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Οι ΕΟΑ αποκτούν εξουσία ακόμη και να κατεδαφίζουν ή και να σφραγίζουν επικίνδυνες οικοδομές ή και τμήματά τους, όταν κρίνουν ότι αυτές κατέστησαν επικίνδυνες.

Με βάση πρόνοιες της πρότασης νόμου η οποία ετοιμάστηκε από την ίδια την κοινοβουλευτική επιτροπή Εσωτερικών και με τη φιλοσοφία της οποίας συμφωνεί και το υπουργείο Εσωτερικών, παρακάμπτονται οι δαιδαλώδεις διαδικασίες ενημέρωσης των ιδιοκτητών. Σημειώνεται πως κάποιοι από αυτούς δεν εντοπίζονταν ποτέ, για αυτό διαφοροποιείται η διαδικασία ενημέρωσής τους και με τη νέα ρύθμιση θα είναι αρκετό να σταλεί επιστολή στην τελευταία γνωστή διεύθυνση τους και τοιχοκολληθεί η ειδοποίηση σε εμφανές μέρος της επικίνδυνης οικοδομής. Μαζί με τις πιο πάνω ρυθμίσεις, ο οικείος ΕΟΑ οφείλει να αναρτήσει την ειδοποίηση επικινδυνότητας της οικοδομής στην ιστοσελίδα του Οργανισμού για περίοδο 30 ημερών.

Το κακό με τις επικίνδυνες οικοδομές είναι ότι το υπουργείο Εσωτερικών ευνοεί επιβολή τέλους στις άδειες ανάπτυξης προκειμένου να κάνουν «κομπόδεμα» οι ΕΟΑ στους οποίους έχει ανατεθεί η διαχείριση των επικίνδυνων οικοδομών. Πάντως, τόσον οι ΕΟΑ όσον και βουλευτές διαφωνούν με την πιο πάνω επιλογή, υπό την έννοια ότι ένας πολίτης ο οποίος επιδιώκει να στεγαστεί, δεν πρέπει να φορτώνεται και την ανευθυνότητα ή την αδράνεια των ιδιοκτητών οι οποίοι δεν στηρίζουν τις επικίνδυνες οικοδομές τους.

Διαφωνία υπάρχει και «για το πάπλωμα», δηλαδή για το κατά πόσον το κόστος για τη στήριξης των επικίνδυνων θα αναλάβει το κράτος ή οι ΕΟΑ.

Το Υπουργείο δηλώνει ότι διέθεσε €2 εκατ. για στήριξη των (εκατοντάδων) επικίνδυνων οικοδομών, με τον ΕΟΑ Λάρνακας να υποδεικνύει, ότι μόνο για τη στήριξη 351 επικίνδυνων οικοδομών (σε σύνολο 1.087 που βρίσκονται στα όριά του) το κόστος εκτιμήθηκε σε €7 εκατ.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, εισηγήθηκε όπως το κράτος παραχωρήσει €2 εκατ. ετησίως τα επόμενα δέκα χρόνια, υπό μορφή δανείου, ώστε να δοθεί χρόνος είσπραξης των δαπανών στήριξης από τους ιδιοκτήτες. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεν πληρώνουν, αλλά σε περίπτωση πώλησης ή εκποίησης των οικοδομών τους, οι ΕΟΑ θα εισπράττουν όσα κατέβαλαν για στήριξή τους.

Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών, Άριστος Δαμιανού, κάλεσε τόσο το υπουργείο Εσωτερικών όσον και τους ΕΟΑ να βρουν την κοινή συνισταμένη στις διάφορες πτυχές που αφορούν τις επικίνδυνες οικοδομές ώστε να εγκριθεί σχετική νομοθεσία προτού προκύψουν τραγωδίες με καταρρεύσεις οικοδομών, μπαλκονιών κ.τ.λ.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλίας, αφού εξέφρασε στήριξη στην υπό συζήτηση πρόταση, ανέφερε ότι με αυτήν εισάγεται:

>> Η δυνατότητα απαγόρευσης χρήσης ή και ενοικίασης επικίνδυνων οικοδομών.

>> Η δυνατότητα διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.

>> Η δυνατότητα ολικής ή μερικής κατεδάφισης όπου αυτό απαιτείται.

>> Η εγγραφή εμπράγματου βάρους επί της ιδιοκτησίας για ανάκτηση των εξόδων της αρμόδιας Αρχής.

>> Η δυνατότητα ταχύτερης προσφυγής στο Δικαστήριο μέσω διαδικασιών ex parte, καθώς και η ενίσχυση των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.

Τέλος, ανέφερε πως η αρμόδια Αρχή παρεμβαίνει όταν υπάρχει αδράνεια ή μη συμμόρφωση και όταν επιβάλλεται η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας ασφάλειας και της περιουσίας των πολιτών.

