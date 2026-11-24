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Καμπανάκι για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και τις δυνατότητες της κρούουν εργαζόμενοι στον τομέα αυτό καθώς όπως αναφέρουν τα εσωτερικά μοντέλα των εταιρειών Anthropic και η OpenAI, τα οποία δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει, γίνονται τόσο ισχυρά σε σημείο που δεν θεωρούνται ασφαλή.

Κάτι που παραδέχονται και τα υψηλόβαθμα στελέχη των εταιρειών. «Πρόκειται για το σημαντικότερο ζήτημα που έχει δημοσιοποιήσει η OpenAI εδώ και καιρό», έγραψε στην πλατφόρμα X ο διευθύνων σύμβουλος Σαμ Άλτμαν αναφερόμενος στην πρόταση του επικεφαλής επιστήμονά του για τη θέσπιση ορίων στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης σε επίπεδο κλάδου.

«Η ταχύτητα ανάπτυξης γίνεται πολύ γρήγορη για να την διατηρήσουμε ασφαλή», έγραψε ο επικεφαλής ευθυγράμμισης της Anthropic στο X τον Σεπτέμβριο, παραθέτοντας ένα δοκίμιο του Διευθύνοντος Συμβούλου Ντάριο Αμοντέι σχετικά με την προώθηση των μοντέλων, ένα συναίσθημα που επανέλαβε όταν η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο.

Το γεγονός αυτό έχει πυροδοτήσει συζητήσεις – τόσο εντός της Anthropic και της OpenAI όσο και στην ευρύτερη κοινότητα έρευνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη – σχετικά με το αν θα πρέπει να σταματήσει η δημόσια διάθεση μελλοντικών μοντέλων αιχμής, περιορίζοντας τη χρήση τους αποκλειστικά για εσωτερικούς σκοπούς.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές εντός και εκτός των εταιρειών αυτών που μίλησαν στο Axios, εξετάζεται ακόμη και το ερώτημα αν θα πρέπει να συνεχιστεί καθόλου η εκπαίδευση νέων μοντέλων

«Αν συνεχίσουμε να προσπαθούμε να καταστήσουμε τα μοντέλα πολύ πιο έξυπνα —σε βαθμό που να είναι όντως εξυπνότερα από εμάς τότε, στην πραγματικότητα, θα είναι σε θέση να μας εξαπατήσουν επιτυχώς», δήλωσε ερευνητής.

«Και από τη στιγμή που φτάνουμε σε αυτό το σημείο, πολλές από τις προσεγγίσεις που εφαρμόζαμε μέχρι τώρα παύουν ουσιαστικά να έχουν ισχύ», πρόσθεσε.

Ένας μαθηματικός της Anthropic χρησιμοποίησε μια μη κυκλοφορήσασα «ερευνητική» έκδοση του Claude για να παρουσιάσει μια απόδειξη της υπόθεσης Riemann, ένα ζήτημα που παρέμενε άλυτο για τα πιο λαμπρά ανθρώπινα μυαλά επί περισσότερα από 150 χρόνια.

Ένα μοντέλο της OpenAI, το οποίο δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει, συνέβαλε στην παραγωγή λύσεων για εκατοντάδες μαθηματικές αποδείξεις.

Μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (AI) που δεν έχουν κυκλοφορήσει ευρέως ευθύνονται για ορισμένα από τα πιο σημαντικά περιστατικά ασφαλείας το τελευταίο διάστημα.

Το μεγάλο δίλημμα

Εξ ου και το δίλημμα είναι μεγάλο. Οι πρακτικές εκπαίδευσης που καθιστούν τα μοντέλα AI ταχύτερα και πιο ικανά – αλλά ταυτόχρονα ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους για την ασφάλεια – διευρύνουν το χάσμα μεταξύ των δυνατοτήτων των μοντέλων και της ικανότητας των ανθρώπων να τα ελέγχουν.

Προσώρας οι ερευνητές δεν έχουν βρει τεχνικές λύσεις για τον έλεγχο των πιο προηγμένων μοντέλων και αυτό είναι ανησυχητικό. Ορισμένοι εντός των εταιρειών πιστεύουν ότι το ζήτημα μπορεί να επιλυθεί. Άλλοι, ωστόσο, δεν είναι πεπεισμένοι και υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες θα πρέπει να σταματήσουν εντελώς την εκπαίδευση νέων μοντέλων.

