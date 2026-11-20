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Στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, συμμετέχει η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία, η προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον, τα πνευματικά δικαιώματα απέναντι στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.



Βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση του νέου Προγράμματος Εργασιών της ΕΕ για τον Πολιτισμό 2027–2030, το οποίο θα καθορίσει τις προτεραιότητες και τους άξονες συνεργασίας των κρατών-μελών στον πολιτιστικό τομέα για την επόμενη τετραετία.

Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις για την πρόταση κανονισμού «EU KIDS ACT», που αφορά την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον. Παράλληλα, θα εξεταστούν ζητήματα που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, όπως η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε μια περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και η προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο επίκεντρο η Λάρνακα και η Λουβένη

Ιδιαίτερο κυπριακό ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνάντηση που θα έχει η Κλέα Παπαέλληνα, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, με τη Φλαμανδή Υπουργό αρμόδια για τον Πολιτισμό, Καρολίν Γκενέζ. Αντικείμενο της συζήτησης θα είναι η προετοιμασία της Λάρνακας και της Λουβένης, που θα είναι οι δύο Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης για το 2030, καθώς και οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο πόλεων.

Η συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι δύο πόλεις εισέρχονται σταδιακά στην περίοδο προετοιμασίας των πολιτιστικών τους προγραμμάτων για το 2030. Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, αλλά και η ανάπτυξη κοινών δράσεων, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής διάστασης του θεσμού.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στις Βρυξέλλες, η Υφυπουργός θα συναντηθεί επίσης την Πέμπτη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη, τη Νεολαία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, Γκλεν Μικάλεφ. Στη συνάντηση θα συζητηθούν ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολιτικής και συνεργασίας.