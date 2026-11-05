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Όπως όλα δείχνουν, σύντομα η επιτροπή Παιδείας της Βουλής, θα φτιάξει τις βαλίτσες της για να πάει στη Βρετανία. Όχι φυσικά για ταξίδι αναψυχής αλλά για να επισκεφθεί τα σχολεία της παροικίας.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», η Επιτροπή δέχθηκε πρόσφατα πρόσκληση από την παροικία για να επισκεφθεί τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα, τα οποία στηρίζονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Όσον αφορά στο πότε προσανατολίζεται η επιτροπή Παιδείας να κάνει το ταξίδι αυτό, το πιθανότερο είναι στο τέλος Ιανουαρίου.

ΛΙΑ