Εξάλλου δεν είναι λίγες οι κορυφαίες προσωπικότητες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης προβλέπουν εδώ και καιρό ότι η τεχνολογία αυτή θα ξεπεράσει κάποια στιγμή κατά πολύ την ανθρώπινη νοημοσύνη σε σχεδόν κάθε τομέα. Αν και τα εσωτερικά μοντέλα δεν έχουν φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο, πρόσφατα επιτεύγματα στην OpenAI και την Anthropic έχουν προκαλέσει έκπληξη στους ερευνητές.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στις ικανότητες συλλογισμού σε διάφορους τομείς – συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών, της επιστήμης, της κυβερνοασφάλειας και της έρευνας στην Τεχνητή Νοημοσύνη -έχουν καταστήσει τα μοντέλα αυτά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να περιοριστούν ή να ελεγχθούν κατά τη διάρκεια εσωτερικών δοκιμών, σύμφωνα με τις πηγές.

Τα μεγάλα προβλήματα

Ενισχυτική μάθηση: Πρόκειται για μια βασική μέθοδο εκπαίδευσης μοντέλων AI – όπου τα μοντέλα μαθαίνουν μέσω δοκιμής και σφάλματος, λαμβάνοντας επιβραβεύσεις όταν ολοκληρώνουν επιτυχώς διάφορες δοκιμασίες – και αποτελεί μία από τις τεχνικές που οδηγούν σε ραγδαία βελτίωση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης.

Το πρόβλημα είναι ότι καθώς τα συστήματα AI γίνονται πιο ικανά, μαθαίνουν να «χειραγωγούν» το σύστημα επιβραβεύσεων, φτάνοντας ακόμη και στην παράκαμψη των δικλείδων ασφαλείας, εάν η εξαπάτηση οδηγεί σε υψηλότερη βαθμολογία.

Σύστημα παρακολούθησης: Τα μοντέλα γνωρίζουν ότι παρακολουθούνται. Παραδοσιακά, οι ερευνητές παρακολουθούσαν την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης αναγκάζοντας τα μοντέλα να «σκέφτονται φωναχτά». Αυτή η διαφάνεια λειτουργούσε ως δίχτυ ασφαλείας, επιτρέποντας στους επόπτες να εντοπίζουν παραβιάσεις κανόνων ή επικίνδυνη λογική σε πραγματικό χρόνο.

Ωστόσο καθώς τα μοντέλα εξελίσσονται, εσωτερικεύουν αυτή τη διαδικασία σκέψης, καταλήγοντας σε σύνθετα συμπεράσματα χωρίς να αποκαλύπτουν τα ενδιάμεσα στάδια της συλλογιστικής τους. Σύμφωνα με πηγές, τα πιο προηγμένα μοντέλα έχουν παρουσιάσει συμπεριφορές απόκρυψης της πραγματικής τους συλλογιστικής, ή ακόμα και παροχής παραπλανητικών «εξηγήσεων» (ως προπέτασμα καπνού) προκειμένου να ικανοποιήσουν τους ανθρώπους που τα επιβλέπουν.Επίπεδο απειλής: Κορυφαία στελέχη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης έχουν αναφερθεί δημόσια σε αυτούς τους κινδύνους.

Χρήμα έναντι ασφάλειας

Ερευνητές και εργαζόμενοι με άμεση γνώση των επιπτώσεων της κυκλοφορίας αυτών των μοντέλων δήλωσαν στην Axios ότι φοβούνται ότι τα στελέχη θα επιλέξουν τα κέρδη έναντι της ασφάλειας.

Εργαζόμενοι σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δήλωσαν ότι αισθάνονται ότι τα στελέχη έχουν χάσει την επαφή με τη σοβαρότητα των κινδύνων για την ασφάλεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η OpenAI έχει υιοθετήσει νέες απαιτήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τον ρυθμό κυκλοφορίας μοντέλων, σύμφωνα με εκπρόσωπο της.

Εκπρόσωπος της Anthropic με τη σειρά του δήλωσε στο Axios: «Το να παραμένει ένα μοντέλο εσωτερικό δεν το καθιστά ασφαλές. Η ευθύνη μας ξεκινά από τη φάση της εκπαίδευσης και καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο εμείς οι ίδιοι χρησιμοποιούμε τα μοντέλα, όχι μόνο το τι διαθέτουμε στο κοινό…

Το πιο δύσκολο κομμάτι της εργασίας για την ασφάλεια βρίσκεται ακόμη μπροστά μας, και έχουμε ξεκαθαρίσει ότι ενδέχεται να επιβραδύνουμε ή να συγκρατήσουμε την ανάπτυξη, ακόμη και αν αυτό έχει κόστος για εμάς».

Την ίδια στιγμή πολλοί ερευνητές που ασχολούνται με την ασφάλεια προειδοποιούν ότι ακόμη και η εσωτερική δοκιμή και χρήση μοντέλων εξαιρετικά υψηλής ισχύος ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Το θέμα, ωστόσο είναι αν εισακούγονται.

cnn.gr