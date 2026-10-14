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Εννέα ημέρες ενωρίτερα αναμένεται να εφαρμοστεί το μέτρο της μείωσης του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, σε σχέση με τους αρχικούς σχεδιασμούς της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τους οποίους θα ήταν σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2026 έως τις 30 Απριλίου 2027.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, κατά την έναρξη της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, συναίνεσε στο αίτημα της προέδρου της Επιτροπής Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, για άμεση εφαρμογή του μέτρου, έτσι ώστε να πάρουν το ταχύτερο ανάσα τα νοικοκυριά, ειδικά στις ορεινές περιοχές, καθώς τις νυχτερινές ώρες οι καιρικές συνθήκες μυρίζουν ήδη χειμώνα.

Με το νομοσχέδιο, ο φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης μειώνεται από 7,4 σε 2,1 σεντ το λίτρο. Το μέτρο, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο καύσιμο θέρμανσης στα ελάχιστα επίπεδα που επιτρέπει το κοινοτικό κεκτημένο, κατά 5,373 σεντ το λίτρο χωρίς ΦΠΑ και 6,39 σεντ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται στα €5,2 εκατ.

Μετά την παρουσία Κεραυνού στην Επιτροπή Οικονομικών τη Δευτέρα, είχε λεχθεί πως το νομοσχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης θα οδηγείτο στην Ολομέλεια της Βουλής για έγκριση αύριο Πέμπτη, ώστε το μέτρο να τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα. Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα δεν θα συνεδριάσει η Ολομέλεια και, όπως όλα δείχνουν, το νομοσχέδιο θα τεθεί προς έγκριση την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, ώστε το μέτρο να εφαρμοστεί την επόμενη ημέρα, 23 του μήνα.

Άρχισαν να γεμίζουν ντεπόζιτα

Πάντως, δεκάδες πολίτες, υπό τον φόβο περαιτέρω αύξησης των τιμών, άρχισαν να εφοδιάζονται με πετρέλαιο θέρμανσης, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους για μερικές εβδομάδες κατά τους χειμερινούς μήνες. Κάποιοι θεωρούν πως, με τον τρόπο που κινούνται οι τιμές, τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης θα απορροφήσει μια νέα άνοδος της τιμής.

Χθες, η μέση παγκύπρια τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ήταν €1,679 το λίτρο. Μάλιστα, σε σχέση με τον περασμένο Φεβρουάριο, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αυξήθηκε κατά 77,66%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 73 σεντ το λίτρο. Τότε, χωρίς να εφαρμόζεται οποιοδήποτε κυβερνητικό μέτρο στήριξης, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ήταν €0,94 το λίτρο. Συνεπώς, τον περασμένο Φεβρουάριο, για την αγορά 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, το κόστος ήταν €940, ενώ σήμερα ο καταναλωτής θα πληρώσει €1.670. Δηλαδή, οι καταναλωτές θα κληθούν να πληρώσουν €730 περισσότερα για χίλια λίτρα.

Οι κυπριακές Αρχές καταβάλλουν προσπάθεια στις Βρυξέλλες για περαιτέρω μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Επιπρόσθετα, ασκούν πιέσεις για κατάργηση του ΦΠΑ από τους λογαριασμούς της ΑΗΚ.

Κατά το τελευταίο ECOFIN, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, συντάχθηκε με το αίτημα των πρωθυπουργών της Ελλάδας και της Ιταλίας για τη διάθεση περισσότερων κονδυλίων για τη βελτίωση των ενεργειακών δικτύων, με στόχο την απορρόφηση ενέργειας από πράσινες πηγές.

Πιέζουν για νέα στήριξη τα κόμματα

Περαιτέρω μέτρα στήριξης των νοικοκυριών απαίτησαν τα κόμματα κατά τη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων από το ενεργειακό κόστος.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου, δήλωσε πως η μεσαία τάξη συρρικνώνεται και το πορτοφόλι των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων αδειάζει πριν από το τέλος του μήνα. Έκανε λόγο για οικονομική ασφυξία των πολιτών, κατηγορώντας την Κυβέρνηση πως ακολουθεί τις εξελίξεις.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ανέφερε πως τα μέτρα της Κυβέρνησης είναι ανεπαρκή και χωρίς αντίκτυπο.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Ευγένιος Χαμπουλλάς, υποστήριξε πως η αύξηση του ΦΠΑ στο 19% στα ακίνητα τροφοδότησε τον πληθωρισμό.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, ανέφερε πως η Κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει τη μείωση φορολογιών, ενώ τόνισε την ανάγκη στήριξης των πολυτέκνων, τρίτεκνων και μονογονέων.

Η βουλευτής του ΑΛΜΑ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, σημείωσε πως τα χρυσά διαβατήρια και ο μειωμένος φόρος για τους ξένους εργαζομένους εκτόξευσαν τις τιμές των ενοικίων και το κόστος αγοράς ακινήτων.

Έρχονται νέα μέτρα!

Και όλα αυτά την ώρα που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσερχόμενος χθες στο συνέδριο του Forbes, δήλωσε πως, πέραν των μέτρων που ανακοινώθηκαν, η Κυβέρνηση εξετάζει πολλά άλλα μέτρα, κάποια από τα οποία απαιτούν τη συναίνεση των Βρυξελλών.

Μάλιστα, ανέφερε πως τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης ξεπερνούν το €1 δισ. και κινούνται σε τρεις κατευθύνσεις.

Όπως είπε, πρόκειται για μέτρα που φέρνουν άμεσα αποτελέσματα, όπως είναι η μείωση του ΦΠΑ σε σειρά προϊόντων, και για μέτρα που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα, στα οποία περιλαμβάνονται η φορολογική μεταρρύθμιση, η ΑΤΑ, η αύξηση του κατώτατου μισθού και η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Υπέδειξε πως ο τρίτος πυλώνας αφορά θεσμικά μέτρα σε σχέση με το Βασιλικό και το φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα θέσει το ζήτημα της περαιτέρω μείωσης του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και της κατάργησης του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό.

Πάνω από 12 χιλιάδες έλεγχοι

Κατά τη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Ενέργειας, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, Ανδρέας Ζαχαριάδης, απαντώντας σε ερωτήσεις, ανέφερε πως έλεγχοι στην αγορά γίνονται, αλλά δεν είναι εύκολο να επιβεβαιωθεί εάν τα μέτρα στήριξης φτάνουν στο ακέραιο στους καταναλωτές.

Λειτουργός της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή ανέφερε ότι γίνονται χιλιάδες έλεγχοι στην αγορά. Όπως είπε, το 2025 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 25.000 έλεγχοι, ενώ μέχρι τον Αύγουστο του 2026 έγιναν πάνω από 12.000 έλεγχοι.

Επισήμανε, ακόμα, ότι οι καταναλωτές, κάνοντας προσεκτικές επιλογές, μπορούν να εξοικονομήσουν μέχρι και 25%-35% από υπεραγορά σε υπεραγορά.

Η εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας, Μαρία Παπαγεωργίου, τόνισε ότι τα όποια μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα προς τις ευάλωτες ομάδες, για να μην δημιουργούν νέες πληθωριστικές πιέσεις.