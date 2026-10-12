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Αγγλιστί, The Devil Wears Prada. Είναι μια αμερικάνικη κωμωδία, παραγωγής 2006 σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φράνκελ. Είναι βασισμένη (όχι όμως ολωσδιόλου), στο ομότιτλο βιβλίο της Λόρεν Γουεϊσμπέργκερ.

Πρωταγωνιστεί η Αν Χάθαγουεϊ στο ρόλο της Άντρια Σακς, μίας προσφάτως απόφοιτης κολεγίου, η οποία πηγαίνει στη Νέα Υόρκη και πιάνει δουλειά ως βοηθός της δυναμικής και πολύ απαιτητικής διευθύντριας ενός περιοδικού μόδας, Μιράντα Πρίστλεϊ, την οποία υποδύεται η . Η ερμηνεία της απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.

Είδαμε την ταινία στο … (παράνομο!) «κουτί», εδώ στην Κύπρο. Τι κρίμα να μην είμασταν στην Αθήνα, στο Cine Paris, τον πιο εμβληματικό θερινό κινηματογράφο στην Πλάκα με θέα τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη. Έχει ωραιότατο μπαρ με ποτά, κοκτέιλ και σνακ, συμπεριλαμβανομένων frozen strawberry margaritas που είναι το «σουξέ», και ποικιλία από ουίσκι.

Πως μου ήρθε αυτό, δεν γνωρίζω. Με «αφύπνισαν» φίλοι από την Αθήνα να γράψω για όσα έγιναν και ειπώθηκαν από την νομικό και επιχειρηματία κα. Έμιλυ Γιολίτη η οποία, εκτός του ό,τι ντύνεται υπέροχα, παίρνοντας συνέντευξη από τον γνωστό και μη εξαιρετέο, Ευρωβουλευτή Φειδία, εξέφρασε μια γενναία και αιρετική κατά πολλούς, άποψη:

Δεν συμφωνεί ότι η Κύπρος πρέπει να έχει ακόμα τον ίδιο Εθνικό Ύμνο με αυτόν της Ελλάδος. «Αυτό πώς μας βοηθά;», αναρωτήθηκε. «Ναι, είμαστε Έλληνες, όμως το κράτος μας είναι η Κύπρος. Πρέπει να δείξουμε στους Τουρκοκύπριους ότι σεβόμαστε τα δικά τους έθιμα. Η Κύπρος πρέπει να είναι κάτι εντελώς ανεξάρτητο από την Ελλάδα και την Τουρκία. Δεν γίνεται, ενώ έχουμε μουσουλμάνους και χριστιανούς, ο ηγέτης της χώρας να είναι ένας παπάς».

«Ευχαρίστως – είπε – θα ψήφιζα έναν Τουρκοκύπριο για Πρόεδρο, αν είναι πιο ικανός από έναν Ελληνοκύπριο». Και παρακάτω πρόσθεσε ότι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία δεν αποτελεί καλή λύση. «Θέλω την απελευθέρωση της Κύπρου από όλες τις ξένες δυνάμεις, είτε είναι η Τουρκία είτε είναι η Ελλάδα».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε και ότι «έχω Τουρκοκύπριους φίλους και πιστεύω ότι θέλουν να φύγουν οι εγγυήσεις και ο τουρκικός στρατός. Γιατί δεν βρίσκουμε τη λύση μόνοι μας; Γιατί πηγαίνουμε και συζητούμε με την Τουρκία, την Ελλάδα και τις εγγυήτριες δυνάμεις; Μας έδειξαν ότι ενδιαφέρονται για την Κύπρο;»

ΥΓ: Παρέλειψε, νομίζω, να θυμίσει ότι το 1974 η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο, προσάρτησε την σχεδόν μισή της επικράτεια στο δικό της κομμάτι, το οποίο έκτοτε ονόμασε Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, που δεν αναγνωρίζεται από κανένα άλλο κράτος-μέλος του ΟΗΕ.

Η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της ΤΔΒΚ το 1983 έχει καταδικαστεί ρητά από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μέσω των Ψηφισμάτων 541/1983 και 550/1984, τα οποία τη θεωρούν νομικά άκυρη και καλούν όλα τα κράτη του κόσμου να μην την αναγνωρίσουν.

Παρά τις επανειλημμένες διπλωματικές προσπάθειες της Άγκυρας να πιέσει για αναγνώριση ή για τη δημιουργία επίσημων σχέσεων με άλλα κράτη (όπως με ορισμένα τουρκογενή κράτη ή μέλη του Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης), η διεθνής κοινότητα συνεχίζει να αναγνωρίζει αποκλειστικά την Κυπριακή Δημοκρατία ως το μόνο νόμιμο κράτος σε ολόκληρο το νησί.