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Μπορεί μια μικροσκοπική συσκευή, τοποθετημένη στο φλεβικό σύστημα του εγκεφάλου, να συμβάλει στην αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ;

Αυτό το ερώτημα θα επιχειρήσουν να απαντήσουν ερευνητές στις Ηνωμένες Πολιτείες, δοκιμάζοντας μια ασυνήθιστη προσέγγιση που δεν βασίζεται στη χορήγηση φαρμάκων, αλλά στη διαχείριση του υγρού που περιβάλλει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό.

Η αμερικανική εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας CereVasc ανακοίνωσε στις 29 Οκτωβρίου 2026 ότι έλαβε άδεια από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) για την κλινική διερεύνηση της συσκευής eShunt σε ασθενείς με πρώιμη συμπτωματική νόσο Αλτσχάιμερ.

Η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για να εξεταστεί εάν η παροχέτευση εγκεφαλονωτιαίου υγρού μπορεί να ενισχύσει τις φυσικές διαδικασίες με τις οποίες ο εγκέφαλος απομακρύνει ουσίες που συνδέονται με τη νευροεκφυλιστική νόσο.

Πώς λειτουργεί το εμφύτευμα

Η συσκευή eShunt έχει σχεδιαστεί ώστε να δημιουργεί μια μικρή δίοδο μέσω της οποίας εγκεφαλονωτιαίο υγρό διοχετεύεται προς το φλεβικό σύστημα.

Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό περιβάλλει και προστατεύει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Συμμετέχει επίσης στις διαδικασίες μεταφοράς και απομάκρυνσης ουσιών από το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Η υπόθεση που θέλουν να εξετάσουν οι ερευνητές είναι ότι η ενίσχυση της κυκλοφορίας αυτού του υγρού θα μπορούσε να υποστηρίξει την απομάκρυνση ουσιών που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Η συσκευή τοποθετείται με ελάχιστα επεμβατική, ενδαγγειακή τεχνική, χωρίς να απαιτείται η κλασική ανοικτή χειρουργική προσπέλαση που χρησιμοποιείται σε ορισμένες επεμβάσεις παροχέτευσης εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

Μια διαφορετική προσέγγιση στο Αλτσχάιμερ

Η νέα ερευνητική κατεύθυνση διαφέρει από τις φαρμακευτικές θεραπείες που στοχεύουν συγκεκριμένους βιολογικούς μηχανισμούς της νόσου.

Αντί να χορηγούν μια ουσία που δρα στον εγκέφαλο, οι επιστήμονες επιχειρούν να διερευνήσουν εάν η αλλαγή στη ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού μπορεί να επηρεάσει τις διαδικασίες απομάκρυνσης ουσιών που συνδέονται με τη νευροεκφύλιση.

Πρόκειται, ωστόσο, για επιστημονική υπόθεση που πρέπει να ελεγχθεί σε ασθενείς. Δεν έχει αποδειχθεί ότι η συσκευή απομακρύνει αποτελεσματικά τις ουσίες αυτές σε ανθρώπους με Αλτσχάιμερ, ούτε ότι μπορεί να βελτιώσει τη μνήμη ή να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου.

Τι σημαίνει το πράσινο φως του FDA

Η αμερικανική ρυθμιστική αρχή ενέκρινε αίτηση εξαίρεσης για ερευνητική ιατροτεχνολογική συσκευή, γνωστή ως Investigational Device Exemption (IDE).

Η απόφαση επιτρέπει στην εταιρεία να προχωρήσει στην κλινική διερεύνηση της τεχνολογίας σε ασθενείς με πρώιμη συμπτωματική νόσο Αλτσχάιμερ, υπό τις προβλεπόμενες ερευνητικές και δεοντολογικές προϋποθέσεις.

Δεν πρόκειται για έγκριση διάθεσης της συσκευής στην αγορά ούτε για αναγνώριση της αποτελεσματικότητάς της ως θεραπείας.

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του eShunt για τη νόσο Αλτσχάιμερ παραμένουν υπό διερεύνηση.

Έχει δοκιμαστεί ξανά η συσκευή;

Η τεχνολογία eShunt δεν αναπτύχθηκε αρχικά για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Η CereVasc την αξιολογεί ήδη για την αντιμετώπιση του υδροκεφάλου φυσιολογικής πίεσης, μιας διαφορετικής νευρολογικής κατάστασης κατά την οποία η συσσώρευση εγκεφαλονωτιαίου υγρού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη βάδιση, στη σκέψη και στον έλεγχο της ούρησης.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρώσει την ένταξη ασθενών στη σχετική τυχαιοποιημένη μελέτη STRIDE.

Η προηγούμενη αυτή ερευνητική εμπειρία αφορά, όμως, διαφορετική πάθηση και δεν αποτελεί απόδειξη ότι η συσκευή μπορεί να αντιμετωπίσει τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Το κρίσιμο ερώτημα

Το επόμενο βήμα είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο η χρήση της συσκευής είναι ασφαλής για τους ασθενείς με Αλτσχάιμερ και εάν η παρέμβαση μπορεί πράγματι να προσφέρει κλινικό όφελος.

Η ανακοίνωση της εταιρείας δεν παρουσιάζει ακόμη αποτελέσματα από τη νέα κλινική διερεύνηση, ούτε συγκεκριμένα ποσοστά βελτίωσης της μνήμης ή επιβράδυνσης της νόσου.

Για εκατομμύρια ασθενείς και οικογένειες που ζουν με το Αλτσχάιμερ, η αναζήτηση διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων παραμένει ιδιαίτερα σημαντική.

Το κατά πόσο ένα εμφύτευμα που διαχειρίζεται τη ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού μπορεί να αποτελέσει μία από αυτές τις επιλογές είναι ένα ερώτημα που θα κληθεί πλέον να απαντήσει η κλινική έρευνα.