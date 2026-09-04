Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Χτυπήματα σε περιοχές του νότιου Λίβανο και της βόρειας Γάζας εξαπέλυσε το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις σε περιοχές στα νότια της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός στρατός έπληξε την περιοχή Ουάντι αλ-Σαλούκι, στην περιφέρεια Μπιντ Τζμπέιλ, νότια του ποταμού Λιτάνι, ενώ βομβάρδισαν την αλ-Μανσούρι, δήμο στην παράκτια περιφέρεια της Τύρου.

Την ίδια ώρα, πλήγματα από ισραηλινά πυρά πυροβολικού δέχθηκαν οι περιοχές αλ-Φάουκα και Ντόχα Κφαρ Ρεμάν, στην περιφέρεια Ναμπατίγια.

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε περιοχή στη βόρεια Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός, ανακοίνωσε παράλληλα, ότι οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν πλήγμα σε περιοχή βόρειας της Λωρίδας της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση έγινε ως απάντηση σε πυρά που είχαν κατευθυνθεί προς στρατεύματα.

Σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, τα πυρά σημειώθηκαν κοντά στην αποκαλούμενη «Κίτρινη Ζώνη», εναντίον δυνάμεων που επιχειρούν ανατολικά της συγκεκριμένης περιοχής.

skai.gr

