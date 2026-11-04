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Επαναφέρει το θέμα της δημιουργίας πανεπιστημιακών σχολών στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, ο τοπικός Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑΑ), που ζητά υλοποίηση των εξαγγελιών του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Μέσω ανακοίνωσης, με αφορμή την κατάθεση του θεμέλιου λίθου για τη Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα, ο ΕΟΑΑ αναφέρει πως η ελεύθερη Αμμόχωστος παραμένει η μοναδική επαρχία που δεν έχει πανεπιστημιακές σχολές. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για άδικη μεταχείριση της περιοχής, παρά τις εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Όπως υποδεικνύεται, τον Φεβρουάριο του 2025 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήγγειλε τη δημιουργία δύο πανεπιστημιακών σχολών στην επαρχία Αμμοχώστου. «Πέρασαν 20 μήνες και ακόμη περιμένουμε. Χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, χωρίς σαφείς δεσμεύσεις και χωρίς ορατά αποτελέσματα», σημειώνεται. Προστίθεται, ακόμη, πως την ίδια ώρα η Λάρνακα προχωρά με τη δημιουργία νέας Σχολής του ΤΕΠΑΚ. «Χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης των άλλων επαρχιών, αλλά δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τη συνεχιζόμενη άνιση μεταχείριση της Αμμοχώστου», αναφέρει ο ΕΟΑ Αμμοχώστου.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Οργανισμού, Γιάννης Καρούσος, δήλωσε ότι η επαρχία Αμμοχώστου δεν μπορεί ν’ αντιμετωπίζεται ως επαρχία δεύτερης κατηγορίας. «Δεν είναι δυνατόν να εξαγγέλλονται πανεπιστημιακές σχολές και σχεδόν δύο χρόνια μετά να μη γνωρίζουμε πότε και πώς θα υλοποιηθούν. Η Κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίζει όλες τις επαρχίες ισότιμα», τόνισε, υποδεικνύοντας πως η δημιουργία πανεπιστημιακών σχολών δεν αποτελεί απλώς ένα εκπαιδευτικό έργο, αλλά επένδυση στο μέλλον της επαρχίας, στους νέους, την οικονομία, την έρευνα και την ανάπτυξη.

Ο ΕΟΑ Αμμοχώστου κάλεσε την Κυβέρνηση ν’ απαντήσει αμέσως πού βρίσκονται οι δύο πανεπιστημιακές σχολές που εξαγγέλθηκαν, ποιες ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα, πότε θ’ αρχίσει η υλοποίηση και πότε θα λειτουργήσουν.