Τι ζητούν με υπόμνημά τους οι ΕΟΑ

Από πλευράς τους οι ΕΟΑ, με υπόμνημα το οποίο κατέθεσαν ενώπιον της Βουλής, διεκδικούν το δικαίωμα να επεμβαίνουν αμέσως και με τη συνδρομή της Αστυνομίας σε περιπτώσεις επικίνδυνων οικοδομών, ειδικά όταν υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης ή και θανάτου. Μάλιστα, ευνοούν παρέμβασή τους χωρίς να προηγηθεί έκδοση δικαστικού διατάγματος, όπως συμβαίνει σήμερα.

Ζητούν, επίσης, όπως οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες υποβάλλουν τις απόψεις τους εντός 15 ημερών. Διεκδικούν, επίσης, δικαίωμα περίφραξης, σήμανσης και αποτροπής πρόσβασης οποιουδήποτε σε επικίνδυνη οικοδομή αμέσως. Ακόμα, οι ΕΟΑ υποστηρίζουν πως η άρση της επικινδυνότητας επικίνδυνης οικοδομής πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό μελετητή του ΕΤΕΚ.

Σημειώνουν, εξάλλου, πως πρέπει να θεσπιστεί μηχανισμός ανάκτησης των εξόδων που έκαναν (οι ΕΟΑ) για στήριξη των οικοδομών και οι οφειλές των επηρεαζομένων ιδιοκτητών να καταβάλλονται κατά προτεραιότητα όταν μεταβιβάζεται ή εκποιείται το επηρεαζόμενο ακίνητο.

Παράλληλα, ζητούν διεύρυνση του όρου «ιδιοκτήτης» ώστε να περιλαμβάνει και συνιδιοκτήτες, διαχειριστικές επιτροπές, κληρονόμους και διαχειριστές κληρονομιάς.

Στο θέμα της επίδοσης ειδοποίησης ότι μια οικοδομή είναι επικίνδυνη, υποβάλλεται εισήγηση όπως αυτή θυροκολλάται στην οικοδομή ή και να δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, αντί σε δύο εφημερίδες που ισχύει σήμερα.

Με την ευκαιρία, οι ΕΟΑ ζητούν όπως οι η αρμοδιότητα της αδειοδότησης επανέλθει στα συμβούλια των Οργανισμών αντί στους τεχνοκράτες όπως ισχύει σήμερα. Παράλληλα με αυτό, δέχονται να αναλάβουν και τον χειρισμό των υποθέσεων των επικίνδυνων οικοδομών.

Ο ΕΟΑ Αμμοχώστου διαφωνεί με τη μεταφορά της αρμοδιότητας των επικίνδυνων οικοδομών στα συμβούλια των Οργανισμών, θεωρώντας πως πρόκειται για αμιγώς τεχνοκρατικό ζήτημα.

Τι επιδιώκεται με την τροποποίηση της νομοθεσίας

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε πως αυτό που επιδιώκεται με την τροποποίηση της νομοθεσίας είναι να ενισχυθούν, να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν αποτελεσματικότερα τα υφιστάμενα εργαλεία, ώστε οι αρμόδιες Αρχές να μπορούν να παρεμβαίνουν ταχύτερα και πιο αποφασιστικά όταν τίθεται θέμα δημόσιας ασφάλειας.

Παρατήρησε, πως η αρμόδια Αρχή (ΕΟΑ) παρεμβαίνει όταν υπάρχει αδράνεια ή μη συμμόρφωση και όταν επιβάλλεται η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας ασφάλειας και της περιουσίας των πολιτών.

Όπως είπε, ταυτόχρονα, με τα νέα μέτρα αναμένεται να μειωθούν σημαντικά οι περιπτώσεις στις οποίες οι αρμόδιες Αρχές θα αναγκάζονται να προβαίνουν οι ίδιες σε εργασίες άρσης της επικινδυνότητας. Στόχος, ανέφερε, είναι να εξαντλούνται πρώτα τα εργαλεία συμμόρφωσης και επιβολής που προβλέπει η νομοθεσία και η αυτεπάγγελτη επέμβαση της αρμόδιας Αρχής να περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου είναι απολύτως αναγκαία για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Σχετικά με το «ποιος πληρώνει τη νύφη», ο κ. Ηλία ανέφερε: «Ειδικά για το θέμα του τέλους και της χρηματοδότησης του τομέα επικίνδυνων οικοδομών, η θέση μας είναι ότι αυτό αποτελεί μέρος του τομέα αδειοδότησης και, επομένως, θα πρέπει στο πλαίσιο της οικοδομικής αδειοδότησης να γίνεται μια πρόβλεψη από πλευράς των Οργανισμών, ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη της λειτουργίας του τομέα στο πλαίσιο των προϋπολογισμών των Οργανισμών, αλλά και η δυνατότητα για λήψη μέτρων εκεί και όπου θα απαιτηθεί, χωρίς όμως να απαλλάσσεται ο ιδιοκτήτης από την ευθύνη».