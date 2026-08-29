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Δεν είμαστε σίγουροι ότι τα κέντρα αναψυχής έχουν διαχρονικά αδικηθεί σε θέματα αδειοδότησης, όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου Γιάννης Καρούσος.

Ούτε ότι το σχέδιο πολεοδομικής αμνηστίας που εισηγείται (αν βέβαια η Κυβέρνηση υιοθετήσει την πρότασή του), θα επιλύσει το πρόβλημα, δεδομένου ότι στις πλείστες περιπτώσεις έχουν γίνει παρανομίες, παρεμβάσεις και επεκτάσεις τέτοιας έκτασης που δύσκολα μπορούν να νομιμοποιηθούν. Όμως το κύριο ζήτημα που προκύπτει είναι άλλο.

Ποια ήταν η ανταπόκριση του ΕΟΑ Αμμοχώστου στο σχέδιο πολεοδομικής αμνηστίας που έκανε η Κυβέρνηση για να βοηθήσει πολίτες, οι οικοδομές των οποίων – αν και αδειοδοτημένες – παρουσιάζουν μικρές αυθαιρεσίες; Ένα και πλέον χρόνο μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου, ο ΕΟΑ Αμμοχώστου εξέτασε μόλις 7 από τις 162 αιτήσεις που έλαβε και παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό ολοκλήρωσης από όλους τους ΕΟΑ.

Πέραν της ταλαιπωρίας των πολιτών που έχουν πληρώσει και περιμένουν, αναμένει και το ΥΠΕΣ τα έσοδα γιατί έχει δεσμευτεί ότι θα δοθούν στον Οργανισμό Ανάπτυξης Γης για έργα προσιτής στέγης.

ΚΙΧ