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Η νέα μεγάλου μήκους ταινία του Κύπριου σκηνοθέτη επιλέχθηκε στο πρόγραμμα Harbour του 56ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου, ως κυπριακή-ελληνική συμπαραγωγή.

Με μια νέα διεθνή παρουσία επιστρέφει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ ο Κύπριος σκηνοθέτης Κύρος Παπαβασιλείου.

Η τέταρτη μεγάλου μήκους ταινία του, με τίτλο «Γιάννης» (Yiannis), επιλέχθηκε στο πρόγραμμα Harbour του 56ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ (IFFR), όπου θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 28 Ιανουαρίου έως τις 7 Φεβρουαρίου 2027.

Η επιλογή έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Παπαβασιλείου, ο οποίος επιστρέφει στο φεστιβάλ δώδεκα χρόνια μετά την παρουσίαση της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας του, «Εντυπώσεις ενός Πνιγμένου», το 2015, στο διαγωνιστικό τμήμα Tiger Competition. Αυτή τη φορά, το «Γιάννης» εντάσσεται στο Harbour, ένα από τα βασικά τμήματα του φεστιβάλ, που φιλοξενεί σύγχρονες κινηματογραφικές δημιουργίες από όλο τον κόσμο.

Η ταινία είναι κυπριακή-ελληνική συμπαραγωγή, γυρισμένη εξ ολοκλήρου στην Κύπρο, και κινείται ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα, με θεματικούς άξονες τη μνήμη, την ταυτότητα, την απώλεια και την αναζήτηση.

Η ιστορία ξεκινά μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα ενός νεαρού, όταν το σώμα του εξαφανίζεται από το νεκροτομείο. Ο έφηβος και η μητέρα του ξεκινούν να αναζητήσουν έναν μυστηριώδη άνδρα, τον Γιάννη, ψυχολόγο που ασχολείται με τα πουλιά και συνδεόταν με το παρελθόν του πατέρα. Η αναζήτηση τούς οδηγεί στον κατεχόμενο βορρά, σε μια διαδρομή μέσα από αποσπασματικές αλήθειες, φήμες και τη φαντασία.

Στην πορεία, οι δύο πρωταγωνιστές συναντούν ένα ασυνήθιστο σύνολο ανθρώπων, από εκτροφείς πουλιών και χορευτές ταγκό μέχρι μοναχικές φιγούρες, καθένας από τους οποίους προσφέρει τη δική του εκδοχή για τον αινιγματικό Γιάννη. Το μυστήριο της εξαφάνισης μετατρέπεται έτσι σε μια υπαρξιακή περιπλάνηση γύρω από το πένθος, το ανήκειν και τους ανθρώπους που αναζητούμε.

Σύμφωνα με την περιγραφή του φεστιβάλ, ο Παπαβασιλείου προσεγγίζει την ιστορία ως ένα ονειρικό ταξίδι μέσα από μια διαιρεμένη Κύπρο, που σπάνια αποτυπώνεται με αυτόν τον τρόπο στην κινηματογραφική οθόνη. Η φωτογραφία αξιοποιεί το φυσικό φως του νησιού, δημιουργώντας έναν κόσμο όπου η καθημερινότητα συναντά το παράδοξο και το ονειρικό.

Το σενάριο υπογράφουν ο Γιάννης Γαϊτανίδης και ο Κύρος Παπαβασιλείου. Πρωταγωνιστούν οι Μαρία Σκουλά, Ηρακλής Χαρίτος, Κρίστοφερ Γκρέκο, Λένια Σορόκκου και Βαρνάβας Κυριαζής.

Τη διεύθυνση φωτογραφίας ανέλαβε ο Θοδωρής Μιχόπουλος, το μοντάζ οι Σμαρώ Παπαευαγγέλου και Γιάννης Χαλκιαδάκης, ενώ τη μουσική και τον ήχο υπογράφουν η Περσεφόνη Μήλιου, ο Σταύρος Τερλικκάς και ο Κώστας Φυλακτίδης. Η διάρκεια της ταινίας είναι 100 λεπτά. Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Κύρος Παπαβασιλείου, Μαρία Βαρνακκίδου, Κωνσταντίνα Σταυριανού, Ρένα Βουγιούκαλου και Κίκα Χατζηκουμή, μέσω των εταιρειών Drytree Films και Graal Films.

Η πλήρης σύνθεση του προγράμματος του 56ου IFFR αναμένεται να ανακοινωθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2026.