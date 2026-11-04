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Την πλειοψηφία στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών εξασφάλισαν και επίσημα οι Δημοκρατικοί, μετά την απρόσμενη επικράτηση του Τζος Τούρεκ (Josh Turek) στην Αϊόβα. Η νίκη αυτή επισφράγισε μια σειρά σημαντικών εκλογικών ανατροπών σε πολιτείες που θεωρούνται παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών.

Με την εξασφάλιση της πλειοψηφίας στη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να επηρεάζουν αποφασιστικά τη νομοθετική διαδικασία και τις επιλογές της κυβέρνησης Τραμπ κατά τα δύο τελευταία χρόνια της δεύτερης προεδρικής του θητείας.

Η επικράτηση στην Αϊόβα ήρθε να προστεθεί στις νίκες των Δημοκρατικών σε Κάνσας, Τέξας και Νότια Καρολίνα, με το κόμμα να αποσπά συνολικά έξι έδρες από τους Ρεπουμπλικανούς στο ανώτερο νομοθετικό σώμα του Κογκρέσου.

Η έκταση των εκλογικών κερδών είναι τέτοια ώστε οι Δημοκρατικοί μπορούν πλέον να χάσουν ακόμη και τις δύο έδρες που υπερασπίζονται στο Μίσιγκαν και τη Μινεσότα, χωρίς να απωλέσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία.

Ιστορική ανατροπή στο Τέξας

Μία από τις σημαντικότερες νίκες των Δημοκρατικών καταγράφηκε στο Τέξας, όπου ο Τζέιμς Ταλαρίκο επικράτησε με μεγάλη διαφορά του Κεν Πάξτον, του υποψηφίου που είχε επιλέξει να στηρίξει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το αποτέλεσμα αποτελεί ιστορική εξέλιξη για την πολιτεία, καθώς οι Δημοκρατικοί δεν είχαν καταφέρει να κερδίσουν κάποιο πολιτειακό αξίωμα που εκλέγεται με ψηφοφορία σε ολόκληρο το Τέξας για περισσότερα από 30 χρόνια.

Η επικράτηση του Ταλαρίκο σηματοδοτεί έτσι μια μεγάλη αλλαγή στους εκλογικούς συσχετισμούς μιας πολιτείας που επί δεκαετίες αποτελούσε βασικό πυλώνα της εκλογικής δύναμης των Ρεπουμπλικανών.

Η ήττα της εκλεκτής του Τραμπ στη Νότια Καρολίνα

Εξίσου σημαντική ήταν η νίκη της Δημοκρατικής Άνι Άντριους στη Νότια Καρολίνα, όπου επικράτησε της εν ενεργεία Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Ντάρλιν Γκράχαμ.

Η Γκράχαμ είχε επιλεγεί προσωπικά από τον Ντόναλντ Τραμπ για να αντικαταστήσει τον αδελφό της, Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος πέθανε νωρίτερα φέτος.

Η εκλογική ανατροπή αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι στις προεδρικές εκλογές του 2024 ο Τραμπ είχε επικρατήσει στη Νότια Καρολίνα με διαφορά 18 ποσοστιαίων μονάδων.

Επιστροφή του Σέροντ Μπράουν στο Οχάιο

Στο Οχάιο, ο Δημοκρατικός Σέροντ Μπράουν εξασφάλισε την επιστροφή του στη Γερουσία, κερδίζοντας μια έδρα που πριν από δύο χρόνια κατείχε ο σημερινός αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς.

Η νίκη του Μπράουν αποτελεί ακόμη μία σημαντική επιτυχία για τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι κατάφεραν να αποσπάσουν έδρες από τους Ρεπουμπλικανούς σε πολιτείες όπου το κόμμα του Τραμπ είχε καταγράψει ισχυρές επιδόσεις στις προηγούμενες εκλογές.

Η μεγάλη ανατροπή στο Κάνσας

Στο Κάνσας, όπου ο Τραμπ είχε κερδίσει με διαφορά 16 ποσοστιαίων μονάδων το 2024, οι Δημοκρατικοί σημείωσαν επίσης μια σημαντική εκλογική νίκη, ενισχύοντας περαιτέρω τα κέρδη τους στη Γερουσία.

Το αποτέλεσμα αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της έκτασης των εκλογικών ανατροπών, καθώς το Κάνσας συγκαταλέγεται στις πολιτείες με μακρά παράδοση στήριξης προς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Συνολικά, οι νίκες των Δημοκρατικών σε πολιτείες όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικρατήσει με μεγάλες διαφορές μόλις δύο χρόνια νωρίτερα αποτυπώνουν το εύρος της μεταβολής των πολιτικών συσχετισμών στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές.

Οι Δημοκρατικοί αποκτούν τη δυνατότητα να μπλοκάρουν τις επιλογές Τραμπ

Η ανάκτηση του ελέγχου της Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς θα τους δώσει τη δυνατότητα να μπλοκάρουν τους διορισμούς που προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και να αποκτήσουν σημαντική διαπραγματευτική ισχύ στις συγκρούσεις για τις ομοσπονδιακές δαπάνες, οι οποίες έχουν σημαδέψει μεγάλο μέρος της δεύτερης προεδρικής του θητείας.

Με την πλειοψηφία στο ανώτερο νομοθετικό σώμα του Κογκρέσου, οι Δημοκρατικοί θα μπορούν να εμποδίζουν την έγκριση προσώπων που προτείνει ο Λευκός Οίκος για σημαντικές κυβερνητικές και άλλες ομοσπονδιακές θέσεις, περιορίζοντας την ευχέρεια του Τραμπ να προωθεί τις επιλογές του.

Παράλληλα, αναμένεται να αποκτήσουν ισχυρότερο ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό και τη χρηματοδότηση βασικών κυβερνητικών πολιτικών.

Ήδη, οι Δημοκρατικοί έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθενται να εγκρίνουν πρόσθετη χρηματοδότηση για τον πόλεμο στο Ιράν ούτε για την αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και τις επιχειρήσεις καταστολής της παράτυπης μετανάστευσης που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ.

protothema.gr