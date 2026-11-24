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Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ (Jensen Huang) στην ηγεσία της Nvidia, λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την παραίτησή του, προκαλεί έντονες αντιδράσεις και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την εταιρική διακυβέρνηση του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών. Το διοικητικό συμβούλιο δέχεται επικρίσεις για τους χειρισμούς του, ενώ η εταιρεία είχε χάσει περίπου 1,5 τρισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας από την έναρξη της κρίσης στις 8 Νοεμβρίου.

Η Nvidia ανακοίνωσε στις 23 Νοεμβρίου ότι το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την επαναφορά του Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Προηγουμένως, στις 11 Νοεμβρίου, είχε αποδεχθεί την παραίτησή του, ορίζοντας προσωρινή επικεφαλής την οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες.

Η απόφαση σηματοδοτεί εντυπωσιακή ανατροπή, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα η εταιρεία είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο επιστροφής του. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επικοινώνησε προσωπικά με τον Χουάνγκ και το διοικητικό συμβούλιο, παρεμβαίνοντας υπέρ της επαναφοράς του.

Η έρευνα και οι αντιδράσεις

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η έρευνα για την προσωπική συμπεριφορά του Χουάνγκ και πληροφορίες ότι ενδέχεται να είχε αποτελέσει στόχο ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Ο ίδιος έχει παραδεχθεί εξωσυζυγική σχέση, ενώ οι καταγγελίες που συνδέονται με ζητήματα εθνικής ασφάλειας εξακολουθούν να διερευνώνται.

Η Nvidia ανακοίνωσε ότι, έπειτα από ενημέρωση από ανώτερα κυβερνητικά κλιμάκια, εκτιμά πως η επιστροφή του Χουάνγκ δεν δημιουργεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η ανεξάρτητη έρευνα συνεχίζεται.

Η απότομη αλλαγή στάσης προκάλεσε επικρίσεις για την ανεξαρτησία του διοικητικού συμβουλίου.

Ο Τζέφρι Σόνενφελντ, καθηγητής στη Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου Yale, χαρακτήρισε την υπόθεση πλήρη αποτυχία εταιρικής διακυβέρνησης, ζητώντας την παραίτηση όλων των μελών του συμβουλίου.

Η απουσία σχεδίου διαδοχής

Σύμφωνα με ειδικούς, τα προβλήματα είχαν ξεκινήσει πολύ πριν από την αποχώρηση του Χουάνγκ.

Η Nvidia δεν διέθετε ανεξάρτητο πρόεδρο διοικητικού συμβουλίου έως την κρίση, ενώ δεν είχε παρουσιάσει σαφές σχέδιο διαδοχής του διευθύνοντος συμβούλου.

Η εξάρτηση της εταιρείας από τον συνιδρυτή της περιόρισε, σύμφωνα με τους επικριτές, τη δυνατότητα του συμβουλίου να διαχειριστεί αποτελεσματικά την κατάσταση.

Η σύμβουλος εταιρικής διακυβέρνησης Νελ Μίνοου έθεσε το ερώτημα κατά πόσον αντίστοιχη συμπεριφορά θα οδηγούσε στην απόλυση ενός στελέχους μεσαίας βαθμίδας.

Άλλοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το συμβούλιο θα μπορούσε να θέσει τον Χουάνγκ σε προσωρινή αργία μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Υπάρχει, πάντως, και διαφορετική προσέγγιση. Η νομικός Μπρίτανι Ρότζερς επισημαίνει ότι η αξιολόγηση του συμφέροντος της εταιρείας αποτελεί σύνθετη διαδικασία, ενώ ο καθηγητής Λόρενς Κάνινγκχαμ θεωρεί εύλογο να τεκμαίρεται ότι οι σύμβουλοι ενήργησαν καλόπιστα.

Η επιστροφή του Χουάνγκ προκάλεσε ισχυρό χρηματιστηριακό ράλι, με τη μετοχή της Nvidia να ενισχύεται περίπου 31% στις 23 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, η ανάκαμψη δεν εξαλείφει τα ερωτήματα για την εταιρική διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.