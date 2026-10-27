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Η πρώτη πώληση φυσικού αερίου από το κοίτασμα Κρόνος αναμένεται μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου 2028, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ενώ η Eni προγραμματίζει δύο ακόμη γεωτρήσεις στο Τεμάχιο 6 μέχρι το τέλος του 2026, καθώς εκτιμά ότι ενδέχεται να εντοπιστούν πρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου.

Η Eni και η ExxonMobil έχουν ανταλλάξει δεδομένα και εξετάζουν το ενδεχόμενο συνεργασίας, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ.

Η ExxonMobil έχει επίσης εξετάσει σχέδια για μεταφορά φυσικού αερίου στην Αίγυπτο και μεταφορά φυσικού αερίου στην Κύπρο από το Τεμάχιο 4. Η δυνατότητα κατασκευής αγωγού που θα συνδέει το Τεμάχιο 4 με το Βασιλικό έχει επίσης εξεταστεί από την ExxonMobil. Δεν έχουν ανακοινωθεί τελικές αποφάσεις για τα σχέδια αυτά.

Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν χθες καλύπτουν τις κύριες εργασίες μηχανικού σχεδιασμού, προμηθειών, κατασκευής, εγκατάστασης και γεωτρήσεων που απαιτούνται για την ανάπτυξη του κοιτάσματος.

Στις εργασίες συμμετέχουν οι εταιρείες Baker Hughes για τα υποθαλάσσια συστήματα παραγωγής, Dalmine για τους αγωγούς εξαγωγής φυσικού αερίου και MEG, TechnipFMC για τους εύκαμπτους αγωγούς παραγωγής, McDermott για τη μεταφορά και την υπεράκτια εγκατάσταση υποθαλάσσιου εξοπλισμού και αγωγών, Oceaneering για τα ομφάλια καλώδια, CMHI για την πλωτή μονάδα ελέγχου, Petrojet για νέο χερσαίο αγωγό φυσικού αερίου που θα συνδέει το Ζορ με τη Νταμιέτα και Saipem για υπηρεσίες υπεράκτιων γεωτρήσεων με το γεωτρύπανο Saipem 10000.

Η Eni δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2013 και είναι διαχειρίστρια του Τεμαχίου 6, στο οποίο κατέχει ποσοστό 50%, με το υπόλοιπο 50% να ανήκει στην TotalEnergies. Η Eni είναι επίσης διαχειρίστρια του Τεμαχίου 8 και συμμετέχει στα Τεμάχια 7 και 11, τα οποία διαχειρίζεται η TotalEnergies.

Καθοριστικό βήμα για την εμπορική αξιοποίηση του κυπριακού φυσικού αερίου αποτελεί η υπογραφή συμβάσεων ύψους έως 1,8 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη του κοιτάσματος «Κρόνος», με την έναρξη παραγωγής να αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2028.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης» στις ενεργειακές προοπτικές της Κύπρου, υπογραμμίζοντας τη γεωπολιτική και οικονομική της σημασία. Όπως ανέφερε, η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου ενισχύει την κυπριακή οικονομία και δημιουργεί προοπτικές για περισσότερες κρατικές επενδύσεις προς όφελος των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, τόνισε ότι το έργο φέρνει την Κύπρο πιο κοντά στην πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου, μετατρέποντας τις υπεράκτιες ανακαλύψεις σε οικονομική και στρατηγική αξία. Παράλληλα, αναμένεται να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού.

Το κοίτασμα Κρόνος εκτιμάται ότι διαθέτει περισσότερα από 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, ενώ η παραγωγή μπορεί να φτάσει έως τα 500 εκατομμύρια κυβικά πόδια ημερησίως.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, όπου θα αξιοποιούνται υφιστάμενες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων που συνδέονται με το κοίτασμα Ζορ. Στη συνέχεια θα υγροποιείται στον τερματικό σταθμό της Νταμιέτα, με κύριο προορισμό τις ευρωπαϊκές αγορές.

Ο κ. Δαμιανός επισήμανε ότι η αξιοποίηση των αιγυπτιακών υποδομών περιορίζει το κόστος, αποτρέπει περιττές επενδύσεις και επιταχύνει την εμπορική διάθεση του φυσικού αερίου.

Ο Γκουίντο Μπρούσκο, Chief Operating Officer Global Natural Resources της Eni, υπογράμμισε ότι το έργο θα εξασφαλίσει νέες ποσότητες φυσικού αερίου για την Ευρώπη, ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού σε περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η ανάπτυξη του Κρόνου βασίζεται στη συνεργασία Κύπρου, Αιγύπτου και των εταιρειών Eni και TotalEnergies, οι οποίες δραστηριοποιούνται από κοινού στο Τεμάχιο 6 από το 2017. Η κυπριακή κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι θα παραμείνει ενεργά εμπλεκόμενη στην υλοποίηση, με στόχο την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και των υψηλότερων προτύπων ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας.