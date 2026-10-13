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Δύο πλοία χτυπήθηκαν από drones στη Μαύρη Θάλασσα και το ένα από αυτά βυθίστηκε, δήλωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ.
Το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε απόσταση περίπου 24 χιλιομέτρων από τις βουλγαρικές ακτές.
Ο Ρούμεν Ράντεφ δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των πλοίων ή το φορτίο που μετέφεραν.
Δεν ανέφερε επίσης τίποτα για την προέλευση των drones.
Στις 6 Οκτωβρίου δύο ακόμα εμπορικά πλοία είχαν δεχτεί επίθεση εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα.
Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, στις 5 Οκτωβρίου, ένα άλλο φορτηγό πλοίο είχε υποστεί ανάλογη επίθεση από drone και βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Ρουμανίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ναυτικών.
Η διπλή αυτή ενέργεια επιβεβαίωσε τους φόβους των διεθνών αναλυτών για επέκταση του μετώπου των εχθροπραξιών στη δυτική Μαύρη Θάλασσα.
*εικόνα αρχείου