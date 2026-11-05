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Μεγάλη πυρκαγιά σε κτήριο κατοικιών στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Άλλοι εννέα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης (FDNY).

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε κτήριο κοντά στην περιοχή Σάνσετ Παρκ, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Η πρώτη ειδοποίηση στην Πυροσβεστική καταγράφηκε περίπου στη 01:40 τα ξημερώματα, τοπική ώρα (08:40 ώρα Κύπρου), με περισσότερους από 230 πυροσβέστες και διασώστες να σπεύδουν στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όταν έφτασαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι φλόγες είχαν ήδη επεκταθεί στους δύο πρώτους ορόφους του κτηρίου, δυσχεραίνοντας την επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς.

Τέσσερις νεκροί εντοπίστηκαν μέσα στο κτήριο

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τέσσερις ανθρώπους νεκρούς στον χώρο της πυρκαγιάς, ενώ δύο ακόμη άτομα ανασύρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση και κατέληξαν αργότερα.

Από την πυρκαγιά τραυματίστηκαν επίσης έξι πολίτες, εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Τραυματισμούς υπέστησαν και τρεις πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των τραυματιών σε εννέα.

Στο σημείο κλήθηκε και ειδική ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών, καθώς διαπιστώθηκε η παρουσία μπαταρίας ιόντων λιθίου στο κτήριο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν η συγκεκριμένη μπαταρία συνδέεται με την εκδήλωση ή την εξάπλωση της φωτιάς.

protothema.gr