατία συνυπέγραψε σχετική πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαμόρφωσης ενός σύγχρονου και ισορροπημένου ευρωπαϊκού πλαισίου, το οποίο θα προστατεύει αποτελεσματικά τους δημιουργούς και τα έργα τους, χωρίς να παραγνωρίζει τις προϋποθέσεις για καινοτομία και τεχνολογική πρόοδο.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, καθώς η ανάπτυξη των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης εγείρει ερωτήματα για τη χρήση καλλιτεχνικών έργων και άλλου προστατευμένου περιεχομένου, αλλά και για τη δυνατότητα των δημιουργών να διατηρούν τον έλεγχο και τα δικαιώματά τους.

Η συμμετοχή της Κύπρου στο Συμβούλιο εντάσσεται στη συνέχεια της προσπάθειας να διατηρηθεί ενεργός ο ρόλος της στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών για τον πολιτισμό. Όπως επισημαίνει το Υφυπουργείο, στόχος είναι η αξιοποίηση της ευρωπαϊκής γνώσης και εμπειρίας προς όφελος των δημιουργών, των πολιτιστικών οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών.